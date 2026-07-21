Testirali smo Fractal Design Ion 3 Gold 1000W, odlično napajanje s poznatim i priznatim temeljima

Napajanja dolaze pod mnogobrojnim markama, no nema ni izdaleka toliko proizvođača napajanja koliko ima marki. Što nije nužno loše, jer tvrtke koje se bave razvojem i proizvodnjom računalnih napajanja imale su prilike izbrusiti svoje vještine i tehnologiju. Stoga teško da neka druga marka ili proizvođač drugih vrsta hardvera ima opravdanja bacati gomilu novca na razvoj i pokretanje proizvodnje nečeg što su brojne tvrtke već usavršile. Toga su svjesni i u Fractal Designeu, pa su proizvodnju ove serije napajanja prepustili cijenjenom Sea Sonicu, što ne samo da ne skrivaju, nego i ističu na samom napajanju, među drugim podacima.