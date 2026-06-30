Testirali smo Acer Nitro V 16S AI, snažan je laptop za igranje s naprednim Ryzen™ AI procesorom

Porast cijena DRAM čipova i NAND flash memorije stvara sve veći pritisak na proizvođače računala, a očiti primjer tog trenda netom je predstavljeni Acer Nitro V 16S AI, inače dobro opremljen i snažan igraći prijenosnik

Lorenzo Pauković utorak, 30. lipnja 2026. u 22:00
SPECIFIKACIJE
Ekran 16" IPS (2.560 x 1.600, 60 – 180 Hz)
Procesor AMD Ryzen™ AI 9 365 (10 jezgri, 4x Zen 5 + 6x Zen 5c, 20 threadova)
Grafički procesor AMD Radeon 880M + Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop 12 GB
Neuralni procesor AMD Ryzen™ AI NPU (50 TOPS)
Memorija 32 GB DDR5, 5.600 MT/s
SSD 1 TB NVMe PCIe 4.0 x4
Mreža 2,5-gigabitni Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Priključci 2x USB Type-A, 1x USB 2.0 Type-A, 1x USB-C 10 Gbit/s, 1x USB4 40 Gbit/s, 1x HDMI, 1x 3,5 mm audiopriključak, čitač microSD kartica
Dimenzije i masa 356,8 x 275,5 x 19,9 mm, 2,18 kg
Baterija 76 Wh
Operacijski sustav Nema
Jamstvo 2 godine
Dojam Vrlo dobar i snažan igraći prijenosnik, kojem preporuku ponajprije otežava pozamašna cijena

Osnovni prijenosnici za igrače u našim su krajevima posebno popularni. S primamljivom početnom cijenom od oko tisuću eura predstavljaju privlačan izbor za korisnike koji traže više performanse, osobito u igrama. Kupci takvih prijenosnika nisu isključivo igrači, nego se za njih odlučuju i korisnici kojima veće performanse trebaju za posao. U odnosu na jeftine uredske laptope, igraći modeli uglavnom donose čvršću konstrukciju te ekrane više razlučivosti, svjetline i frekvencije osvježavanja.

Šarka ekrana postavljena je nekoliko centimetara ispred stražnjeg ruba laptopa, čime je ostavljeno više prostora za hlađenje. Ventilacijski otvori nalaze se na obama bokovima, stražnjoj i donjoj strani kućišta
Šarka ekrana postavljena je nekoliko centimetara ispred stražnjeg ruba laptopa, čime je ostavljeno više prostora za hlađenje. Ventilacijski otvori nalaze se na obama bokovima, stražnjoj i donjoj strani kućišta

Nažalost, aktualni rast cijena DRAM čipova i NAND flash memorije u posljednjih je nekoliko mjeseci primorao proizvođače na značajno povećanje cijena, što se posebno negativno odrazilo na laptope, a pogotovo one čija je glavna prednost bila dobar omjer cijene i performansi. Najnoviji Acer Nitro V 16S AI jasno pokazuje ozbiljnost situacije. Testirana konfiguracija stoji pozamašnih 2.599 eura, znatno više nego što bismo očekivali od modela iz obitelji Nitro.

Korpulentan i sposoban

Bez obzira na nepovoljan trenutak dolaska na tržište, Acerov Nitro V 16S AI nudi visoke performanse i vrlo dobru proširivost. Kvaliteta izrade kućišta u skladu je s konkurentskim modelima ove klase. Kućište i baza izrađeni su od deblje plastike, a određena mjera štednje vidljiva je na tankom okviru ekrana, izrađenom od hrapave i ne osobito uvjerljive plastike.
Dizajn obilježavaju oštre linije i izraženi ventilacijski otvori, pa se ne može opisati elegantnim. To se ponajprije odnosi na ispupčeni stražnji dio baze. Šarka ekrana ne nalazi se na stražnjem rubu kućišta, nego je pomaknuta nekoliko centimetara prema naprijed. Slično rješenje već smo vidjeli kod brojnih laptopa iste namjene, a omogućuje smještaj većih ventilacijskih otvora i učinkovitije hlađenje.

