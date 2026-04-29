Testirali smo Denon Home 400, odličan bežični multiroom zvučnik kojim Denon izravno napada Sonos

SPECIFIKACIJE Izvedba Bežični pametni zvučnik Zvučničke jedinice 2× visokotonac (19 mm), 2× upfire (25 mm), 2× bas-srednjetonac (11,4 cm) Snaga 90 W Povezivost Wi-Fi 6E (2,4/5/6 GHz), Bluetooth 5.2 (LE-Audio, LC3), Apple AirPlay 2, HEOS, Spotify Connect, Tidal Connect Ulazi USB-C, AUX ulaz (3,5 mm analogni) Podržani servisi Tidal, Amazon Music HD, Qobuz, Spotify, Deezer, Apple Music (AirPlay), NAS/DLNA, DSD Dimenzije i masa 300 × 150 × 219 mm, 4,2 kg Jamstvo 2 godine Dojam Iznimno sposoban bežični multiroom zvučnik – vizualni i akustički ukras svakog modernog doma

Denon je šest godina čekao s osvježenjem svoje linije bežičnih zvučnika Home, a rezultat tog "odugovlačenja" je skok koji bismo mogli nazvati generacijskim, a nipošto ne kozmetičkim. Novi zvučnici Home 200, 400 i 600 zamjenjuju redom modele 150, 250 i 350, donoseći redizajnirano kućište, značajno unaprijeđenu zvučničku arhitekturu, podršku za Dolby Atmos Music te najnoviji HEOS mrežni modul AIOS7. Home 400, zvučnik kojim ćemo se ovom prilikom pozabaviti, pozicioniran je kao srednji model unutar linije, pa samim time mora ispunjavati dvostruku zadaću: biti dovoljno sposoban da opravda skok od 150 eura u odnosu na manji Home 200 (350 eura), a istodobno pružiti dovoljno razloga da korisnik ne poseže za vrhunskim Home 600 (700 eura). Po cijeni od 500 eura, Home 400 ulazi u izravnu konkurenciju s kvalitativnim teškašima, kao što su Sonos Era 300 (520 eura) i Bluesound Pulse Mini 2i (650 eura). Drugim riječima, natječe se s najboljima u klasi.

Dizajn koji želi nestati

Za razliku od svog prethodnika Home 250, koji je dizajnerski bio korektan, ali ne i osobito pamtljiv, Home 400 donosi evidentan vizualni iskorak. Kućište je zaobljeno, horizontalno orijentirano, s bešavnom tkaninom koja se elegantno proteže preko cijele prednje i gornje površine, dok donji dio zauzima "kapica" od anodiziranog aluminija, s diskretnim bijelim statusnim LED-om, koji dopadljivo obasjava površinu pod sobom kad zvučnik radi. Ako vam smeta, u aplikaciji HEOS moći ćete mu smanjiti svjetlinu ili ga posve isključiti.

Osim u testiranoj izvedbi Charcoal, Home 400 dostupan je i u svijetloj varijanti Stone. U oba slučaja je omotan finom tkaninom, a baza mu je načinjena od anodiziranog aluminija

Denon nudi dva kolorita za Home 400: Stone (svijetla, s toplom bež tkaninom i srebrnom bazom) i Charcoal (tamna, s antracit tkaninom i crnom bazom). Obje varijante izgledaju značajno sofisticiranije od prethodnika Home 250. Premda nam je nemoguće procijeniti dugotrajnost odabranih materijala, spomenuta tkanina navodno je otporna na mrlje i vlagu, što je praktičan detalj za uređaj koji će nerijetko završiti u kuhinji ili blagovaonici.

Dimenzije zvučnika iznose 300 × 150 × 219 milimetara, uz masu od 4,2 kilograma – dakle, nije riječ o zvučniku koji ćete previdjeti na polici, ali ni o pretjerano nametljivom objektu. U usporedbi sa Sonos Erom 300, koja je nešto šira i dublja (260 × 185 × 160 mm, 4,47 kg), Home 400 odaje dojam kompaktnijeg uređaja, premda se ta razlika u praksi svodi na nijanse. Ipak, oblik Homea 400 znatno je "prirodniji" od onoga kod Ere 300 pa Denonovo čedo u tom smislu uspijeva u svojoj nakani da se stopi s prostorom i "nestane" u dekoru modernog doma.

