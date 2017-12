Sony α6500 (ILCE-6500/B) - Pritajena snaga impresivno opremljene alfe

specifikacije Senzor 24,2 MP, APS-C (23,5 x 15,6 mm) Fotografije RAW (14-bitni), JPEG 24 MP (6.000 x 4.000) ISO 100 - 25.600 Video H.264 (XAVC S), 3.840 x 2.160@25p (100 i 60 Mbit/s), 1.920x1.080@100p (100 i 60 Mbit/s), 50p i 25p (50 Mbit/s) Ekran i tražilo 7,5 cm LCD (921.600 točaka), 1 cm OLED (2.359.296 točaka) Jamstvo 2 godine

Sony ima čudan odnos prema svojoj APS-C kategoriji fotoaparata, barem kad je riječ o predvodniku te klase. Umjesto da dočekamo nasljednike, Sony stare modele i dalje drži na tržištu i objavljuje nove, jače, ali i osjetno skuplje uređaje. Tako se još uvijek na tržištu nalazi tri godine stari α6000, te prošlogodišnji α6300. Istom logikom, α6500 zapravo nije nasljednik modela α6300, nego je riječ o mnogo naprednijem uređaju.

Koliko god α6300 bio popularan, mnoge je razočarao zbog osjetljivosti na pregrijavanje kod snimanja 4K videa, a upravo mu je to trebao biti glavni adut. Naime, α6300 kod snimanja videa koristi čitav senzor, tj. 16:9 izrez senzora (20 megapiksela), bez preskakanja linija ili piksela (pixel binning), kao što to radi dobar dio fotoaparata. Štoviše, α6300 snima 6K video koji potom smanji na 4K, čime se dobiva izrazito detaljna 4K videosnimka, kojoj može parirati tek vrlo mali broj fotoaparata, čak i među onima s full frame senzorima.

Novotarije

Model α6500 je od α6300 preuzeo senzor i slijedom toga ima istu ili možda marginalno višu kvalitetu videa i fotografija, s obzirom da dolazi s poboljšanim procesorom slike. α6500 ujedno može dulje vrijeme snimati bez da se pregrije (nama je izdržao 50-ak minuta snimanja 4K videa pri sobnoj temperaturi od 24 °C), a postoji i opcija da se onemogući automatsko isključivanje uslijed (pre)visoke temperature. To ne bi trebalo naštetiti fotoaparatu, ali ako ga se prisili na dugotrajno snimanje 4K videa, postat će prilično vruć na dodir.

Čvrstinu i robusnost α6500 može zahvaliti kosturu od magnezijeve legure. Otporan je na prašinu i vlagu

Osim novog procesora slike, α6500 donosi stabilizaciju slike pomicanjem senzora u tijelu te ekran osjetljiv na dodir. Iako će stabilizacija senzora poslužiti i fotografima koji koriste nestabilizirane objektive, ona će biti važnija onima koji snimaju video - uklonit će ili značajno smanjiti negative učinke nemirnih ruku, a i "žele efekt" (inače posljedica prilično sporog rolling shuttera u 4K) će biti manje uočljiv.

Osim nestabiliziranih objektiva (mirrorless aparati poput ovog su vrlo pogodni za korištenje vintage objektiva bez elektronike), od stabilizacije u tijelu koristi imaju i optički stabilizirani objektivi. Oni su obično stabilizirani po dvije osi, dočim je senzor α6500 stabiliziran po pet osi. Ako je u pitanju stabilizirani objektiv, u kombinaciji s njim se koriste tri osi stabilizacije senzora, dok se s nestabiliziranim objektivom koristi svih pet osi. Ipak, od stabilizacije ne treba očekivati čuda - dok neki najnoviji fotoaparati imaju toliko dobru stabilizaciju da s njima praktički možete hodati, s α6500 to nije moguće.

Kakvoćnost i performanse

Što se tiče fotografija, 24-megapikselni senzor je prilično dobrog dinamičnog raspona i dubine boje za APS-C veličinu i, kad se upari sa sposobnim objektivom, davat će vrlo dobre rezultate. Zanimljivo je da je Sony u α6500 nagurao ogroman buffer - uz mogućnost okidanja 11 RAW slika u sekundi, okidač se može držati skoro deset sekundi prije nego se buffer zapuni. Ujedno je riješen problem starijih modela koji korisniku nisu dali da pregledava fotografije prije nego li su se sve zapisale na karticu. Za ceremonije kod kojih je potrebna tišina, tu je elektronički shutter - kad se uključi ta funkcija, aparat fotografije okida posve nečujno.

