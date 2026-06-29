Testirali smo lagani i vrlo izdržljivi Acer Swift Go 14 AI, pogonjen AMD-ovim mobilnim hardverom

Acerov Swift Go 14 AI prošli je put našu redakciju posjetio s procesorom arhitekture ARM i poprilično nas impresionirao. Osvježeno izdanje dolazi s x86 procesorom, koji dokazuje da ta arhitektura i dalje može pokazati zube mlađim konkurentima

Tibor Cecelja ponedjeljak, 29. lipnja 2026. u 21:00
 SPECIFIKACIJE
Ekran 14" OLED (1.920 x 1.200, 60 Hz)
Procesor AMD Ryzen AI 5 340 (6 jezgri, 12 dretvi)
Grafički procesor AMD Radeon 840M (integrirani, 4 jezgre)
Neuralni procesor AMD XDNA 2 (50 TOPS)
Memorija 16 GB LPDDR5X (8.000 MT/s)
SSD 1 TB NVMe
Dimenzije 312,9 x 222,8 x 16 mm
Masa 1,3 kg
Operacijski sustav Windows 11 Pro
Jamstvo 2 godine
Dojam Uravnotežen laptop s odličnim ekranom i autonomijom, koji će zadovoljiti potrebe većine korisnika

Acer je oduvijek imao prilično jednostavan, gotovo minimalistički pristup dizajnu svojih laptopa, a Swift Go 14 AI tu filozofiju dosljedno prati. Na prvi pogled djeluje uredno, moderno i skladno, ponajprije zahvaljujući tankim rubovima oko zaslona te čistim i pravilnim linijama kućišta. Ipak, nedostaje mu vizualni detalj ili dizajnerski potpis po kojem bi se odmah izdvojio iz mase i bez gledanja logotipa jasno otkrio da je riječ o Acerovu proizvodu. Takav pristup ne mora biti loš, ali Swift Go 14 AI zbog njega ostavlja dojam laptopa koji se više oslanja na razboritost nego na atraktivnost. Ne pokušava privući pozornost ekstravagancijom, nego želi izgledati pristojno i nenametljivo, što će mnogim korisnicima odgovarati. Poklopac ekrana ukrašen je laserski graviranom grafikom, no nju je zasad teško povezati s Acerom, pa bismo radije vidjeli veći logotip na sredini poklopca.

Jednostavan i nenametljiv dizajn mogao bi se dopasti brojnim korisnicima, no voljeli bismo da se Acer malo odvaži i učini svoje modele prepoznatljivijima
Jednostavan i nenametljiv dizajn mogao bi se dopasti brojnim korisnicima, no voljeli bismo da se Acer malo odvaži i učini svoje modele prepoznatljivijima

Kvaliteta izrade u cjelini je solidna. Aluminijsko kućište ostavlja dojam čvrstoće, a završna obrada osjetno je bolja nego kod prethodnih modela serije Swift, koji su na pojedinim mjestima znali imati grublje i slabije obrađene rubove. Novi model u tom je pogledu uglađeniji, pa djeluje pažljivije projektirano i sastavljeno. Ipak, svakodnevni dojam nije sasvim bez zamjerki. Kućište je nešto deblje nego što bismo očekivali, a laptop u rukama djeluje pomalo šuplje, gotovo kao da mu unutrašnjost nije posve ispunjena. Taj dojam nije osobito izražen bez izravne usporedbe, ali uz čvršće konkurentske modele postaje primjetan. Unatoč tome, Swift Go 14 AI kvalitetom izrade zadovoljit će većinu kupaca.

