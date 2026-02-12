Testirali smo Logitech Pro X2 Superstrike, miš nakon kojeg više ništa neće biti isto

SPECIFIKACIJE Senzor HERO 2 (optički, 44.000 DPI) Povezivost Bežična (2,4 GHz, do 8.000 Hz), USB-C Baterija Do 90 h (bežično) Dimenzije 125 x 63,5 x 40 mm Masa 61 g Broj tipki 4 + 1 Jamstvo 2 godine Dojam Miš koji donosi tektonski pomak u tehnologiji klikanja i koji će bez ikakve sumnje odrediti smjer tržišta vrhunskih miševa za igranje

Logitech G Pro X Superlight jedan je od najvažnijih bežičnih miševa u povijesti gejmerske periferije. Njegovo prvo izdanje, koje smo testirali prije više od pet godina, uspostavilo je standarde kojima su se svi ostali nastojali prilagoditi – izuzetno nisku masu unutar punog, neperforiranog kućišta, vrhunski optički sustav i besprijekornu bežičnu povezivost. Superlight 2, koji je uslijedio u 2023., korigirao je malobrojne nedostatke izvornika (ponajprije arhaični Micro-USB port) te dodatno unaprijedio senzor i prekidače, ali suštinski je ostao isti miš. Tom nizu evolucijskih poboljšanja sada, međutim, stiže nešto što se sasvim opravdano može nazvati revolucijom.

Logitech G Pro X2 Superstrike duhovni je nasljednik Superlighta 2, utoliko što nudi isti oblik kućišta i optički senzor, ali donosi potpuno nov, dosad neviđen sustav za detekciju klika glavnih tipki, nazvan Haptic Inductive Trigger System (HITS). Umjesto konvencionalnih mehaničkih ili optičkih mikroprekidača, Logitech koristi set bakrenih zavojnica koje generiraju elektromagnetsko polje, a klik se detektira indukcijom – pomicanjem metalnog elementa unutar tog polja. Takva izvedba ima nekoliko implikacija: nema fizičkog kontakta pri registraciji klika (a samim time ni trošenja koje bi do njega dovelo), drastično se smanjuje latencija klika (do 30 milisekundi, prema riječima proizvođača), a točka aktivacije prekidača postaje u potpunosti podesiva – u rasponu od deset razina. Ukratko, radi se o istoj vrsti paradigmatskog pomaka kakvu smo vidjeli kod Hall Effect tipkovnica – to su one s "magnetskim" prekidačima – samo što se ovaj put radi o mišu.

Superstrikeov oblik idealan je za claw i fingertip stilove držanja

Logitechova inovacija dolazi u pravom trenutku, jer se tržište gejmerskih miševa već dulje vrijeme nalazi u svojevrsnom inovacijskom zastoju. Optički senzori dosegli su praktičko savršenstvo, mase se spuštaju sve niže, a oblici se iterativno dorađuju, no stvarnu, udarnu značajku – killer feature, rekli bi Ameri – nitko dugo nije uspio ponuditi. Uzbuđenje se pokušalo stvoriti oko podizanja polling ratea na 8.000 Hz, no unatoč impresivnoj tehničkoj pozadini, u praksi se to nikako nije uspio nametnuti kao razlog za kupnju miša. Razliku između standardnih 1.000 i ekstremnih 8.000 Hz osjeća tek šačica najzahtjevnijih igrača, a cijena u formi brutalnog skraćivanja trajanja baterije čini ga nepraktičnim za svakodnevno korištenje. Utoliko je zanimljivije što se Logitech odlučio "napasti" sasvim drugu karakteristiku – tehnologiju samog klikanja – i čini se da je upravo tu pronašao ono što tržište čeka.

Stari znanac, novi trikovi

Za sve koji poznaju G Pro X Superlight 2, većina fizičkih atributa Pro X2 Superstrikea bit će im smjesta poznata. Oblik kućišta identičan je, s dimenzijama od 125 x 63,5 x 40 milimetara. Radi se o gotovo posve simetričnom mišu – "gotovo" jer se bočne tipke nalaze samo na lijevom boku, čime je jasno da je namijenjen dešnjacima – koji se i dalje pokazuje idealnim za claw i fingertip stilove držanja, dok će ga vlasnici manjih dlanova moći koristiti i klasičnim palm gripom, dakle sa potpuno položenim dlanom. Bokovi su blago udubljeni, a palac i mali prst prirodno upadaju u ta udubljenja, što rezultira osjećajem sigurnosti i stabilnosti, bez ikakvih naznaka klizanja ili nestabilnosti.