Provjereni senzor iz α6300 u α6500 je završio je na konstrukciji koja ga pomiče odnosno rotira u pet osi radi stabilnije snimke

Okosnica hibridnog automatskog fokusa su 425 točke za faznu detekciju, ravnomjerno raspoređene skoro po cijelom senzoru. Automatski je fokus brz i precizan kad ima dovoljno svjetla, a solidno se snalazi i kod manje količine svjetla. Kod fotografiranja portreta, kad oko modela treba biti u centru pažnje, izvrsno će poslužiti Eye AF. Ta funkcija će fokusirati baš na oko osobe pred aparatom, i to u pravilu oko koje je bliže fotografu.

Integrirana bljeskalica je sad već tipična mala, iskočna i nagibna. Kod fotografiranja može ju se ostaviti da "puca" prema naprijed, ali ju se prstom može usmjeriti i prema stropu, kako bi se bljesak odbio od stropa te tako puno ljepše i prirodnije osvijetlio scenu ispred objektiva. Aparat je opremljen i dvoosnom libelom, pomoću koje je lako ocijeniti je li usmjeren horizontalno.

Hvatanje pokreta

Automatski fokus je prilično dobar i kod snimanja videa, iako manje razrađen nego za fotografiranje. Nije još dosegnuta razina Canonova dual-pixel autofokusa, ali nije ni daleko, stoga se za dobar dio primjena možete osloniti na njega. Dobro je i to što se točka za fokusiranje može odabrati putem ekrana osjetljivog na dodir. Moguće je i praćenje objekata, mada to funkcionira daleko od savršenog. Touchscreen inače nije baš najbolje implementiran - manje je osjetljiv na dodir nego Canonovi, a ni ne služi praktički ničemu drugome osim odabiru točke za fokusiranje, jer u izbornicima ne radi. Za fokusiranje ga se može koristiti i kad se gleda kroz tražilo. Postavke fokusiranja mogu se mijenjati i tijekom snimanja videa, što kod nekih starih modela nije bio slučaj.

Vrlo detaljni 4K video zasluga je snimanja 6K sličica (sliketina?) koje se potom smanje na 4K rezoluciju i zakodiraju u videozapis Sonyjevom verzijom H.264 kodeka

Već smo spomenuli da je kvaliteta 4K snimke na ovom aparatu izvrsna. Glavni neprijatelj definitivno je rolling shutter, što znači da treba izbjegavati nagle pokrete aparatom, jer će u suprotnom ono što bi trebale biti vertikalne ravne linije u pokretu ispasti značajno ukošeno. Stoga kad se snimaju sportske aktivnosti, potrebno je spustiti se na Full HD rezoluciju, u kojoj su posljedice rolling shuttera male i prihvatljive. Full HD rezolucija ujedno omogućava snimanje i pri 50 i 100 sličica u sekundi, što se može iskoristiti, primjerice, za usporene snimke. Kod 100 sličica u sekundi kadar je malo zumiran (što znači da se iščitava manji dio senzora) i kvaliteta slike je nešto niža nego pri 50 ili 25 sličica u sekundi.

Bojati ili ne bojati?

Mikrofonski ulaz je smješten na lijevom boku, dok je konektor za slušalice izostao pa nije moguće nadgledati zvuk bez kemijanja s adapterom odnosno razdjelnikom ili snimačem zvuka

Što se tiče boja u videozapisima, Sony se tu i dalje drži svoje filozofije nešto hladnijih boja od Canona, koji se uzima kao referenca za "ugodnost boja". Sonyjevi su aparati, ili barem dio njih, inače notorni po tome što pod umjetnim toplim svjetlom slika može ispasti malo previše žućkasta ili žutozelenkasta, zbog čega strada ljudska koža, koja tada može poprimiti bolesnjikav ili beživotni izgled. S α6500 situacija ipak nije toliko loša. Koža će imati žućkaste tonove ako za prioritet balansa bijele odabere ambiance, gdje aparat pokušava sačuvati boju žućkastog ambijentalnog osvjetljenja, no to se može anulirati odabirom standardnog prioriteta i prioriteta bijele (white).

Ako ni dalje niste zadovoljni bojom kože ili ciljate na Canonovo crvenilo u licima, zahvaljujući profilima i mogućnosti njihova preciznog podešavanja (“faza boje” te individualno zatamnjivanje odnosno posvjetljavanje određene boje), možete postići nešto dosta slično - ugodnu boja kože, te to da crvena boja izgleda kao crvena, bez da vuče na narančasto, kao što se to zna dogoditi sa Sonyjevim aparatima i defaultnim postavkama.