As u rukavu

OLED ekran nudi izvrsnu kvalitetu prikaza i maksimalnu svjetlinu od čak 760 cd/m2, čime osjetno nadmašuje mnoge konkurentske modele
OLED ekran nudi izvrsnu kvalitetu prikaza i maksimalnu svjetlinu od čak 760 cd/m2, čime osjetno nadmašuje mnoge konkurentske modele

Najveći adut Acerova Swifta Go 14 AI njegov je ekran. Riječ je o 14-inčnom OLED panelu omjera stranica 16:10 i razlučivosti 1.920 x 1.200 piksela. OLED ekrani više nisu novost u svijetu laptopa, ali njihov dubok prikaz crne boje, visok kontrast i izražene boje i dalje pružaju osjetno dojmljivije iskustvo od većine IPS panela. Omjer stranica 16:10 osobito je praktičan za rad s dokumentima, tablicama i web-stranicama jer dodatni vertikalni prostor znači manje scrollanja kroz sadržaje.

Šarka se može otvoriti do 180 stupnjeva, što bi pojedinim korisnicima moglo biti važno pri odabiru Swifta Go 14 AI
Šarka se može otvoriti do 180 stupnjeva, što bi pojedinim korisnicima moglo biti važno pri odabiru Swifta Go 14 AI

Uz kvalitetu prikaza, pohvalu zaslužuje i svjetlina. Tijekom testiranja izmjerili smo maksimalnih 760 cd/m2, čime se ovaj panel smješta osjetno iznad mnogih konkurenata. Većina usporedivih modela doseže oko 550 cd/m2, pa Swift Go 14 AI ostaje vrlo dobro čitljiv i u snažno osvijetljenim prostorima. Zahtjevnijim korisnicima mogla bi zasmetati maksimalna frekvencija osvježavanja od 60 Hz, koja danas djeluje skromno. Ipak, zahvaljujući brzom odzivu OLED panela, pokreti u praksi ostaju dovoljno jasni i fluidni za uobičajeni rad.

Performanse

Naše prethodno druženje s Acerovim Swiftom Go 14 AI bilo je obilježeno arhitekturom ARM, u vrijeme kada se činilo da Qualcommovi procesori Snapdragon X najavljuju njezinu širu dominaciju. To se zasad nije dogodilo, a Intel i AMD pokazali su da x86 arhitektura još uvijek može ravnopravno konkurirati novijim ARM procesorima. Acer je u ovaj Swift Go 14 AI ugradio AMD Ryzen AI 5 340, procesor sa šest jezgri i 12 dretvi, namijenjen tankim i laganim laptopima.

Sustav hlađenja procesora nudi vrlo dobre performanse, no pri većim opterećenjima zna biti glasniji nego što biste očekivali
Sustav hlađenja procesora nudi vrlo dobre performanse, no pri većim opterećenjima zna biti glasniji nego što biste očekivali

Performanse Ryzena AI 5 340 zadovoljavajuće su, ali nisu osobito impresivne, pogotovo u izravnoj usporedbi s MacBookom Air opremljenim procesorom M5. Taj je model moguće kupiti po sličnoj cijeni, premda u osnovnoj konfiguraciji nudi 512 GB pohrane, upola manje od testiranog Acera. Usporedbe s Appleovim modelima mogu djelovati nezahvalno i repetitivno, ali teško ih je izbjeći jer MacBook Air trenutačno nudi iznimno konkurentan odnos cijene i performansi. Proizvođače poput Acera to stavlja u nezahvalan položaj jer ovise o procesorima vanjskih proizvođača, a kupca ipak moraju uvjeriti da odabere njihov laptop.
Nakon sintetičkih testova i praktičnog korištenja zaključili smo da Ryzen AI 5 340 približno odgovara performansama Appleova M3. Riječ je o procesoru predstavljenom početkom 2025. godine, u razdoblju Appleova M4, pa je određeni generacijski zaostatak bio prisutan od početka. Naknadna ažuriranja i sazrijevanje platforme nisu ga uspjeli zatvoriti.

Bogat izbor priključaka omogućuje povezivanje širokog spektra uređaja, a osobito cijenimo USB-A, koji postaje sve rjeđa pojava u tom segmentu
Bogat izbor priključaka omogućuje povezivanje širokog spektra uređaja, a osobito cijenimo USB-A, koji postaje sve rjeđa pojava u tom segmentu

Ipak, za većinu korisnika Ryzen AI 5 340 nudi više nego dovoljno performansi, osobito za klasičan uredski rad. Korisnici koji će Swift Go 14 AI rabiti za obradu fotografija, dizajn i druge kreativne zadatke mogli bi primijetiti manja usporavanja tijekom zahtjevnijih operacija, ali laptop će i tada obaviti posao. Sustav hlađenja vrlo je učinkovit i tijekom testiranja procesor nije prelazio 93 °C, premda ventilatori pri većem opterećenju znaju biti glasniji nego što bismo željeli.