Diskretna bijela LED traka u aluminijskoj bazi suptilno osvjetljava podlogu ispod zvučnika i pridonosi dojmu profinjenog dizajna

Na desnom boku zvučnika nalaze se tipke za glasnoću, pokretanje i pauziranje glazbe i aktivaciju odabranog glasovnog asistenta. Tu su još i tri takozvane Quick Select tipke, označene brojkama 1, 2 i 3. Pomoću njih možemo memorirati i brzinski pokrenuti glazbu s tri različita izvora, poput internetske radijske postaje, Spotifyja i lokalnog računala. Zgodno je što se, osim samog izvora zvuka, pamte i konkretne postavke zvučnika Home 400. Možda volite pojačati bas dok slušate Radio Stubicu, a istaknuti visoke frekvencije i povećati širinu zvuka za Spotifyjevu playlistu "Tamburica i mandolina" – pamćenje pripadajućih postavki u okviru Quick Selecta pobrinut će se za oboje, bez dodatnog petljanja po aplikaciji HEOS.

Početni ekran aplikacije HEOS pregledno prikazuje nedavno slušani sadržaj, omiljene internetske radijske postaje i omogućava brzi pristup onome što trenutačno svira

Takav izravan odabir sadržaja uvijek nam je nedostajao na Sonosovim zvučnicima. Istina, pritiskom na tipku Play/Pause, iz njih će zasvirati ono što smo posljednje slušali, ali malo vam to znači ako ste dan završili s ranim izdanjima Cannibal Corpsea, a iduće jutro želite započeti uz vesele taktove slovenske polke. U Sonosovom ekosustavu taj smo problem riješili integracijom zvučnika u smart home platformu Home Assistant i dodavanjem Shellyjevog pametnog zidnog tipkala, pomoću čije četiri tipke pokrećemo omiljene radijske postaje, pojačavamo i utišavamo zvuk i prekidamo reprodukciju. Stvar radi, ali sa sobom donosi dodatne troškove (Home Assistant server, Shelly tipkalo) i razinu kompleksnosti podiže u visoku orbitu – prosječan čovjek takvo što si neće znati, a ni htjeti namjestiti.

Prebacivanje između sadržaja pomoću tri Quick Select tipke na Homeu 400 radi glatko, barem kad memoriramo sadržaje iz Spotifyja i internetskog radija. Pjesme i playliste s Tidala funkcija Quick Select odbijala je zapamtiti. Zapravo, premda Home 400 uredno podržava protokol Tidal Connect, zvučnik nam je sporadično nestajao iz izbora uređaja za reprodukciju u Tidalovoj aplikaciji za mobitel i računala. No, uvijek smo mu mogli pristupiti putem Tidalove integracije unutar aplikacije HEOS, pa naposljetku ipak nije bilo nerješivih problema sa slušanjem glazbe s Tidala. Home 400 nov je proizvod te smo uvjereni kako će se te dječje bolesti popraviti u nadolazećim nadogradnjama firmwarea. Poteškoće s Tidal Connectom nisu simptomatične za čitavu platformu HEOS, jer nam je Marantzovo pametno pojačalo Model M1, koje ju također koristi, uredno dostupno u svim iteracijama Tidala.

