Noise cancelling slušalice (7/13) - JBL Everest Elite 750NC

SPECIFIKACIJE Veličina drivera 40 mm Povezivost Bluetooth 4.0, žica Podržani Bluetooth kodek SBC Mikrofon Da (na slušalici i na žici) Rotacija ušnih školjki Da Mogućnost rada bez baterije Da Deklarirano trajanje baterije 15 h (s ANC) / 20 h (bez ANC) Dodatna oprema Audiokabel s ugrađenim mikrofonom i kontrolama, Micro-USB kabel za punjenje baterije, avionski adapter, torbica za prenošenje Masa 280 g

Everest Elite 750NC JBL-ove su najskuplje slušalice s aktivnim noise cancellingom. S obzirom na to, cilj ove recenzije trebao bi biti da saznamo jesu li bolje od Sonyjeva i Boseovih modela (nisu) i isplati li se kupiti ih pored JBL-ovih vlastitih, osamstotinjak kuna jeftinijih slušalica E65BTNC (ne isplati).

Premda nam se estetika i konstrukcijske odlike jeftinijeg modela E65BTNC sviđaju više no što je to slučaj kod Everesta Elite 750NC, pošteno treba priznati da su i ove slušalice doista uvjerljivo izrađene, posve sklopive i izrazito udobne – još udobnije od svojeg jeftinijeg brata. Jastučići od memorijske pjene i umjetne kože izrazito su mekani, a sila pritiska sjajno pogođena. Metalni obruč oklopljen je čvrstom plastikom, gotovo posve imunom na škripanje i srodne neugodnosti. Slušalice su prilično savitljive pa ni u jednom trenutku nismo stekli dojam da bi mogle nastradati ako padnu na pod ili bivaju zbijene s drugim stvarima u ruksacima i torbama.

Sitne tipke nisu osobito praktične za korištenje. Za najdonju možemo sami odabrati hoće li kontrolirati Ambient Awareness ili ANC

Kontrole su lošije nego kod modela E65BTNC, prije svega zato što su tipke fizički sitnije i manje intuitivne za svakodnevno korištenje. Postrojene su po vanjskom obodu desne ušne školjke, a služe namještanju glasnoće zvuka (dulji pritisak prebacuje pjesme), puštanju i pauziranju pjesama (također se koristi za odgovaranje na telefonske pozive), pokretanju uparivanja preko Bluetootha (izvodi se samo prilikom prvog spajanja s izvorom zvuka) te namještanju razine takozvanog “Ambient Awarenessa”. Radi se o načelno istoj funkciji poput Bowers & Wilkinsovog “Voice Pass-througha”, dakle o mikrofonskom monitoringu, što znači da će nam kroz slušalice biti reproduciran zvuk koji integrirani mikrofoni hvataju iz okoline. Nekome se to u kontekstu noise cancelling slušalica može učiniti redundantnim, ali nije. Ponekad je korisno (i pametno) biti posve svjestan zvukova okoline. Kako bi se moglo čuti okolinu na slušalicama poput ovih nije dovoljno isključiti ANC, jer su one zatvorene, te inherentno pasivno utišavaju svijet oko nas. Ambient Awareness ima tri postavke – Low, High i Off.

Ako ne želite da spomenuta tipka upravlja Ambient Awarenessom, također ju je moguće natjerati da aktivira i deaktivira ANC. To se izvodi unutar JBL-ove aplikacije “My JBL Headphones”. Dotična je potrebna i za nadogradnju firmwarea slušalica, provjeru stanja baterije te namještanje ekvilizatora. Ponuđeno je nekoliko tvorničkih profila (Jazz, Vocal, Bass), koje možemo ručno dodatno ugađati, a tu je i opcija izrade vlastitih profila sa željenim postavkama 10-kanalnog ekvilizatora.

Slušalice se dadu posve sklopiti, što je uvijek rado viđena karakteristika

Kvaliteta akustičke prezentacije podosta oscilira u ovisnosti o korištenju ANC-a. Kad je aktivno blokiranje buke isključeno, Everest Elite 750NC isporučuje iznenađujuće širok zvuk, ali bez prave dubine i energije u donjem dijelu spektra te s pomalo povučenim srednjim frekvencijama. Stvari se drastično poboljšavaju kad se aktivira profil “Bass” – tada zvuk postaje topao i ugodan. Međutim, nakon uključenja ANC-a, profil Bass nužno je isključiti, jer duboki tonovi u suprotnom postaju prenaglašeni, mutni i naporni. Ne pomaže ni funkcija “TruNote”, koja bi tobože trebala kalibrirati zvuk za optimalno iskustvo slušanja s uključenim ANC-om. Ovo neprestano prebacivanje između postavki ekvilizatora u praksi je naporno, osobito kada znamo da za manje novca možemo kupiti JBL-ove slušalice koje zvuče dobro u svim radnim stanjima i bez ikakva dodatnog petljanja. Prigovorit ćemo i glasnoći zvuka, koju ne nalazimo dostatnom ni na najvišoj raspoloživoj razini, te činjenici da aktivacija ANC-a u slušalicama uzrokuje tihi šum, koji, doduše, možemo čuti samo kad ne svira glazba.

Samo aktivno blokiranje buke je solidno, no nipošto ne na razini koju nude Bose, Sony ili B&W. Sa svime tim na umu, JBL-ov model E65BTNC smatrali bismo boljom kupnjom čak i da košta jednako kao ovaj Everest Elite 750NC – a košta za trećinu manje.

