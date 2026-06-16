Testirali smo ASUS Zenbook A16, 16-inčni laptop mase od 1,2 kg sa Snapdragonom X2 Elite Extreme

Sve je veći izbor Windows laptopa u čijem kućištu ne kuca x86 već ARM procesor. Iz Asusa nam tako dolazi lagani, ali ekranom obdareni 16-inčni Zenbook A16 čije mogućnosti u mnogim aspektima posramljuju konkurenciju

SPECIFIKACIJE Ekran 16” OLED (2.880x1.800, 120 Hz) Procesor Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100 Grafička kartica Qualcomm X2-90 Memorija 48 GB LPDDR5X-9523 SSD 1 TB (NVMe PCIe 4.0 x4) Mreža Wi-Fi 7 2x2 + Bluetooth 5.4 Dimenzije 353 x 242 x 13,8 – 16,5 mm Baterija 13:34 h Masa 1,2 kg Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 2 godine (3 godine uz registraciju) Dojam Velik, ali lagan laptop koji nudi vrhunske performanse i odličan ekran. Prije kupovine provjeriti kompatibilnost često korištenih aplikacija zbog ARM procesora

S masom od svega 1,2 kilograma, Zenbook A16 jedan je od najlakših 16-inčnih laptopa na tržištu, a lakši je i od mnogih uređaja s manjim 14 ili 15-inčnim ekranima. Dobra usporedba je primjerice 15-inčni MacBook Air koji teži 300 grama više. Novi Zenbook stiže u dvije boje – Zabriskie Beige koju vidite na fotkama uz tekst i Iceland Gray. Točnije, slabija varijanta uređaja, opremljena s Qualcommovim procesorom Snapdragon X prethodne generacije dolazi u dvije boje, dok je jača (testirana) varijanta sa Snapdragonom X2 Elite Extreme dostupna samo u svjetlijoj boji.

U oba slučaja je riječ o vrlo prirodnim i neutralnim bojama koje simuliraju izgled kamena, a što još više dolazi do izražaja zahvaljujući materijalu Ceraluminium od kojeg su načinjeni gornji i donji dio kućišta te poklopac laptopa. Asus tvrdi da je riječ o materijalu koji je 30% lakši i trostruko čvršći od klasične aluminijske legure.

Bilo kako bilo, Ceraluminium na dodir ima mat teksturu kao polirani lagano hrapavi kamen što će reći da je na dodir ugodniji od hladnog metala, a opet zbog robusnosti ostavlja bolji dojam od plastike. Samim time ne čudi da je Zenbook A16 testiran u skladu s metodologijom MIL-STD-810H, koja obuhvaća provjere otpornosti na određene uvjete korištenja, poput vibracija, promjena temperature i povišene vlažnosti. To kupcu daje dodatnu sigurnost da je kućište projektirano s većom razinom izdržljivosti od one koju očekujemo od tipičnog potrošačkog laptopa.

Ogromni touchpad s čokoladom za bolji dojam veličine. Osim standardne funkcije upravljanja grafičkim sučeljem, touchpad nudi i brzo podešavanje svjetline ekrana i glasnoće zvučnika

S testiranim laptopom u kutiji stigla je povelika 130-vatna "ciglica" za napajanje s odvojivim kabelom za spajanje na gradsku mrežu s jedne strane i USB-C konektorom s druge strane. Masa od 470 grama pomalo kvari dojam u kontekstu lakoće samog laptopa, no što je tu je. Isprva nam se činilo da je Asus pretjerao s ovako jakim napajanjem, no u testovima se pokazalo da to baš i nije tako. Osim adaptera za napajanje u kutiji je stigla i futrola od eko kože sive boje.

Lijep, ali reflektivan

Poklopac A16-ice lako se otvara samo jednom rukom što je uobičajeno kod većih laptopa, no ne i tako laganih. Baza je čvrsta i rigidna, no poklopac se solidno svija što je s obzirom na veličinu dijagonale donekle očekivano, no ne i pohvalno. Maksimalni kut otvaranja ekrana je 135° - prihvatljivo ako vam je radno mjesto stol, ali ne i ako uređaj držite na koljenima.