Povezivost bez (velikih) kompromisa

Na stražnjoj strani zvučnika nalaze se USB-C priključak, analogni 3,5-milimetarski ulaz i konektor za napajanje. Za razliku od Sonosa, koji za analogni ulaz zahtijeva kupnju zasebnog adaptera, Denon ga nudi "nativno" – pohvalno. Bežična povezivost uključuje Wi-Fi s podrškom za 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz pojaseve, Bluetooth 5.2 s LE-Audio kodekom LC3 te Apple AirPlay 2. Vrijedi naglasiti da Home 400 nema Ethernet priključak, kojeg je Home 250 imao. Žično umrežavanje moguće je isključivo putem USB-C adaptera, kojeg treba kupiti naknadno. To je u praksi manji problem nego što se isprva doima, jer Wi-Fi 6E osigurava dovoljno stabilan prijenos čak i za visokokvalitetne audioformate. Ipak, korisnici koji iz ovog ili onog razloga preferiraju žičnu vezu nesumnjivo će gunđati.

Stražnja strana donosi USB-C priključak, 3,5-milimetarski ulaz, konektor za napajanje, tipke za Bluetooth uparivanje i povezivanje u sustav HEOS te prekidač za hardversko isključenje mikrofona – dušu dalo za paranoike

Zvučnik podržava reprodukciju s brojnih servisa, uključujući Tidal, Amazon Music HD, Qobuz, Spotify i Deezer, a tu je i podrška za glazbu dijeljenu putem kućne mreže, bilo putem klasičnog SMB/CIFS dijeljenja, bilo uz posredovanje Plex servera. Podržani su svi relevantni lossless i hi-res glazbeni formati, uključujući DSD.

Appleov glasovni asistent Siri integriran je izravno u zvučnik, što je zanimljiv detalj – Denon je među rijetkim proizvođačima u ovoj klasi koji nudi Siri bez posredstva AirPlaya. Podrška za Amazon Alexu najavljena je, ali u trenutku pisanja ove recenzije status te integracije još uvijek nije posve razjašnjen. Google Assistanta nema, niti ga je Denon zasad najavio.

Zvuk opravdava cijenu

Unutar kućišta Home 400 smješteno je šest zvučničkih jedinica s isto toliko Class-D pojačala ukupne snage 90 W. Konfiguracija je 2.0.2: dva visokotonca promjera 19 milimetara, dva bas-srednjetonca drivera promjera 11,4 cm (4,5") i dvije dedicirane jedinice od 25 milimetara usmjerene prema stropu, za reprodukciju Dolby Atmos sadržaja. U usporedbi s prethodnikom Home 250, napredak je zamjetan na gotovo svakoj razini: wooferi su porasli s 4 na 4,5", dodani su "upfire" driveri kojih ranije uopće nije bilo, interni volumen kućišta povećan je s 4,1 na 4,6 litara, a ukupna snaga pojačala porasla je za 10 W. Maksimalni SPL od 102,3 dB u usporedbi s 96,7 dB kod Homea 250 govori sam za sebe – radi se o razlici od gotovo 6 dB, što u praksi znači osjetno glasniju i dinamičniju reprodukciju.

Dvije 25-milimetarske jedinice usmjerene su prema stropu i zadužene za reprodukciju vertikalne dimenzije Dolby Atmos sadržaja

Pri svim razinama glasnoće, Home 400 zvuči iznenađujuće koherentno za zvučnik ove veličine. Bas je dubok, mesnat i dobro definiran, bez naporne napuhanosti ili umjetnog naglašavanja donjih frekvencija, što je česta bolest bežičnih zvučnika. Srednjetonsko područje reproducira glasove s toplom tonalnošću i dovoljnom razinom detalja za jasno razlikovanje nijansi u vokalnim izvedbama. Gornji dio raspona pročišćen je od ičega što bi nas moglo derati po ušima ili nam umarati mozak. Za prostorije do tridesetak kvadrata, Home 400 komotno može poslužiti kao primarni izvor glazbe, s dovoljno dinamičke rezerve da se ne raspada ni na višim razinama glasnoće.

