Noise cancelling slušalice - Audio Technica ATH-MSR7NC

SPECIFIKACIJE Veličina drivera 45 mm Povezivost Žica Podržani Bluetooth kodek - Mikrofon Da (na žici) Rotacija ušnih školjki Da Mogućnost rada bez baterije Da Deklarirano trajanje baterije 30 h Dodatna oprema Dva audiokabela (jedan s ugrađenim mikrofonom i kontrolama), Micro-USB kabel za punjenje baterije, avionski adapter, torbica za prenošenje Masa 305 g

Geneza ovog Audio Technicinog modela bit će smjesta očita svakome tko je u novije doba kupovao prenosive slušalice u kategoriji do 2.000 kuna. Jedan od kvalitetnijih takvih primjeraka je ATH-MSR7, a upravo je njemu proizvođač dodao funkciju aktivnog blokiranja vanjske buke da bi dobio ATM-MSR7NC. Nažalost, nije dodana i mogućnost bežičnog povezivanja s izvorima zvuka. Ako uz aktivni noise cancelling potražujete i bežičnost, ovo definitivno nisu slušalice za vas.

U paketu dolaze s dva 1,2-metarska audiokabela s 3,5-milimetarskim konektorima, pri čemu jedan na sebi sadrži maleni modul s ugrađenim mikrofonom i tipkom. Tipka se koristi za puštanje i pauziranje pjesama te odgovaranje na telefonske pozive, a mikrofon će prilikom klafranja sa sugovornikom hvatati naš glas i pobrinuti se da on bude dovoljno razumljiv. Dojma smo da je spomenuta tipka trebala imati još nekoliko funkcija, poput upravljanja glasnoćom zvuka i prebacivanja između pjesama. Jedno i drugo svakako nije nerealno očekivati od slušalica ove cijene.

Dobit ćete kabel sa i bez mikrofona, avionski adapter, kabel za punjenje baterije te mekanu futrolu za prenošenje

Za izradu slušalica korištena je kombinacija metala (unutarnja strana obruča, središte ušnih školjki) i plastike (sve ostalo). Dijelovi koji su u kontaktu s glavom korisnika, poput gornje strane obruča i jastučića, podstavljeni su memorijskom pjenom i umjetnom kožom. Kako su potonji materijali zaista mekani, a sami jastučići u potpunosti okružuju uši, ATH-MSR7NC su vrlo udobne slušalice, koje ćete bez problema koristiti više sati u komadu. U tom smislu podosta su se odmakle od modela ATH-MSR7, koji znatno snažnije pritišće glavu. Sama konstrukcija djeluje solidno, premda treba kazati da svi plastični dijelovi u rukama kvrckaju i ostavljaju dojam da slušalice pripadaju nižem cjenovnom razredu no što je to slučaj. Srećom, to kvrckanje se prilikom hodanja ne čuje, a nismo ni stekli dojam da bi moglo doći do lomova ako vam slušalice ispadnu na pod ili budu nagurane u pretrpani ruksak. Okvir im je prilično fleksibilan, a i ušne školjke mogu se rotirati za 90°, što olakšava prenošenje i nošenje oko vrata.

Zvučni potpis bit će dobro poznat svima koji su imali prilike poslušati jeftiniji ATH-MSR7, jer je u mnogim aspektima vrlo sličan. Zvuk je općenito čist i detaljan, osobito u srednjem i visokom tonskom području. Visoke frekvencije “gurnute su naprijed”, što u brojnim žanrovima i pjesmama zvuči sjajno, ali u kombinaciji s određenim tipovima vokala i instrumenata mogu djelovati prodorno i naporno za dugotrajnije slušanje. Basa ima, ali ne u osobito velikim količinama, pogotovo u području ispod 100 Hz. Slušate li ponajviše elektroničku glazbu i rap, vrlo je izgledno da će vam ga nedostajati, jer izostaje ona “grmljavina” koju brojni izvođači koriste za postizanje atmosfere u svojim pjesmama. Za druge žanrove bas je sasvim dostatan i dobro upotpunjuje zvučnu sliku.

ANC se aktivira pomoću prekidača na lijevoj ušnoj školjci. Pored njega su 3,5-milimetarski audiokonektor te Micro-USB port za punjenje baterije

Akustičke performanse ovih slušalica sveukupno su vrlo dobre, premda treba kazati da jeftiniji ATH-MSR7 ima nešto mesnatiji bas, što bi neke korisnike moglo usmjeriti u njegovom pravcu. Tim više kad uzmemo u obzir da je aktivno blokiranje buke kod modela ATH-MSR7NC ispodprosječno. Donekle su sposobne pripitomiti jednolične tonove nižih frekvencija, ali to je otprilike sve – sve ostalo, poput uredskog žamora i klikanja tipkovnice, uredno prolazi. S time na umu, ne čudi da aktivacija samog noise cancellinga (pomoću prekidača na lijevom uhu) gotovo nikako ne utječe na kvalitetu zvuka, niti ne stvara osjećaj pritiska u glavi. Baterija se troši samo kad je ANC aktivan, a potrajat će tridesetak sati. Slušalice se mogu uredno koristiti čak i kad je posve prazna. Puni se preko Micro-USB konektora, a sam proces traje oko četiri sata.