Snažnija varijanta uređaja isporučuje se OLED ekranom razlučivosti 2.880x1.800 točaka (16:10) i adaptivne brzine osvježavanja od 120 Hz. Ekran može biti običan ili osjetljiv na dodir. Potonja varijanta povećava masu laptopa za 100 grama. Podržan je standard DisplayHDR 1000 True Black te je specificirana vršna svjetlina od 1.100 nita. Mi smo na testu imali običan ekran bez senzora i taj ima vrlo sjajan i refleksivan finiš.

S testiranim uređajem u kutiji je stigao 130-vatni adapter za napajanje kao i ova siva futrola od eko kože vidljiva na promo fotografiji s lijeve strane. Miš ne stiže u pakiranju već ćete ga morati kupiti odvojeno

Kao i većina modernih OLED ekrana i ovaj je vrhunski po pitanju prikaza boja. Izmjerili smo 100% pokrivenost sRGB, 96% pokrivenost AdobeRGB i 99% pokrivenost DCI-P3 palete boja uz vršnu svjetlinu od 500 nita, gamu 2.2 i toplinu bijele točke koja se vrti oko 6500 kelvina. Točnost prikaza boja je također odlična s prosjekom DeltaE 0.57 bodova. Iznad ekrana smjestila se IR FullHD kamera s podrškom za biometrijsko logiranje u Windowse. Kvaliteta joj je prosječna, iako podržava AI điđe koje je Microsoft integrirao u najnovije nadogradnje operacijskog sustava.

Periferije i konektori

Tko treba numerički dio tipkovnice, neće se usrećiti s ovim laptopom budući da su ga Asusovi dizajneri preskočili. Na test smo dobili verziju laptopa koja nije lokalizirana, pa na tipkama nema hrvatskih znakova. Enter nije pun već raspolovljen (ANSI raspored), kursorske tipke su izdvojene, ali minijaturne. Također je izbačena tipka Control s desne strane dok lijeva nije povećana, kako je uobičajeno. Usprkos blagodatima veće površine, tipkovnica je dizajnirana s naglaskom na vizualni identitet laptopa, a ne ergonomiju tijekom rada. Tipke imaju bijelo pozadinsko osvjetljenje čiju je jakost moguće regulirati ručno ili automatski.

Ponuda konektora je solidna, no bilo bi bolje da je jedan od USB-C 4.0 konektora završio na desnom boku čime bi bilo olakšano spajanje uređaja na naponski adapter

Touchpad je kao što vidimo na slikama doista velik, pa čak možda malo i prevelik s obzirom poziciju dlanova dok tipkamo. Doduše, tijekom testiranja nismo imali problema nehotičnom aktivacijom kursora miša tijekom tipkanja, pa možemo zaključiti da je u ovom aspektu dobro odrađen posao. Touchpad osim primarne funkcije ima i dodatne kontrole za upravljanje svjetlinom ekrana, glasnoćom zvučnika i, u podržanim aplikacijama, brzim premotavanjem naprijed ili natrag unutar videa. Klizanje prstom gore-dole po lijevom rubu kontrolira glasnoću, desnim rubom svjetlinu, a lijevo desno po gornjem rubu video.

Iako za to postoji prostor na bokovima tipkovnice, Asus tu nije odlučio implementirati zvučnike tako da se Zenbook A16 oslanja isključivo na zvučnike s dna kućišta. Glasni su i zvuče solidno, no naravno i ne tako dobro kao kod laptopa s većim unutarnjim volumenom.

Na desnom boku su USB priključak i uvijek dobrodošao čitač memorijskih kartica

Konektora ima dovoljno, no voljeli bismo da su malo drugačije raspoređeni. S lijeve strane imamo HDMI 2.1, dva USB-a 4.0 s podrškom za brzo punjenje i konektor za slušalice. S desne strane je 10-gigabitni USB 3.2 pune veličine i čitač SD kartica. Korisnije bi bilo da je jedan USB-C na desnom boku jer bi to olakšalo spajanje laptopa na napajanje.

