Testirali smo ASUS ExpertBook Ultra, perolaki laptop s keramičkim kućištem i moćnim hardverom

Specifikacije Ekran 14” tandem OLED (2.880x1.800, 30-120 Hz) Procesor Intel Core Ultra X7 358H (4x 4,48 GHz Cougar Cove P-Core, 8x 3,7 GHz Darkmont E-Core, 4x 3,3 GHz Darkmont E-Core) Grafička kartica Intel Arc B390 12 Xe3 Memorija 32 GB LPDDR5X-8533 SSD 1 TB (NVMe PCIe 5.0 x4) Mreža Wi-Fi 7 + Bluetooth 6.0 (Intel BE211) Dimenzije i masa 310 x 223 x 17 mm, 1,1 kg Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 3 godine (NBD OSS) Dojam Ako tražite vrhunski poslovni prijenosnik i ne pitate za cijenu, ExpertBooku Ultra teško je naći premca

Iako ovogodišnji CES bio dosta mlak u pogledu hardverskih noviteta bitnih ljubiteljima PC-ja, Intel je sajam iskoristio za predstavljanje svojih novih procesora za prijenosnike kodnog imena Panther Lake. Oni na tržište stižu pod imenom Core Ultra Series 3, a nasljeđuju procesore Lunar Lake odnosno Core Ultra Series 2. Nova generacija procesora specifična je po tome što Intel po prvi put za masovnu proizvodnju koristi vlastiti proizvodni proces 18A, a koji je plod golemih ulaganja koja je pokrenuo bivši Intelov generalni direktor Pat Gelsinger. Ako ste o platformi Panther Lake već saznali sve što bi vas moglo zanimati te ste ovdje samo zbog recenzije Asusovog sjajnog laptopa ExpertBook Ultra, slobodno preskočite na treće poglavlje ovog članka.

Proizvodni proces 18A dobio je ime prema dimenziji 18 angstrema odnosno 1,8 nanometara. To je primarno marketinško ime jer ga Intel pozicionira kao bolju alternativu TSMC-jevom proizvodnom procesu N2 koji je, pogađate, dobio ime po dimenziji 2 nanometra.

Panther Lake-H 12XE kombinira procesorsku pločicu s 16 jezgri, slabiji platform controller, ali i moćniju varijantu nove grafike s 12 Xe3 jezgri. Sve se tri pločice kombiniraju pomoću silicijskog nosača zahvaljujući tehnologiji Foveros

18A predstavlja kulminaciju Intelovih napora da vrati staru slavu šampiona proizvodne tehnologije. Tvrtka je posljednjih godina bila prisiljena koristiti tuđe tvornice (TSMC) za proizvodnju procesora i grafičkih čipova, no 18A postupno će to promijeniti. Kažemo postupno jer se u Panther Lakeu još uvijek nalazi i TSMC-jev silicij u obliku GPU-a i platform kontrolera.

Tehnološki proboj

No zašto je 18A toliko poseban i inovativan? Ovaj proces osim uobičajenog smanjenja tranzistora sa sobom donosi dvije vrlo bitne nove tehnologije - RibbonFET i PowerVIA. PowerVIA je Intelovo ime za koncept pod imenom backside power delivery odnosno napajanje procesora sa stražnje, ne prednje strane. Tradicionalno se prilikom izrade čipova prvo naprave silicijske strukture povrh kojih se onda gradi splet metalnih slojeva u kojem su kombinirani signalni vodovi za komunikaciju između različitih dijelova čipa i naponski vodovi za opskrbu energijom. Ta šuma vodova u slojevima je zbog konstantnog povećanja broja tranzistora postajala sve veći problem ne samo zbog ograničenog prostora već i zbog različitih zahtjeva signalnih i naponskih vodova.

Kod primjene tehnologije PowerVIA povrh tranzistorskog sloja grade se slojevi signalnih vodova. Povrh završnog sloja vodova stavlja se zaštitni hermetički sloj, a na njega pričvršćuje wafer nosač. Potom se donji dio originalnog wafera na kojem su tranzistori stanjuje i tu se tada grade slojevi naponskih vodova. Ovakav pristup odvaja dvije vrste vodova na gornju i donju stranu wafera, te omogućava bolju optimizaciju oba tipa vodova. To u praksi rezultira čišćim signalima unutar čipa pa time i višim radnim taktom, smanjenim otporom naponskih vodova pa time i manjim naponskim i termalnim gubicima, te daleko boljim mogućnostima skaliranja u kontekstu rasta broja tranzistora u budućnosti. Čipovi s tehnologijom PowerVIA čak su i jeftiniji za proizvodnju jer signalni vodovi više ne moraju biti tako nagurani jedan blizu drugog.