Ergonomiji, koju volimo još od pojave prvog Superlighta, Logitech je pridodao upečatljiv dvobojni dizajn

Službena masa Pro X2 Superstrikea iznosi 61 gram, no naša precizna vaga pokazuje točno 60 grama. Razlika vjerojatno nastaje jer smo vaganje izvršili nakon skidanja plastičnog poklopca s donje strane uređaja, koji krije integrirani utor za bežični prijamnik i konektore za bežično punjenje uređaja. Ako, naime, u taj otvor ubacite PowerCore, modul koji se isporučuje s Logitechovom podlogom G PowerPlay Wireless Charging System, ta će podloga bežično puniti bateriju miša, te će trajanje baterije prestati biti stavka o kojoj ćete trebati voditi računa. Naravno, nauštrb povećanja mase.

Bilo kako bilo, masa miša Pro X2 Superstrike porasla je za oko dva grama u odnosu na G Pro X Superlight 2, prvenstveno zbog činjenice da se u utrobi miša sada nalaze induktivni senzori i haptički aktuatori. Onima koji stavljaju apsolutni naglasak na minimalnu masu, a pritom ne mare toliko za tehnologiju prekidača, upravo bi masa mogla biti jedino što ih priječi u kupnji famoznog Superstrikea.

Donja strana otkriva HERO 2 senzor, velike PTFE nožice i poklopac ispod kojeg se nalazi utor za bežični prijamnik. U slučaju da koristite tvrtkinu podlogu s podrškom za bežično punjenje, ovdje ćete ubaciti PowerPlay modul

Konstrukcija kućišta besprijekorna je u svakom pogledu. Energično pritiskanje bočnih stranica ne uzrokuje nikakvo uvijanje niti škripanje, a test trešnje pored uha rezultira tišinom – nijedna komponenta u utrobi miša ne proizvodi neželjen zvuk. Kontaktna površina miša matirana je i glatka, a dvobojni crno-bijeli dizajn, zasad jedini u kojem se Superstrike proizvodi, neuobičajen je i vizualno privlačan, jer miš izdvaja iz mora jednoličnih crnih i bijelih konkurenata. Na glavnim tipkama nalaze se mali križići, navodno inspirirani lutkama za testiranje sudara – detalj koji pridonosi ukupnom, kažimo to tako, samouvjerenom vizualnom identitetu.

Klik za novo doba

Sustav HITS neprikosnovena je zvijezda Pro X2 Superstrikea i razlog zbog kojeg ovaj miš zaslužuje svu pažnju koju će u narednim mjesecima i godinama nesumnjivo dobiti. Klik je, u usporedbi s bilo kojim konvencionalnim prekidačem, uključujući hibridne optičko-mehaničke prekidače Superlighta 2, drugačiji na način koji se teško opisuje riječima, ali se lako osjeti. Gotovo je bešuman, izrazito kratak i impresivno upravljiv. Haptički aktuatori simuliraju taktilni odziv koji je dovoljno uvjerljiv da se ne osjećamo kao da klikamo "u prazno", ali istodobno dovoljno diskretan da ne ometa koncentraciju. Kako to zvuči u praksi, pogledajte i poslušajte u videu na vrhu recenzije.

Haptic Inductive Trigger System - Indukcija umjesto prekidača

Sustav HITS sastoji se od tri ključne komponente. Na dnu se nalazi induktivni senzor – set bakrenih zavojnica koje generiraju elektromagnetsko polje i kontinuirano prate položaj elementa iznad sebe. Taj element jest takozvana trigger pločica (Trigger Plate), metalni dio koji se pomiče pritiskom na tipku. Induktivni senzor elektromagnetski detektira preciznu poziciju te pločice, čime se klik registrira bez ikakvog fizičkog kontakta između komponenti – za razliku od mehaničkih prekidača, koji se oslanjaju na dodirivanje dvaju materijala, ili optičkih, koji koriste prekidanje svjetlosne zrake. Budući da je sustav u potpunosti analogan, točka aktivacije može se postaviti na bilo koju od deset ponuđenih razina.

Treća komponenta jest linearni rezonantni aktuator (LRA), smješten na vrhu sklopa, koji generira haptički odziv – kratku, kontroliranu vibraciju koja korisniku daje taktilnu potvrdu da je klik registriran. Intenzitet tog odziva podešava se u pet razina ili se može potpuno isključiti.