Profili ujedno omogućavaju odabir gama krivulje pa kad je potreban veliki dinamički raspon, odabere se S-Log2 ili, za ekstremne situacije S-Log3. Za većinu će primjena pak biti dovoljna gama Cinema, s kojom je lakše poslije na računalu raditi korekciju boja, pa zapravo čak i standardni profil, ako mu smanjite kontrast na minimum. S ovim aparatom, uz odabir ispravnih postavki snimanja, praktički nikad nećete doći u situaciju da s jedne strane imate spaljeno nebo, a s druge strane tamne tonove zakucane u crno, kao što je to slučaj s mnogim konkurentskim aparatima. Ako pak samo želite stilizirati sliku, α6500 nudi desetak kreativnih stilova, među kojima su se našli sepija i crno-bijela slika, a tu je još i dodatna kategorija efekata (Picture Effects) koja omogućava, primjerice, da propuštate samo određenu boju, toy camera s izraženim vinjetiranjem i još ponešto.

Low-light čudovište? Sony α6500 u 4K rezoluciji trpi dosta visoke ISO vrijednosti, može izvući dosta detalja, a šum je prilično kontroliran. Uz pravilno eksponiranu sliku, ISO 3200 i 6400 su sasvim prihvatljivi kad se slika smanji na Full HD rezoluciju. Razlog tomu je, uz iščitavanje svih piksela na 16:9 izrezu senzora, dosta agresivno uklanjanje šuma, a iz snimki bi se dalo zaključiti da α6500 koristi i temporalno uklanjanje šuma (ili da kodek loše prati pokrete?). To u praksi znači da se kod visokih ISO vrijednosti kod objekata u pokretu mogu uočiti višestruki rubovi i drugi artefakti, a to se najbolje vidi kad se mijenja kadar. Ako ste, vidjevši demo videozapise na YouTubeu, bili impresionirani slikom pri jako slabom svjetlu, uzmite to s rezervom - većina takvih videozapisa je statična pa se artefakti višestrukih rubova na njima ne vide, a i YouTube uništavanjem detalja učini svoje. Unatoč tome, ovo je i dalje jedan od najboljih aparata za snimanje pri slabom svjetlu. Ako vas α6500 ne zadovoljava po tom pitanju, nema druge nego skočiti na low light kralja: α7s II.

Ergonomija

Tijelo α6500 nije veliko, ali je čvrsto i doima se kvalitetno napravljenim. Grip neće biti idealan mnogima, pogotovo onima s većom šakom, ali će ipak omogućiti stabilno držanje aparata. Memorijskoj se kartici i dalje pristupa preko otvora za bateriju, s donje strane, što nije optimalno rješenje. Koriste se SD kartice - Class 10/U1 kartica bit će dovoljna za većinu potreba, no za najviše bitrateove snimanja videa (100 Mbit/s za 4K te Full HD pri 100 fps) zahtijeva U3 karticu, čak i ako je Class 10/U1 kartica dovoljno brza. Niži bitrate za navedene rezolucije odnosno gustoće snimanja je 60 Mbit/s, što će i dalje biti dovoljno za većinu primjena.

Grip je velik s obzirom na tijelo, ali ipak neće odgovarati svakoj ruci; pored okidača sad je dodana još jedna korisnički definirana tipka

Baterije su iste kao i kod svih drugih Alfi, što je odlično ako već imate neki Sonyjev mirrorless model, no nije baš najbolje zbog njihova malog kapaciteta i žednog fotoaparata, pogotovo kad se radi o 4K snimanju. Baterija je u našim testovima izdržala tek nekih sat i deset minuta 4K snimke. S druge strane, baterija se puni u samom fotoaparatu pa dokle god uz sebe imate USB kabel ili punjač za mobitel, moći ćete je napuniti. Ujedno, ovaj aparat preko USB porta može i uzimati struju za rad.

Česta kritika Sonyjevih aparata ide na račun izbornika. Istina je da Sonyjevi aparati imaju gomilu funkcija i opcija za podešavanje, no izbornici su i dalje relativno loše riješeni i potrebno je (pre)dugo vremena da se stigne do nekih opcija. To se moglo riješiti izbornikom u kojem bi bile samo one postavke koje korisnik sam odabere. Kod snimanja i fotografiranja aparat ima konfigurabilni funkcijski izbornik s 12 opcija, a tu su i tri korisnički definirana gumbića.

Sony ne odustaje od svog nagibnog ekrana, mada je i takva upravljivost daleko bolja od nikakve

Ekran dijagonale od 7,5 centimetara jedna je od lošijih komponenti ovog aparata. Nema punu upravljivost - nagibni je i ne može se iskoristiti za snimanje selfija. No veći je problem što je dosta reflektivan i teško vidljiv pod suncem, te se lako masti. Problem je i to što je putem njega teško ocijeniti je li točno pogođen fokus. Srećom, tu će pomoći focus peaking (isticanje rubova fokusiranog objekta), te uvećani prikaz kadra, koji funkcionira i za vrijeme snimanja videa.