AI Activity Indicator - Znakovi života

Budući da Acer Swift Go 14 AI u nazivu ponosno nosi oznaku umjetne inteligencije, Acer je odlučio dodatno istaknuti njezinu prisutnost jasnim vizualnim indikatorom. U gornjem desnom kutu touchpada nalazi se ikona umjetne inteligencije, koja ugrađenom svjetlosnom diodom pokazuje kada laptop izvršava zadatke pomoću NPU-a.

Princip rada jednostavan je: indikator prati aktivnost neuronskog procesora. Svaki put kada se NPU aktivira, ikona na touchpadu zasvijetli i korisniku daje povratnu informaciju o lokalnom korištenju umjetne inteligencije.
Takav indikator koristan je neovisno o stavu korisnika prema umjetnoj inteligenciji. Onima koji je aktivno koriste pokazuje kada je NPU uključen, dok ostalima daje do znanja koliko se rijetko aktivira. Voljeli bismo da više proizvođača ugrađuje slične vizualne indikatore jer transparentnost oko korištenja umjetne inteligencije postaje sve važnija.

Laptop je u konačnici dobar koliko i njegova autonomija, a Acerovi inženjeri očito su toga bili svjesni. Swift Go 14 AI kombinira energetski učinkovit procesor i bateriju visokog kapaciteta, pa će zadovoljiti i zahtjevnije korisnike. Ryzen AI 5 340 ima zadani TDP od 28 W, koji tijekom svakodnevnog rada rijetko doseže. Kada ga se upari s baterijom kapaciteta 75 Wh, rezultat je izvrsna autonomija.
Od Swifta Go 14 AI možete očekivati vrlo dug uredski rad bez punjača, a ovisno o opterećenju i postavkama ekrana, moguće je rastegnuti korištenje i na dva radna dana. To osobito vrijedi uz svjetlinu postavljenu na oko 70%, koja je zbog vrlo svijetlog OLED panela dovoljna čak i u dobro osvijetljenim prostorima.

Laserski gravirana grafika daje Swiftu Go 14 AI nešto prepoznatljiviji izgled i olakšava razlikovanje od prošlogodišnjeg istoimenog modela
Laserski gravirana grafika daje Swiftu Go 14 AI nešto prepoznatljiviji izgled i olakšava razlikovanje od prošlogodišnjeg istoimenog modela

Sve u svemu, Acer Swift Go 14 AI ostavlja dojam dobro promišljenog laptopa koji možda nije najbolji u svakom pojedinom segmentu, ali nudi vrlo uravnotežen paket. Odličan ekran, solidne performanse i autonomija na kojoj mu većina konkurenata može zavidjeti čine ga kvalitetnim izborom za korisnike koji traže laptop u cjenovnom razredu oko 1.300 eura. Nije bez mana, a Acer bi ponajprije trebao poraditi na taktilnom dojmu i čvrstoći kućišta - Apple bi tada imao ozbiljnu prijetnju svojem MacBooku Air.

Acer Swift Go 14 AI (NX.JDAEX.00A)

  • Odličan OLED ekran
  • Vrlo visoka svjetlina
  • Solidne performanse
  • Učinkovit sustav hlađenja
  • Izvrsna autonomija
  • Nedorečena kvaliteta izrade
  • Ventilatori su čujni pod većim opterećenjem
  • Omjer cijene i performansi mogao bi biti bolji
  • Ekran je ograničen na 60 Hz
Izrada 7
Performanse 8
Ekran 8
Ukupni dojam 8
Cijena 1.300 eura Prikaži sve cijene Ustupio: Svijet Medija

 

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