Uz podesivost točke aktivacije, HITS podržava i Rapid Trigger, funkcionalnost pozajmljenu iz svijeta Hall Effect tipkovnica. Klik se resetira čim se pritisak smanji ispod definirane razine, bez potrebe da se tipka vrati u početni položaj. Ta kombinacija – podesiva točka aktivacije i trenutačni reset – rezultira klikom koji se, na najbržim postavkama, aktivira praktički trenutačno. Logitech tvrdi da HITS smanjuje latenciju klika za do 30 milisekundi u odnosu na konvencionalne prekidače te da to ubrzanje neće osjetiti samo esports profesionalci, već i "obični", kućni igrači. Nakon druženja s mišem, skloni smo im povjerovati.

Unutar Logitechova softvera G HUB, točka aktivacije lijeve i desne tipke dade se namjestiti u rasponu od 1 do 10, čime izravno definiramo koliko će tipke trebati jako i duboko pritisnuti da bi pritisak bio registriran, i da bismo osjetili i (donekle) čuli "klik". Prema riječima proizvođača, profesionalni igrači koji su sudjelovali u razvoju – njih preko stotinu – u velikoj su većini namjestili aktivaciju na 1 i tako ju trajno zadržali, želeći postići praktički trenutačnu detekciju pritiska i najvišu moguću brzinu klikanja. Isto smo učinili i sami. Na toj najnižoj razini, klik se aktivira pri jedva zamjetnom pritisku, a brzina reakcije čini se osjetno većom nego kod bilo kojeg konvencionalnog prekidača. Taj osjećaj postaje još izraženiji kad se nakon višednevnog korištenja Superstrikea pokušate vratiti na miš s običnim prekidačima – najednom se njegove glavne tipke čine neopisivo teškima i tromima.

Pod ruku s promjenjivom točkom aktivacije ide Rapid Trigger, značajka koja omogućava resetiranje (i ponovni pritisak) glavnih tipki čim dovoljno smanjimo pritisak na njih, umjesto da ih moramo otpustiti do njihova početnog položaja. To nam skraćuje put prsta između dva klika i omogućava drastično brže uzastopno klikanje. Rapid Trigger ima raspon upravljivosti od 1-5 te smo i njega najviše koristili na najnižoj postavci, i pritom postizali dosad fizički neizvedive brzine rešetanja glavnih tipki miša.

Postavke miša, uključujući sustav HITS, fino se podešavaju unutar softvera G HUB. To je jedina opcija za konfiguraciju, s obzirom na to da Logitech ne nudi web-driver

Najzad, moguće je namjestiti intenzitet haptičkog odziva, parametar koji određuje koliko snažnu vibraciju LRA aktuator proizvodi kad se klik registrira. Na višim razinama osjećaj je bliži klasičnom mehaničkom kliku, dok na nižima klik postaje gotovo neprimjetan pod prstom. Ako iz nekog bizarnog razloga želite da tipke nemaju nikakvu taktilnost, haptiku je moguće posve isključiti.

Nakon intenzivnog korištenja miša u Battlefieldu 6, Counter-Strikeu 2 i drugim kompetitivnim pucačinama iz prvog lica, stekli smo nedvosmislen dojam da HITS doista čini stvarnu i pozitivnu razliku u brzini i osjećaju klikanja.

Što se tiče dugoročne trajnosti i pouzdanosti HITS sustava, o tome u ovom trenutku ne možemo suditi – miš smo koristili tek nekoliko tjedana. No, valja istaknuti da izostanak fizičkog kontakta pri registraciji klika teorijski eliminira problem dvostrukih klikova, koji je godinama bio prokletstvo mehaničkih prekidača, uključujući Logitechove. Također, Rapid Trigger funkcionalnost – koja omogućuje da se klik resetira čim se pritisak smanji, bez potrebe za potpunim otpuštanjem tipke – posebno je korisna u situacijama koje zahtijevaju brzo uzastopno pucanje. Logitechov HITS sustav gotovo izvjesno je patentiran, pa će biti zanimljivo vidjeti hoće li ga konkurencija uspjeti emulirati, i koliko uspješno.

Provjerena tehnika

Ostatak tehničke specifikacije Pro X2 Superstrikea uglavnom je poznat iz Superlighta 2, uz nekolicinu poboljšanja. Optički sustav bazira se na Logitechovom senzoru HERO 2, koji sada podržava razlučivost do 44.000 DPI, brzinu praćenja od 888 IPS i akceleraciju od 88 G. Naravno, ništa od toga ljudska ruka ne može ni približno doseći, ali u praksi to znači ono najvažnije: senzor se ponaša apsolutno besprijekorno pri svim podržanim razlučivostima, bez ikakve softverske interpolacije, preskakanja ili problema s praćenjem pokreta. Razliku u kvaliteti praćenja između HERO 2 senzora i konkurentskih vrhunskih optičkih sustava u svakodnevnom korištenju nećete osjetiti – svi su na razini savršenstva.