HEOS nudi ručnu prilagodbu zvuka kroz odvojene kontrole basa, visokih tonova, širine i visine zvučne slike

Premda zvučnik nudi profil "Pure", gdje nam se zvuk servira bez digitalnog procesiranja odnosno uplitanja DSP-a, nakon višetjednog korištenja stava smo kako nipošto ne treba bježati od profila "Auto", koji nam na raspolaganje stavlja četiri postavke: Bass, Treble, Width i Height. Igranjem s pripadajućim klizačima, čiji je raspon ±5, zvuk se može odlično prilagoditi prostoru i preferencijama korisnika. Primjerice, u našoj je sobi Home 400 zvučao najbolje – čujno bolje nego s aktivnim profilom "Pure" – kad smo Width podigli na +3, a Height na +2. Tražiti audiofilski purizam kod bežičnog zvučnika kod kojeg je šest jedinica, zajedno sa svom pripadajućom elektronikom, nagruvano u kutiju zapremnine od 4,6 litara, ćorav je posao. Ako imate takve porive, ozvučenje za vaš dom trebali biste potražiti u sasvim drugoj kategoriji hi-fi opreme. Taj se komentar ne odnosi samo na Denon Home 400, već i na sve druge multiroom zvučnike.

Ključna razlika između zvučnika Home 400 i njegova manjeg brata Home 200, barem na papiru, upravo je implementacija Dolby Atmosa. Home 200 koristi virtualnu obradu za simulaciju prostornog zvuka, dok Home 400 posjeduje fizičke zvučničke jedinice zakrenute prema gore, koje zvuk reflektiraju od stropa, stvarajući uvjerljiv osjećaj vertikalne dimenzije. Kad pustite kvalitetno miksani Atmos sadržaj s Tidala, zvučna slika znatno je viša i prostranija od onoga što može ponuditi bilo kakva virtualna obrada. Instrumenti i vokali doista se čine raspoređenima u trodimenzionalnom prostoru oko slušatelja, premda efekt, naravno, ne može parirati pravom surround sustavu. No, u kontekstu zvučnika dimenzija Homea 400, rezultat je impresivan.

Podrška za Dolby Atmos Music u ovom je trenutku dostupna putem servisa Amazon Music i Tidal. Apple Music, koji nudi pozamašnu količinu Atmos sadržaja, podržan je putem AirPlaya, ali tada se zvuk prenosi u stereo formatu – za pravi Atmos doživljaj s Apple Musica morat ćemo pričekati Denonovu nadogradnju ili koristiti druge navedene servise. To je ograničenje HEOS platforme, ne samog zvučnika; očekujemo da će ga Denon s vremenom adresirati.

Pod okriljem HEOS-a

Home 400 je, kao i svi Denonovi novi zvučnici, zasnovan na multiroom platformi HEOS, koja omogućuje povezivanje do 64 uređaja u 32 zone. Ekosustav HEOS dobrano nadilazi samo bežične zvučnike: obuhvaća Denonove i Marantzove AV receivere, pojačala, hi-fi komponente i soundbarove, što ga čini daleko fleksibilnijim od Sonosa kad je riječ o integraciji s tradicionalnom hi-fi opremom. Dva zvučnika Home 400 mogu se upariti u stereo konfiguraciju, a moguće ih je koristiti i kao bežične surround zvučnike s Denonovim soundbarom Home SB550 i Denonovim ovogodišnjim receiverima.

Što je uopće multiroom?

Ako ste propustili neki od naših 79 tekstova o multiroomu, zanimat će vas kako su multiroom sustavi logičan odgovor na način na koji danas konzumiramo glazbu. Više se ne okupljamo oko jednog uređaja u dnevnoj sobi – glazba nas prati svakodnevicu, od kuhinje i kupaonice do radne sobe i terase. Multiroom sustav to omogućuje bez improvizacije s Bluetooth zvučnicima i bez stalnog uključivanja i isključivanja raznih uređaja. Ideja je jednostavna: jedan sustav upravlja svim zvučnicima u kući, svaka prostorija može svirati svoju glazbu na svojoj glasnoći, ili se sve prostorije mogu sinkronizirati i svirati isti sadržaj.