Glavne značajke Intelovog revolucionarnog proizvodnog procesa 18A je kombiniranje RibbonFET tranzistora s tehnologijom PowerVia koja omogućuje fizičko razdvajanje naponskih i signalnih vodova procesora

RibbonFET je naziv za Intelovu varijantu gate-all-around tranzistora koji predstavljaju iskorak u odnosu na klasični FinFET-ove koje je tvrtka implementirala davne 2012. godine. Kod RibbonFET-a kanal koji vodi (u otvorenom stanju) odnosno ne vodi (u zatvorenom stanju) sa svih je strana okružen s vratnom elektrodom. Točnije, riječ je o trakastim kanalima, pa otuda i ime tehnologije. Ovakav dizajn tranzistora omogućava veću površinsku gustoću budući da su uži , kao i brže preklapanje odnosno performanse.

Intel novi proizvodni proces trenutno koristi za proizvodnju čipova Panther Lake za laptope te Clearwater Forest za podatkovne centre, no u konačnici se nada da će u svoje tvornice privući i druge kompanije te se nametnuti kao konkurencija TSMC-u. Upravo je to temelj strategije razdvajanja dizajnerskog i proizvodnog dijela tvrtke koje je započeo Pat Gelsinger. Je li 18A dovoljno dobar da plan s njim uspije pokazat će budućnost.

Pločice na Foverosu

Različite varijante Panther Lakea dobivene su kombiniranjem šest različitih građevnih pločica - veće i manje procesorske pločice, veće i manje GPU pločice te veće i manje platformske pločice. Kombinacija pločica spaja se na zajednički silicijski nosač pomoću Intelove tehnologije Foveros. Proces 18A koristi se za oba tipa procesorske pločice. Veći GPU proizvodi TSMC, a manji Intel s procesom Intel 3 dok obje vrste pločice s dodatnim kontrolerima opet proizvodi TSMC. To ne iznenađuje budući da je Intel s TSMC-jem sklopio dugoročne ugovore te prilagodio arhitekturu dijela svojih čipova proizvodnji u TSMC-jevim tvornicama.

Na donjem dijelu ponude nalazi se Panther Lake-U kojeg čini kombinacija tri manje funkcijske pločice svake vrste. Procesorska pločica ima četiri jezgre visokih performansi Cougar Cove i četiri nisko-energetske efikasne jezgre Darkmont, GPU pločica četiri jezgre temeljene na novoj arhitekturi Xe3, a pločica s kontrolerima i I/O sučeljem ima 12-kanalni PCIe kontroler (4x PCIe 5.0 i 8x PCIe 4.0), Thunderbolt 4 i USB kontroler (USB3.2 i 2.0), Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0. Podržano je korištenje LPDDR5X memorije do brzine od 6.800 MT/s i DDR5 memorije do brzine od 6.400 MT/s.

Panther Lake-H zamišljen je kao rješenje za laptope koji će biti opremljeni s dodatnom grafičkom karticom. Ima veću procesorsku pločicu s četiri P-jezgre Cougar Core, četiri nisko-energetske efikasne jezgre Darkmont, ali i osam efikasnih Darkmont jezgri koje su smještene u istom bloku kao i P-jezgre. Podržana je viša brzina memorije - 8.533 MT/s za LPDDR5X i 7.200 MT/s za DDR5. Manja GPU pločica je tu radi štednje silicija i energije, no zato imamo veću pločicu s kontrolerima koja ima 12-kanalni PCIe 5.0 i 8-kanalni PCIe 4.0 kontroler radi spajanja vanjske grafičke kartice.

Treća varijanta naziva se Panther Lake-H 12XE. Ima veću procesorsku pločicu koja podržava isključivo LPDDR5X tip memorije do brzine od 9.600 MT/s, manju pločicu s kontrolerima, no veliki GPU s 12 Xe3 jezgri. Kao što možete pretpostaviti, ovo je rješenje za laptope koji trebaju imati vrhunske performanse u malom pakiranju, bez pomoći vanjske grafičke kartice.

Novi ExpertBook Ultra

Kad je riječ o Asusovom ljepotanu koji je stigao na ovaj test, dostupne su varijante s modelima Core Ultra X9 388H (veliki CPU, veliki GPU), Core Ultra X7 358H, Core Ultra 7 356H (veliki CPU, mali GPU) i Core Ultra 5 325 (mali CPU, mali GPU). Kapacitet radne memorije varira od 16 do 64 GB LPDDR5X, baš kao i kapacitet te tip SSD-a - dostupne su varijante od 512 GB do 2 TB uz PCIe 4.0 ili PCIe 5.0 sučelje.

