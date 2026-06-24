Testirali smo ASUS ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 NEO, moćnu matičnu ploču za bijele konfiguracije

Jedna od novih Asusovih matičnih ploča primarno cilja na kupce koji cijene moderan, bijeli dizajn u kombinaciji s luksuznim korisničkim iskustvom. PCB modela ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 NEO izveden je u bijeloj boji. Kako bi estetski dojam bio potpuniji, u bijelu boju su obojani i utori za radnu memoriju, PCIe konektori te preostali konektori kojih nimalo ne manjka. Veliki aluminijski hladnjaci iznad VRM sekcije, čipseta i M.2 konektora obojani su u zanimljivu kombinaciju bijele i sive boje. Vizualno, ploča ostavlja upečatljiv dojam, a čak ni osvijetljeni ROG logo nismo pronašli suviše napadnim.