Za videografe tu je i zebra, koja će pomoći da ne uništite svijetle tonove preeksponiranjem slike, a i histogram može za vrijeme snimanja biti prikazan na ekranu. Elektroničko OLED tražilo pomoći će kod korištenja aparata pod suncem, ali neće posve riješiti problem. Mikrofonski ulaz bit će koristan svima onima koji traže kvalitetniji zvuk, a ne žele sa sobom nositi i snimač zvuka. Aparat je opremljen i ClearImage zoomom. Prilikom 4K snimanja može zumirati do 2x, uzimanjem izreza senzora - dobrodošla funkcionalnost kad pri ruci nemate objektiv veće žarišne duljine, a slika je vidljivo bolja nego da u programu za videomontažu dvostruko digitalno zumirate snimku.

Na daljinu

Ovo moderno doba zahtijeva i mogućnost daljinskog upravljanja. Sony je to mogao i bolje riješiti, pogotovo što se tiče nas u Hrvatskoj. Aplikacija za daljinsko upravljanje ugrađena u fotoaparat ne dopušta promjenu mnogih postavki, pa ni fokusiranje preko ekrana mobitela. Sony inače ima i svoju trgovinu aplikacija za Alfe, no ako prilikom otvaranja korisničkog računa odaberete da ste iz Hrvatske, Sony će vam pokazati srednji prst - za nas ta trgovina nije dostupna.

No, ako kažete da ste, primjerice, iz Ujedinjenog Kraljevstva, moći ćete ažurirati aplikaciju za daljinsko upravljanje, pa će Sonyjeva aplikacija za mobitel, PlayMemories, time postati puno funkcionalnija i konačno ćete moći fokusirati preko mobitela. Jedino što ni dalje nije moguće prebacivanje između fotografiranja i snimanja videa - to treba napraviti okretanjem kotačića na fotoaparatu.

Količina tehnologije ugrađena u ovaj aparat je impresivna. To je popraćeno jako dobrom kvalitetom fotografija i izvrsnom kvalitetom videa a to, naravno, ima i premium cijenu. Za ovaj aparat trebali bi se odlučiti oni kojima su podjednako važni fotografije i video, a zapravo i dio onih kojima je video prioritet, jer na tržištu nema baš mnogo ovoliko sposobnih snimalica videa. Tu primarno mislimo na zahtjevnije i ozbiljnije korisnike, koji će od tih fotografija i videa živjeti. Za fotografiranje zalaska sunca u Crikvenici i ribarske fešte u Tučepima, radije odaberite nešto jeftinije.

Kako je riječ o ozbiljnom fotoaparatu, Sony je kao kit-objektiv priložio ozbiljan objektiv: Zeissov 16-70mm f/4

Objektivi U trenutku pisanja ovog teksta α6500 je na našem tržištu bio dostupan u dva pakiranja - samo tijelo (ILCE-6500), te u kombinaciji s prilično dobrim Zeissovim objektivom 16-70mm f/4 OSS (ILCE-6500Z). Ako ne namjeravate prvo vrijeme ulagati u nove objektive, Zeissov kit-objektiv se čini kao idealna opcija. Onima kojima su bitnije dimenzije, mogao bi biti zanimljiviji sklopivi Sonyjev powerzoom 16-50mm f/3.5-5.6, koji je inače dostupan kao kit-objektiv sa skoro svim APS-C Alfama. Taj objektiv je oštar u centru, no neoštar pri rubovima - male dimenzije su ipak uzele danak. Njega se zapravo ne isplati kupovati odvojeno, jer se za nekoliko stotina kuna više može kupiti fotoaparat α5000 s tim istim objektivom. Jedna od nezgodnijih stvari kod Sonyjeva E-mounta je lošiji izbor objektiva. Sony u posljednje vrijeme svako malo izda pokoji objektiv, ali to su u pravilu FE objektivi, znači objektivi koji pokrivaju full frame senzor serije α7 (R/S). Da, mogu se koristiti i na APS-C aparatima, no to je daleko od idealnog - puno su veći i teži nego bi bili objektivi namijenjeni baš za APS-C aparate, puno skuplji, te nerijetko manje oštri odnosno detaljni na APS-C tijelu. Nakon godina postojanja E-mount sustava, nevjerojatno je da još uvijek ne postoji “brzi standardni zum”, znači objektiv tipa 18-50, ali s otvorom blende f/2.8 ili većim. Dok vlasnici aparata drugih sustava spas mogu potražiti u Sigmi i njihovom objektivu 18-35 f/1.8, Sigma ne proizvodi takav objektiv za E-mount. Dakle, ako imate ozbiljnije fotografske aspiracije, s α6500 morat ćete se isprsiti za skupe FE objektive ili pak za kvalitetan adapter ili focal reducer za druge sustave, poput Canonovog EF. Korištenje objektiva drugih sustava sa sobom donosi druge nezgodnosti, jer automatski fokus najbolje radi upravo sa Sonyjevim originalnim objektivima.