Bežična povezivost oslanja se na Logitechovu tehnologiju Lightspeed, s podrškom za polling rate do 8.000 Hz. Bluetooth nije podržan, što znači da je za bežičan rad priloženi USB prijamnik obavezan.

Bogata oprema uključuje USB-C kabel, Lightspeed prijamnik, zamjenske nožice, gripove za glavne tipke i bokove uređaja te dva poklopca za otvor na donjoj strani, pri čemu jedan ima PTFE površinski tretman pa funkcionira kao dodatna nožica

Baterija je deklarirana na do 90 sati trajanja uz kontinuirano pomicanje – pet sati manje nego kod Superlighta 2, što je prihvatljiv kompromis za dodatnu elektroniku sustava HITS. Punjenje se obavlja putem USB-C kabela ili, kao što smo već spomenuli, bežičnim putem.

Na donjoj strani miša nalaze se velike PTFE (teflonske) nožice sa zaobljenim rubovima, koje osiguravaju glatko klizanje po svim vrstama podloga. U izravnoj usporedbi sa Superlightom 2, klizanje je praktički identično – što znači da je i dalje na zavidnoj razini. Bočne tipke ostale su iste kao kod prethodnika – optimalno pozicionirane i dobro pogođene tvrdoće.

Kotačić je, kao i dosad, pouzdan i precizan, s jasnim "koracima" koji sprečavaju okretanje u prazno. Pridodana mu je značajka BHOP. Kada je aktivirana, miš ignorira prvi pomak kotačića i reagira na okretanje tek ako se unutar zadanog vremenskog okvira (100 do 1.000 ms) pojavi drugi okret. Time se učinkovito eliminiraju potencijalni slučajni pomaci kotačića.

Konfiguracija Pro X2 Superstrikea izvodi se isključivo putem Logitechove aplikacije G HUB, i tu nailazimo na jednu od rijetkih zamjerki ovom mišu. U vrijeme kada sve više konkurenata – poput Corsaira s Web Hubom, Asusa s Gear Linkom – nudi konfiguraciju periferija putem internetskog preglednika, bez potrebe za instalacijom lokalnog softvera, Logitech i dalje inzistira na svom glomaznom, katkad nezgrapnom, i vazda neintuitivnom alatu. G HUB nije loš i ne može se reći da ne nudi sve što nam treba, ali definitivno nema eleganciju i praktičnost kvalitetnog web-drivera. Postavke se mogu pohraniti u memoriju miša u do pet profila, no vrijedi napomenuti da HITS postavke zahtijevaju G HUB za bilo kakvo namještanje, što znači da bez softvera ostajete na tvorničkim postavkama uređaja. To uključuje i optičku razlučivost, jer se ni ona ne da mijenjati bez softvera – nema namjenske tipke. Doduše, s obzirom na filozofiju miša – bezuvjetnu usmjerenost prema esports performansama – možemo zamisliti da je svaki gram suvišne elektronike nepotreban.

Mijenja pravila igre

Logitech Pro X2 Superstrike rijedak je primjerak gejmerske periferije koja donosi istinsku inovaciju, a ne samo inkrementalno poboljšanje specifikacija. Sustav HITS napada karakteristiku za koju većina nas nije ni znala koliko je bitna – latenciju klika i njegovu upravljivost – i pritom isporučuje razliku koja se osjeti na virtualnoj bojišnici, a ne samo na papiru. U kombinaciji s provjerenom ergonomijom, vrhunskim optičkim sustavom i solidnom baterijom, rezultat je miš koji će vrlo vjerojatno odrediti smjer čitave industrije narednih nekoliko godina, dok se netko ne domisli nečeg novog i usporedivo inovativnog. Što bi to moglo biti – nemamo pojma.

Je li savršen? Nije. Masa od 60 grama u današnje vrijeme ne oduševljava; mnogi konkurenti već su se spustili ispod znatno lakših 50 grama. Izostanak web-drivera i cijena od 180 eura također su legitimne zamjerke. No nijedna od njih nije dovoljna da zasjeni činjenicu da se radi o mišu nakon kojeg, kad je u pitanju tehnologija klikanja, više ništa neće biti isto.