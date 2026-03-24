Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition najbolje je napajanje koje smo ikad testirali

Sea Sonic Electronics je tajvanska tvrtka stara 50 godina, koja već nekoliko desetljeća slovi kao proizvođač kvalitetnih i pouzdanih računalnih napajanja, bilo da se radi o OEM napajanjima koja proizvodi za druge tvrtke (marke), bilo da se radi o napajanjima koja prodaje pod vlastitom markom Seasonic. S druge strane, Noctua je austrijski proizvođač rashladnih rješenja za računala, osnovan prije dva desetljeća, koji se pak prometnuo u vodećeg proizvođača hladnjaka i ventilatora, barem u smislu performansi i dojma kvalitete kojeg ostavlja na kupce, a njihovi su proizvodi lako prepoznatljivi po specifičnoj kombinaciji smeđe i bež boje. Zašto onda ne bi pokušali ostvariti sinergijski učinak zajedničkim proizvodom?