Ključna razlika prema klasičnom Bluetoothu jest oslanjanje na kućnu Wi-Fi mrežu. Multiroom ne ovisi o dometu mobitela ni o kvaliteti Bluetooth veze – zvučnici komuniciraju međusobno preko lokalne mreže, reprodukcija se nastavlja i kad mobitel izađe iz dosega ili kad korisnik zatvori aplikaciju. Sustav se kontrolira mobilnom aplikacijom, koja služi samo za zadavanje naredbi: što svirati, u kojoj prostoriji i koliko glasno. U slučaju Denonovog zvučnika Home 400, taj sustav jest HEOS.

Važno je naglasiti da se multiroom sustav gradi postepeno i upravo je u tome njegova ljepota. Danas ćete kupiti Home 400, za koji mjesec dva-tri Homea 200, potom Home 600, Denonov soundbar ili Marantzovo pojačalo, te će svi oni postati dijelom istog sustava, unutar kojeg ćete na sve njih s lakoćom puštati vašu omiljenu glazbu. Kako to funkcionira u praksi u slučaju platforme HEOS, pogledajte u našem videu.

S čisto korisničke strane, HEOS aplikacija zaostaje za Sonosovom kad je riječ o intuitivnosti i vizualnom dojmu. Sonos je u tom pogledu postavio letvicu koju nitko još nije uspio preskočiti, premda je i Sonosova aplikacija u posljednje vrijeme imala svojih problema. HEOS je funkcionalan, stabilan i pokriva sve što je potrebno, ali mu nedostaje ona neobjašnjiva elegancija i osjećaj da se baš sve obavlja na najsmisleniji mogući način. Ipak, nakon nekoliko dana navikavanja, kad pohvatate logiku HEOS-ova sučelja, postat ćete njegov zadovoljni korisnik.

U društvu najvećih

Ekran reprodukcije otkriva čisto HEOS-ovo sučelje s osnovnim kontrolama, podešavanjem glasnoće i jasno označenim aktivnim zvučnikom

Kad Home 400 stavimo uz izravne konkurente, perspektiva je zanimljiva. Sonos Era 300 košta 20 eura više, a nudi superiorniju aplikaciju i Trueplay kalibraciju prostora, što Denonu nedostaje (Home 400 nudi samo ručni odabir blizine zvučnika zidu). No Home 400 uzvraća fizičkim ulazima bez adaptera, širom podrškom za hi-res audio formate uključujući DSD, Bluetooth LE-Audio, tri programabilna preseta i – za vlasnike Denonove opreme – neusporedivu integraciju u HEOS ekosustav. Bluesound Pulse Mini 2i, po cijeni od oko 650 eura, donosi Roon Ready podršku i aptX Bluetooth, ali mu nedostaje Atmos i moderne značajke poput Wi-Fi 6E i LE-Audija. Kad govorimo o čistoj kvaliteti zvuka, sva tri zvučnika u istoj su kategoriji, ali s različitim pristupima: Era 300 ima nešto širu pozornicu zahvaljujući bočno postavljenim driverima, Home 400 nudi topliju tonalnu ravnotežu i konkretniji bas, dok Pulse Mini 2i zvuči najanalitičkije od tog trojca, što će se svidjeti hi-fi puristima, ali manje onima koji od bežičnog zvučnika očekuju opušteniji karakter. Nijedan od njih neće vas razočarati – razlike su u nijansama i preferencijama, ne u klasi.

Denon Home 400 ozbiljan je, ambiciozan i kompetentno izveden bežični zvučnik – štoviše, u mnogim aspektima najkompletniji takav uređaj u svojoj cjenovnoj kategoriji. Aplikaciji HEOS dobro bi došao još jedan završni sloj finog poliranja, a rado bismo vidjeli i automatsku kalibraciju zvuka prema prostoru, koja bi zvučniku ovog kalibra bila logičan dodatak. No, za korisnike koji traže bežični zvučnik s pravim doživljajem Dolby Atmosa, širokom povezivošću i mogućnošću integracije u ozbiljan kućni glazbeni sustav, Home 400 trenutačno je najprimamljivija opcija na tržištu.