Nitro V 16S AI ima 16-inčni ekran omjera stranica 16:10, pa djeluje nešto četvrtastije od prijašnjih 15,6-inčnih modela. Masa od 2,18 kg prosječna je za ovu klasu.

Velik broj priključaka jedan je od aduta ovog modela. Smješteni su na obama bokovima i stražnjoj strani, a uključuju pet USB priključaka, HDMI za vanjski monitor, 2,5-gigabitni Ethernet i čitač microSD kartica
Velik broj priključaka jedan je od aduta ovog modela. Smješteni su na obama bokovima i stražnjoj strani, a uključuju pet USB priključaka, HDMI za vanjski monitor, 2,5-gigabitni Ethernet i čitač microSD kartica

Iznadprosječna je opremljenost priključcima, koji su raspoređeni po obama bokovima i stražnjem rubu. Na desnom boku nalaze se dva USB Type-A priključka i dvije statusne LED-ice. Na stražnjoj strani smještena su dva USB-C priključka, od kojih jedan podržava USB 3.2 Gen 2, a drugi USB4 propusnosti 40 Gbit/s. Ondje su još HDMI priključak i okrugli priključak za napajanje.
Acer je ispravio jedan od nedostataka prethodnika i priložio punjač snage 230 W umjesto prijašnjih 135 W. Time su osigurane stabilnije performanse tijekom dugotrajnog opterećenja. Prijenosnik se može puniti i preko jednog od stražnjih USB-C priključaka, ali tada nije moguće računati na maksimalne performanse.
Na lijevom boku nalaze se 2,5-gigabitni Ethernet, USB 2.0, 3,5-milimetarski audiopriključak i čitač microSD kartica. Korisnicima koji traže velik broj USB priključaka Nitro V 16S AI bit će vrlo zanimljiv, a dodatnu pohvalu zaslužuje 2,5-gigabitni mrežni priključak, koji je još uvijek rijedak u ovoj kategoriji.

Dobri stari IPS

Panel ugrađen u Acerov Nitro V vrlo je dobar. Riječ je o 16-inčnoj IPS matrici omjera stranica 16:10, razlučivosti 2.560 x 1.600 piksela i maksimalne frekvencije osvježavanja od 180 Hz. Izmjerena maksimalna svjetlina od 488 cd/m2 također je vrlo dobra.
Skaliranje svjetline izvedeno je odlično jer pri postavci od 50% ekran daje 215 cd/m2. Presvučen je mat finišem, koji učinkovito smanjuje refleksije u snažno osvijetljenim prostorima. Za igrače je riječ o dobro odabranom panelu jer bi viša razlučivost dodatno opteretila grafički procesor.

Acer Nitro V 16S AI opremljen je vrlo dobrim IPS ekranom razlučivosti 2.560 x 1.600 piksela i maksimalne frekvencije osvježavanja od 180 Hz
Acer Nitro V 16S AI opremljen je vrlo dobrim IPS ekranom razlučivosti 2.560 x 1.600 piksela i maksimalne frekvencije osvježavanja od 180 Hz

Windows prema zadanim postavkama koristi skaliranje sučelja od 175%, što je prema našem mišljenju previsoko jer se gubi dragocjen radni prostor. Preporučujemo 150%, premda su elementi sučelja i pri 125% dovoljno veliki za korisnike oštrijeg vida.
Izmjerili smo pokrivenost od 99% prostora sRGB te po 78% prostora AdobeRGB i DCI-P3. Ekran ne podržava HDR, ali nudi varijabilnu frekvenciju osvježavanja od 60 do 180 Hz.