ExpertBook Ultra dostupan je u svijetloj i tamnoj varijanti sive boje. Kućište je prekriveno zaštitnim keramičkim slojem koji je hrapav na dodir. Ispod njega nalazi se lagana magnezijska legura

Također postoje dvije verzije ekrana - običan polimerski OLED mat finiša ili tandem OLED s mat finišem. Modeli s tandem OLED-om su dakako skuplji, ali i nešto teži - 1.100 naprema 990 grama. Naime, tandem OLED ekrani temeljeni su kombiniranju dva svjetlosno emitirajuća sloja u “sendvič”. Negativni aspekt toga su viša masa i cijena, no tu je zato niz prednosti u odnosu na standardne OLED-e - mnogo viša svjetlina, dulji radni vijek te niža potrošnja energije.

Laptop izgleda neuobičajeno, no istovremeno i vrlo atraktivno i luksuzno zahvaljujući netipičnim bojama boji i završnom sloju. ExpertBook Ultra isporučuje se u tamno sivoj (Jet Fog) ili svijetlo sivoj “boji” (Morn Grey), a upravo u to svijetloj je stigao i nama na test. Izrađen je od magnezijske legure koja je oko 35% lakša od standardnog aluminija, a presvučen je s nano-keramičkim slojem koji ga čini otpornim na grebanje i fleke od prstiju.

Tipkovnica ima bijelo pozadinsko osvjetljenje i hod tipki od 1,5 mm. U gornjem desnom kutu nalazi se tipka za uključivanje računala s čitačem otiska prsta

Materijal je lagano hrapav i vrlo ugodan na dodir, te osigurava odličan grip pri nošenju. Asus čak tvrdi da je ovo do sada najotpornije kućište na grebanje u njihovoj ponudi, te da zadovoljava industrijski standard 9H. Riječ je o standardiziranom testu oznake ASTM D3363 / ISO 15184, poznatijem pod imenom Pencil Hardness Test u sklopu kojeg se provjerava da li vrh naoštrene olovke s grafitnom minom određene tvrdoće (od 6B pa sve do 9H) može oštetiti površinu materijala. Otpornost razine 9H adekvatna je za zaštitu kod interakcije s kovanicama, ključevima i sličnim objektima.

Usto, kućište uređaja prolazi čitav niz testova u skladu s rigoroznim MIL-STD 810H standardom, koji uključuje otpornost na padove i udarce, vibracije tijekom transporta, rad u ekstremnim temperaturama i naglim temperaturnim promjenama, visoku vlagu, izloženost prašini i pijesku, rad na većim nadmorskim visinama, kao i otpornost na mehanička opterećenja poput torzijskog savijanja i pritiska na kućište.

Ekran za poželjeti

ExpertBook Ultra nudi 14-inčni OLED zaslon omjera stranica 16:10 i razlučivosti 2.880x1.800 točaka. Ova tandem OLED inačica prema specifikacijama nudi vršnu svjetlinu od 600 cd/m2, podršku za Display HDR True Black 1000 i Pantone validiranu mogućnost reprodukcije boja prema DCI-P3 standardu. Podržana je i varijabilna brzina osvježavanja - od 30 do 120 Hz. Mjereno našim SpyderX kolorimetrom dobili smo vršnu vrijednost svjetline od 650 cd/m2, 97% pokrivenosti DCI-P3 palete uz toplinu bijele točke od 6.800 K. Točnost prikaza boja je vrhunska uz prosječnu ∆E vrijednost 0,67 i maksimalnu 1,79. Ekran je osjetljiv na dodir i prekriven s Corningovim Gorilla Glass Victus staklom s Gorilla Matte premazom. Kvaliteta prikaza je vrhunska, no treba naglasiti da se zbog korištenja mat premaza može primijetiti blaga zrnatost. S druge strane, isti premaz svoj posao odrađuje odlično i uspješno razbija i najjače vanjske izvore svjetla.

Na lijevom boku nalaze se malena bijela ledica za indikaciju napajanja i energetskog stanja laptopa, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, 10-gigabitni USB i konektor za slušalice

Iznad ekrana ugrađena je 1080p kamera s podrškom za Window Hello i autentikaciju u Windowse licem. Ispod ekrana nalazi se ExpertLumi - Asusova nova izmišljotina u obliku seta bijelih LED-ica koje mogu prikazivati jednostavne animacije. U trenutku testiranja jedina funkcija ove trake bila je animacija prilikom uključivanja i isključivanja računala, te logiranja u Windowse. Nove funkcije Asus namjerava dodati naknadno softverskim nadogradnjama.