Konfiguracije

Jedan od aduta A16-ice bez sumnje je brz procesor. Riječ je o drugom najbržem Qualcommovom procesoru nove generacije, Snapdragonu X2 Elite Extreme X2E-94-100. SoC raspolaže s 18 ARM Oryon jezgri treće generacije podijeljenih u dva klastera. 12 prime jezgri može zakucati na taktu od 4,7 GHz, a 6 performance jezgara na taktu do 3,6 GHz. Potonje su dakako energetski efikasne jezgre, dok su jezgre prime zadužene za zahtjevnije zadatke. Sve te jezgre imaju pristup impresivnom kapacitetu priručne memorije od 53 MB.

Za grafiku se brine X2-90 GPU s taktom do 1,85 GHz, a za AI operacije NPU jedinica s performansama od 80 TOPS za INT8 izračune. Tu je također i memorijski kontroler s podrškom za LPDDR5X-9523 memoriju koji je na ovom laptopu u potpunosti iskorišten budući da je na njega spojeno 48 GB ovakve memorije.

To što u našem testiranju nismo mogli koristiti PCMark 10, vrlo popularan i dugovječan alat za testiranje performansi Windows mašina, zorno ilustrira potencijalne probleme pri izvođenju "čudnijih" aplikacija na Windowsima koji se izvode na ARM procesoru

Treba spomenuti da se na web stranicama proizvođača mogu naći i drugačije konfiguracije laptopa. UX3607OA je jača serija s procesorima Snapdragon X2 i tu postoje kombinacije s jačim i slabijim procesorima, ekranom sa i bez senzora za dodir, 512 GB ili 1 TB SSD-om te s više ili manje memorije (48 ili 24 GB). Varijanta UX3607QA ima isto kućište, no procesore starije generacije s manje memorije (32 ili 16 GB). Tu je također opcija slabijeg ekrana – 60-hercnog OLED-a razlučivosti 1.920x1.200 točaka.

Testirani laptop opremljen je s 1-terabajtnim NVMe Gen4 SSD-om u formatu 2280 i to je, uz 70-vatsatnu bateriju, jedina izmjenjiva komponenta. Baterija nam je prilikom surfanja i sličnog nezahtjevnog rada uz ekran podešen na svjetlinu od 200 nita potrajala nešto preko 13 sati što je vrlo dobar, ali ne i vrhunski rezultat. Doduše, treba napomenuti da smo ovaj rezultat dobili praktičnim radom, a ne korištenjem PCMarka, alata kojeg inače koristimo za ovu svrhu. Isti nažalost nije kompatibilan s procesorima ARM arhitekture, baš kao i GPU podtest Blenderovog alata za mjerenje performansi. Samim time svi potencijalni kupci Windows laptopa temeljenih na ovakvim čipovima trebali bi se dodatno informirati o kompatibilnosti aplikacija koje koriste, pogotovo ako su manje uobičajene ili starije. Kompatibilnost je u posljednjih godinu dana značajno napredovala, ali iznimke postoje.

Asus u sklopu softvera MyAsus nudi tri profila brzine ventilatora koji izravno utječu na performanse laptopa. Whisper kao najtiši, Standard kao uobičajeni profil srednjih performansi i buke te Performance koji maksimizira performanse, ali i buku. Profile možemo mijenjati i kombinacijom tipki, a ne samo kroz softver.