Opremljen AI-jem

  Acer Nitro V 16S AI (NH.U07EX.006) Asus TUF Gaming A16 (FA608UH)
  Ryzen 9 AI 365 Ryzen 7 260
  GeForce RTX 5070 Ti GeForce RTX 5050
Cinebench 2024    
Više jezgara 1112 995
Jedna jezgra 118 107
Geekbench 6* Geekbench 6.7.0 Geekbench 6.7.0
Više jezgara 14886 13574
Jedna jezgra 2898 2657
GPU OpenCL 162591 98388
GPU Vulkan 147393 88991
Passmark    
Passmark score 11555 10696
CPU Mark 35176 32510
3D Mark 20352 14162
Memory Mark 3037 3409
Blender Benchmark (CPU)* Blender 4.5.0 Blender 4.5.0
Monster 126,78 110,71
Junkshop 88,73 75,57
Classroom 71,29 59,04
Blender Benchmark (GPU)*   Blender 4.5.0
Monster 2482,67 1282,51
Junkshop 1402,11 853,12
Classroom 1291,58 739,18
7-zip    
Kompresija 101,34 GIPS 96,16 GIPS
Dekompresija 113,05 GIPS 123,69 GIPS
PCMark 10    
Score 9681 9280
Essentials 10067 10422
Productivity 18577 19315
Digital Content Creation 13167 10773
y-cruncher    
Pi 1B jedna jezgra (total computation time) 144,56 s 169,26 s
Pi 1B više jezgri (total computation time) 26,54 s 27,52 s
x265 HD Benchmark    
FPS 58,53 FPS 53,36 FPS

Acer Nitro V 16S AI temelji se na AMD-ovoj platformi Strix Point, a testirana konfiguracija bila je opremljena procesorom Ryzen™ AI 9 365. Riječ je o procesoru s 10 jezgri, raspoređenih na četiri snažnije jezgre Zen 5 i šest učinkovitijih jezgri Zen 5c, uz 24 MB zajedničke L3 priručne memorije. Sve jezgre podržavaju SMT, pa sustav raspolaže s ukupno 20 dretvi.
Zbog toga se laptop vrlo dobro snalazi u aplikacijama koje mogu iskoristiti velik broj dretvi, iako su performanse jedne jezgre nešto slabije nego kod najnovijih procesora. To ne iznenađuje jer je riječ o platformi prethodne generacije.
Ryzen™ AI 9 365 opremljen je i integriranim grafičkim procesorom Radeon 880M, temeljenim na arhitekturi RDNA 3.5 i opremljenim s 12 grafičkih jezgri. Ugrađena neuronska jedinica nudi do 50 TOPS-a, što je usporedivo s konkurentskim Intelovim rješenjima.

  Acer Nitro V16S AI (NH.U07EX.006) Asus TUF Gaming A16 (FA608UH)
  Ryzen 9 AI 365 Ryzen 7 260
  GeForce RTX 5070 Ti GeForce RTX 5050
Counter Strike 2:    
2.560x1.600 High 257 FPS N/A
1.920x1.200 High 334 FPS 244 FPS
Cyberpunk 2077    
2.560x1.600 Ultra DLSS OFF 70,79 FPS N/A
2.560x1.600 Ultra DLSS Auto 96,84 FPS N/A
1.920x1.200 Ultra DLSS OFF 106,43 FPS 68,58 FPS
1.920x1.200 Ultra DLSS Quality 111,83 FPS 97,61 FPS
3DMark    
Steel Nomad 3777 2249
Steel Nomad Light 17279 9712
Solar Bay 78982 42963

Za grafičke performanse brine se Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU s 12 GB vlastite GDDR7 memorije. Posebno je važna maksimalna grafička snaga od 110 W. Budući da se RTX 5070 Ti Laptop GPU može konfigurirati za različite razine potrošnje, Acerova izvedba dovoljno se približava gornjoj granici da bi mogla iskoristiti većinu dostupnih performansi. Performanse u igrama očekivano su vrlo dobre, a zahvaljujući Tensor jezgrama grafički procesor nudi i visoke performanse u AI zadacima.