Na desnom boku je još jedan Thunderbolt 4 i još jedan 10-gigabitni USB pune veličine. Također vidimo izlaze niskotonskih zvučnika koji su usmjereni prema dole

Bazu laptopa prekriva vrlo dobra tipkovnica s hodom tipki od 1,5 mm i prilagodljivim bijelim osvjetljenjem. Tipke imaju poseban finiš koji ih čini otpornim na grebanje, kemikalije i općenito vanjske utjecaje, a tu je i otpornost na prskanje. Puno zanimljiviji je touchpad. Ne samo da je velik te ima staklenu gornju površinu koja olakšava klizanje prstiju već je opremljen i s motorićem za vibraciju. Ideja je da lijevi, desni i gornji rub touchpada imaju funkcije kontrole glasnoće, svjetline i reprodukcije, pa kad tu kližemo s prstom motorić veselo ritmički vibrira touchpad. Treba naglasiti da touchpad nema klasičnu lijevu i desnu tipku već se za “klikanje” brine spomenuti motor. Lijevi klik funkcionira na cijeloj površini touchpada, ali desni samo u donjem desnom kutu.

Iako je riječ o poslovnom laptopu, Asus nije štedio na audio sustavu, pa nam uši miluje zvuk kojeg stvara čak šest zvučnika - dva visokotonca smještena na lijevoj i desnoj strani tipkovnice te četiri niskotonca. Zvučnici su ne samo iznenađujuće glasni već i daju prilično dobar zvuk s obzirom na svoje dimenzije. Reprodukciju zvuka je moguće prilagođavati ekvilizatorima zahvaljujući podršci za Dolby Atmos, bilo automatski putem predefiniranih preseta ili ručno. Ne treba zaboraviti niti na implementaciju mikrofona jer se tu Asus oslanja na pomoć strojnog učenja kako bi izolirao korisnikov glas od pozadinske buke.

Obilje konektora

Iako je riječ o tankom i kompaktnom laptopu, nema kompromisa po pitanju ponude konektora. Na lijevom boku imamo Thunderbolt 4, HDMI 2.1, 10-gigabitni USB pune veličine i konektor za slušalice, a na desnom boku su još jedan Thunderbolt 4 i 10-gigabitni veliki USB. Tko se želi spojiti na mrežni kabel, Asus će u pakiranju isporučivati i USB mrežnu karticu s RJ-45 konektorom. Uređaj se napaja iz 90-vatnog USB-C adaptera, no podržano je punjenje iz baterija s naponom od 5 do 20 volta. Kad je riječ o autonomiji, ExperBook Ultra oslanja se na 70-vatsatnu bateriju arhitekture 2S2P koja u praksi osigurava gotovo 17 sati autonomije tijekom uredskog rada uz svjetlinu ekrana podešenu na 200 cd/m2.

Polovicu unutrašnjosti zauzima 70-vatsatna baterija, a drugu PCB s komponentama i simetričnim rashladnim sustavom temeljenim na paru 100-milimetarskih ventilatora

Donju stranu uređaja prekriva ploča s velikim perforiranim područjem za uvlačenje zraka u simetrično dizajnirani rashladni sustav s dva ventilatora kojeg Asus zove ExpertCool Pro. Sustav ima tri toplovodne cijevi i dva ventilatora promjera 10 cm, a trebao bi se nositi s potrošnjom do 50 W. Preko aplikacije MyASUS ili kombinacijom tipki na tipkovnici moguće je podesiti tri radna profila - Whisper od 15 W, Balanced od 25 W i Performance od 45 W. Također postoji i četvrti profil Turbo koji plafon potrošnje podiže na 50 W na 30 minuta, no on nije bio dostupan za testiranje.