Brz kao zmaj

Rezultati testiranja – Sintetički testovi Asus ExpertBook Ultra Lenovo Yoga 7A 14" Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition Zenbook A16

Performance CPU Intel Core Ultra X7 358H Ryzen AI 7 445 Intel Core Ultra 7 355 Snapdragon X2

Elite Extreme

X2E-94-100 GPU Intel ARC B390 Radeon 840M Intel Gaphics 4x Xe Qualcomm X2-90 Cinebench 24 Single Core 125 105 120 151 Multi Core 1126 624 661 1677 Blender Benchmark 4.5 CPU 251 157 151 459 GPU 1176 - 553 - 7-zip Kompresija 117 GIPS 61 GIPS 62 GIPS 148 GIPS Dekompresija 96 GIPS 65 GIPS 57 GIPS 136 GIPS 3DMark Speedway 891 269 456 514 Steel Nomad 1382 345 442 1260 Gaming Storage 1944 2334 1419 1893 PCMark 10 Extended Score 10853 6249 7275 - Essentials 112320 10432 10114 - Productivity 20969 12043 15837 - Digital Content Creation 13570 7632 9013 - Gaming 11733 4299 5243 - Battery - Office @ 200 nit 16:54 h 15:53 h 13:19 h 13:34 h

Performanse laptopa usporedili smo najnovijim predstavnicima Intelove i AMD-ove mobilne ergele. Performanse Qualcommovog procesora su fenomenalne – bolje čak i kod jednog od najjačih Panther Lake procesora koji trenutno predstavljaju najbolje što x86 može ponuditi na mobilnom terenu. Značajno padaju kada se koristi standardni profil ventilatora, no ako vam smeta povišena buka profila Performance (oko 45 dBA), ovo je sasvim dobro rješenje jer i čak i ovako ograničen Snapdragon tuče konkurenciju.

Rezultati testiranja - Igre Asus ExpertBook Ultra Lenovo Yoga 7A 14" Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition Zenbook A16

Performance CPU Intel Core Ultra X7 358H Ryzen AI 7 445 Intel Core Ultra 7 355 Snapdragon X2

Elite Extreme

X2E-94-100 GPU Intel ARC B390 Radeon 840M Intel Gaphics 4x Xe Qualcomm X2-90 Cyberpunk 2077 Ultra XeSS/FRS 3.0 Quality 1200p 56 fps 16 fps 24 fps 43 fps Low XeSS/FSR 3.0 Quality 1200p - 34 fps 43 fps 72 fps TW: Warhammer 3 Ultra 1200p 57 fps 14 fps 19 fps 37 fps Low 1200p - 26 fps 38 fps 74 fps

Kad je riječ o grafičkim performansama, Qualcommov pulen tu je manje uspješan od Intelovih najjačih rješenja opremljenih sa snažnijom varijantom ARC grafike, no i dalje značajno snažniji od slabije varijante Intelove i AMD-ove integrirane mobilne grafike nove generacije. Uz korištenje niže razlučivosti kao što je 1.920x1.200 te nižih postavki kvalitete prikaza, moguće je zaigrati i prilično zahtjevne naslove. U ovom je slučaju preporučljivo koristiti profil Performance, usprkos višoj buci integriranog hlađenja.

Kupci Zenbooka, kao i modela iz serija Vivobook S, ProArt i ROG, do kraja lipnja 2026. mogu ostvariti dodatnu, treću godinu jamstva, uz registraciju proizvoda na Asusovim stranicama. Uz to, ASUS Perfect Warranty tijekom prve godine od kupnje pokriva i slučajna oštećenja uređaja, uz uvjet da se laptop registrira u roku od 90 dana od kupnje.

Sve u svemu, Zenbook A16 je laptop s kojim Asus cilja na korisnike koji žele veći, ali i dalje vrlo lagan laptop odličnih performansi i baterijske autonomije. Pandan bi mu u Apple svijetu bio 15-inčni MacBook Air koji je teži, ali i ponešto robusniji. Postoje i drugi veći, a laganiji Windows laptopi, no svi su redom temeljeni na x86 procesorima. Samim time A16 je negdje na pola puta između njih i MacBooka – brži je, laganiji, ima Windowse, no zbog ARM arhitekture nije baš 100% kompatibilan sa svim aplikacijama.

Aktualne cijene uređaja, kao i popis mjesta gdje se može kupiti u Hrvatskoj, potražite na Asusovim službenim stranicama.