  Ryzen AI 9 365 Core Ultra 7 356H Core Ultra X9 388H
  Radeon 880M Intel Graphics 4x Xe Intel Arc B390
  AMD Ryzen AI Intel AI NPU 5 Intel AI NPU 5
UL Procyon - Intel AI Boost      
AI Computer Vision 2.0 1066 1607 1539
AI Text Generation - 784 819
AI Image Generation - Stable Difussion Lite 3334 2926 2921
UL Procyon - GPU      
AI Image Generation - Stable Difussion Lite 27515 3507 7068
UL Procyon - GPU + NPU      
AI Image Generation - Stable Difussion Lite - 5462 -

Testirani prijenosnik bio je opremljen s 32 GB DDR5 memorije brzine 5.600 MT/s, konfigurirane za dvokanalni rad. Budući da se koristi klasična SO-DIMM memorija, moduli su zamjenjivi. Zamjenjiv je i vrlo brz PCIe 4.0 SSD kapaciteta 1 TB.
Otvaranje prijenosnika nije osobito zahtjevno. Potrebno je odviti vijke s donje strane i pažljivo odvojiti plastični poklopac. Osim radne memorije i primarnog SSD-a, moguće je nadograditi pohranu zahvaljujući dodatnom M.2 utoru za još jedan SSD.

Kontrola performansi

Za upravljanje performansama Acerova igraćeg prijenosnika koristi se aplikacija NitroSense. Riječ je o središnjem alatu za upravljanje njegovim mogućnostima, a najkorisniji je za odabir profila performansi.
Nitro V 16S AI iznad tipkovnice ima izdvojenu pravokutnu tipku namijenjenu promjeni profila rada. Dok je prijenosnik spojen na punjač, dostupna su četiri profila: Quiet, Balanced, Performance i Turbo. Svaki donosi unaprijed definiranu krivulju rada ventilatora te ograničenja potrošnje grafičkog procesora i procesora. Svaki profil označen je vlastitom bojom, kojom je osvijetljena i pripadajuća tipka.

Agresivno dizajnirana aplikacija NitroSense ponajprije služi za odabir profila koji izravno utječu na performanse laptopa i razinu buke. Profili se mijenjaju izdvojenom tipkom iznad tipkovnice, pa je prebacivanje brzo i jednostavno
Agresivno dizajnirana aplikacija NitroSense ponajprije služi za odabir profila koji izravno utječu na performanse laptopa i razinu buke. Profili se mijenjaju izdvojenom tipkom iznad tipkovnice, pa je prebacivanje brzo i jednostavno

Suprotno očekivanjima, profil Turbo pokazao se najboljim izborom za maksimalne performanse. Donosi rezultate navedene u našim testovima, dok je buka tijekom igranja i sintetičkih testova bila podjednako visoka kao u profilu Performance. Potonji donosi neznatno niže performanse, ali ne i osjetno tiši rad.
Nakon odspajanja punjača dostupni su profili Eco i Balanced. Profil Eco donekle smanjuje maksimalnu svjetlinu ekrana, ali ne donosi velik dobitak u autonomiji. U Procyonovu testu Office izmjerili smo 5 sati i 6 minuta s profilom Balanced, odnosno 5 sati i 46 minuta s profilom Eco.

Dovoljno funkcionalan

Iako se Nitro V 16S AI pokazao sposobnim prijenosnikom, ima nekoliko ograničenja koja se ponajprije odnose na njegove periferije. Tipkovnica je dobro koncipirana, s tipkama pune veličine i sasvim solidnim osjećajem pri tipkanju, premda se baza pomalo uvija tijekom bržeg pisanja.
Pozadinsko osvjetljenje vrlo je jako i moguće ga je postaviti na jednu od pet razina svjetline. Tipka za uključivanje nalazi se u gornjem desnom kutu, a iznad tipkovnice smještena je i pravokutna tipka za promjenu profila rada. Više o tome možete pročitati u okviru uz tekst.