Preko aplikacije MyASUS možemo konfigurirati mnoge značajke laptopa. Ovdje konkretno vidimo mogućnost isključivanja dodatnih funkcija regulacije svjetline i glasnoće ugrađenih u touchpad

Čak i da jest, 50 W nije dovoljno za iskorištavanje maksimalnih Turbo performansi procesora Panther Lake-H budući da imaju maksimalnu Turbo snagu od 80 W. Za je ipak potrebno veće kućište s boljim rashladnim sustavom. Ipak, 45-50 W je izvrsno s obzirom na to koliko je ExpertBook malen i tanak, pogotovo kad imamo na umu kako te performanse izgledaju u praksi. Testni uređaj isporučen je u konfiguraciji s procesorom Core Ultra X7 358H, kombiniranom s 32 GB LPDDR5X memorije brzine 8.533 MT/s i 1-terabajtnim PCIe 5.0 SSD-om. Dakle nije riječ o najmoćnijoj već drugog najmoćnijoj konfiguraciji iz ponude. Memorija je zalemljena na PCB tako da je nije moguće mijenjati, no SSD je ugrađen u utor.

Impresivne performanse

Rezultati testiranja – Sintetički testovi Chuwi GameBook Asus ExpertBook Ultra Lenovo Yoga i9 CPU AMD Ryzen 9 9955HX Intel Core Ultra X7 358H Intel Core Ultra 7 258V GPU GeForce RTX 5070 Ti Intel ARC B390 Intel Arc 140V Cinebench 24 Single Core 127 125 121 Multi Core 1.887 1126 631 Blender Benchmark 4.5 CPU 527 251 135 GPU 5280 1176 518 7-zip Kompresija 176 GIPS 117 GIPS - Dekompresija 210 GIPS 96 GIPS - 3DMark Speedway 4424 891 - Steel Nomad 3927 1382 - Gaming Storage 1844 1944 - PCMark 10 Extended Score 11756 10853 7106 Essentials 11424 112320 10697 Productivity 10917 20969 9537 Digital Content Creation 13810 13570 9546 Gaming 29967 11733 - Battery - Office @ 200 nit 3:14 h 16:54 h 15 h

Kao što možete vidjeti u priloženoj tablici gdje je ExpertBook Ultra uspoređen s Chuwijevim laptopom za igrače, ali i Lenovovom Yogom i9 koja je također 14-inčni poslovni laptop, ali s hardverom prošle generacije, Panther Lake za Intel doista predstavlja revoluciju. Zapravo, fascinira nas da je tehnologija dogurala tako daleko da ovako kompaktan laptop s jedne strane može izdržati praktički dva dana rada bez vanjskog napajanja, a s druge strane ima dovoljno da se nosi ne samo sa zahtjevnim aplikacijama već i zahtjevnim igrama. Uz korištenje XeSS upscaling tehnologije (Intelov pandan DLSS-u) na ovom laptopu možemo igrati Cyberpunk 2077 na profilu kvalitete Ultra i pri nativnoj razlučivost ekrana.

Rezultati testiranja - Igre Chuwi GameBook Asus ExpertBook Ultra Lenovo Yoga i9 CPU AMD Ryzen 9 9955HX Intel Core Ultra X7 358H Intel Core Ultra 7 258V GPU GeForce RTX 5070 Ti Intel ARC B390 Intel Arc 140V Cyberpunk 2077 Ultra 1600p DLSS/XeSS off 71 fps 23 fps - Ultra XeSS Quality 1200p - 56 fps - Ultra XeSS Auto 1800p 63 fps 40 fps (Low) TW: Warhammer 3 Ultra 1200p - 57 fps - Ultra 1600p 85 fps 36 fps -

Rashladni sustav se dobro nosi sa zahtjevima platforme. U niskom i srednjem opterećenju računalo je praktički nečujno, a pod visokim opterećenjem postaje srednje bučno - ništa neočekivano s obzirom na dimenzije kućišta i demonstrirane performanse.

Ugrađeni 1-terabajtni PCIe 5.0 SSD nudi sumanuto visoke performanse, no postoje i jeftiniji modeli koji imaju starije PCIe 4.0 SSD-ove

Intel je s novom generacijom procesora napokon pogodio "u sridu" budući da nude značajno bolje performanse od starijih rješenja, uz višemodulni pristup koji osigurava optimalan omjer performansi, mogućnosti i cijene ovisno o tipu laptopa u kojeg se procesor ugrađuje. Ništa manje hvale nemamo za Asusov ExpertBook Ultra. Iako vrlo skup, ovaj poslovni laptop u vrlo kompaktnom kućištu kombinira vrhunske performanse, robusnost, izdržljivu bateriju, odličan ekran i zvučnike te kvalitetne ulazne periferije.

Spomenimo, najzad, trogodišnje NBD OSS (Next Business Day Onsite Service) jamstvo. U slučaju bilo kakvog problema u radu uređaja, ovlašteni ASUS serviser u najkraćem mogućem roku dolazi na lokaciju korisnika kako bi otklonio kvar.