Izvedba tipkovnice sasvim je solidna, a sviđa nam se i ISO raspored tipki. Tipka za uključivanje nalazi se u gornjem desnom kutu. Isto se, nažalost, ne može reći za touchpad, čija je preciznost ispodprosječna, a površina značajno propada pod pritiskom
Izvedba tipkovnice sasvim je solidna, a sviđa nam se i ISO raspored tipki. Tipka za uključivanje nalazi se u gornjem desnom kutu. Isto se, nažalost, ne može reći za touchpad, čija je preciznost ispodprosječna, a površina značajno propada pod pritiskom

Ugrađeni touchpad nije nas impresionirao. Preciznost mu je u najboljem slučaju osrednja, tipke su gnjecave, a cijela površina značajno propada pod pritiskom.
Slične zamjerke vrijede za zvučnike i web-kameru. Zvučnici mogu poslužiti za osnovno slušanje glazbe, ali nedostaju im duboki tonovi. Kvaliteta web-kamere tek je prolazna, a slika je prilično zrnata, osobito u slabije osvijetljenim prostorima.
Autonomija baterije kod igraćih prijenosnika obično je u drugom planu, a ni rezultati ovog modela nisu osobito dobri. U Procyonovu testu uredskog rada zabilježili smo 5 sati i 46 minuta, uz svjetlinu ekrana postavljenu na 50%, uključenu bežičnu mrežu i frekvenciju osvježavanja od 60 Hz.

Pitanje trenutka

Acer Nitro V 16S AI nudi vrlo dobar skup značajki za ciljanu skupinu korisnika. Premda koristi hardversku platformu prethodne generacije, procesorske performanse AMD-ova Strix Pointa i dalje su vrlo dobre, a isto vrijedi i za GeForce RTX 5070 Ti.
Ugrađeno hlađenje dobro se nosi s termalnim opterećenjem komponenti, pa laptop zadržava očekivane performanse tijekom dugotrajnog sintetičkog opterećenja. Pozitivnu ocjenu zaslužuje i ekran, koji nudi visoku svjetlinu, frekvenciju osvježavanja od 180 Hz i dobro odmjerenu razlučivost s obzirom na mogućnosti grafičkog procesora.

Do unutrašnjosti laptopa dolazi se odvrtanjem deset vijaka i skidanjem donjeg poklopca. Radna memorija i primarni SSD nalaze se ispod lijevog ventilatora, dok se s desne strane nalazi dodatni M.2 utor za SSD formata 2280
Do unutrašnjosti laptopa dolazi se odvrtanjem deset vijaka i skidanjem donjeg poklopca. Radna memorija i primarni SSD nalaze se ispod lijevog ventilatora, dok se s desne strane nalazi dodatni M.2 utor za SSD formata 2280

Temeljni problem ostaje cijena. Testirana konfiguracija na našem tržištu stoji 2.599 eura, što Nitro V 16S AI udaljava od kategorije pristupačnih igraćih prijenosnika kojoj je obitelj Nitro tradicionalno pripadala. Riječ je o sposobnom i dobro opremljenom laptopu, ali po toj cijeni konkurencija postaje znatno ozbiljnija.

Acer Nitro V 16S AI (NH.U07EX.006)

  • Vrlo dobre procesorske i odlične grafičke performanse
  • Učinkovit sustav hlađenja
  • Velik broj raznovrsnih priključaka
  • USB4
  • 2,5-gigabitni Ethernet
  • Zamjenjiva radna memorija
  • Dodatni M.2 utor
  • Visoka cijena
  • Neprecizan touchpad
  • Skromna autonomija
  • Prosječni zvučnici i web-kamera
  • Malo naprednih opcija u UEFI-ju
  • Dolazi bez OS-a
Izrada 8
Performanse 9
Isplativost 6
UKUPNI DOJAM 8
Cijena 2.599 eura Prikaži sve cijene Ustupio: Svijet Medija

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