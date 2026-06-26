Testirali smo Logitech Signature Comfort Plus Combo MK880, tih i udoban komplet tipkovnice i miša

Logitechova nova kombinacija tipkovnice i miša nema nijednu značajku "za igrače" i ne juri ni za jednim trendom, već cilja isključivo na ljude koji za računalom provode cijeli radni dan

SPECIFIACIJE Izvedba Bežični set tipkovnice i miša Tipkovnica Membranska matrica s plunger mehanizmom Pozadinsko osvjetljenje Nema Povezivost Bluetooth Low Energy (kompatibilno s prijamnikom Logi Bolt, kupuje se odvojeno) Dodaci Baterije (2x AAA za tipkovnicu, 1x AA za miša) Jamstvo 2 godine Dojam Izvrstan uredski komplet koji udobnost i tišinu stavlja ispred svega ostalog – i u tome uspijeva, po cijeni od koje nećete pasti u nesvijest

Logitech svoju liniju Signature gradi kao mjesto gdje se okupljaju uredske periferije razumne cijene, kvalitetom iznad najjeftinijih kombinacija poput MK270, a ispod luksuzne linije MX. Sufiks "Comfort Plus" u nazivu modela MK880 stoga valja shvatiti kao programatsku izjavu. Radi se o kombinaciji bežične membranske tipkovnice pune veličine i miša M850 L, prvog Logitechovog miša s ugrađenim jastučićem za dlan, koji se, usput budi rečeno, može kupiti zasebno, po cijeni od 55 eura. Sve je podređeno jednoj jedinoj ideji: da nakon osam (ili više) sati za računalom ručni zglobovi ne mole za milost.

Signature pritom nije naziv samo jednog kompleta, nego prilično široke obitelji uredskih periferija. U njezinu se ponudu ubrajaju jednostavniji miš Signature M650 i tipkovnica Signature K650, njihov zajednički komplet Signature MK650, tanja tipkovnica Signature Slim K950 i komplet Signature Slim MK950, kao i novija tipkovnica Signature Slim Solar+ K980, koja se napaja prirodnim i umjetnim svjetlom. MK880 u toj se hijerarhiji izdvaja većim naglaskom na udobnost, prije svega zakrivljenom tipkovnicom, integriranim odmorištem za dlanove i jastučićem na mišu.

Udobnost i tišina u radu temeljne su karakteristike Logitechova kompleta

Za 110 eura, koliko Signature Comfort Plus Combo MK880 košta u Hrvatskoj, ne dobivate nijednu značajku kojom se diče tipkovnice o kakvima inače pišemo. Nema mehaničkih ni magnetskih prekidača, pozadinskog osvjetljenja, pa čak ni bežičnog prijamnika. Maloprodajna varijanta MK880 oslanja se isključivo na Bluetooth, a Logitechov prijamnik Bolt valja dokupiti zasebno, ustanovite li da vam je nasušno potreban. Sve ostalo podređeno je udobnosti i tišini, što je, priznajemo, svojevrsno osvježenje u današnjem moru šarenih, agresivno koncipiranih gejmerskih periferija.

Zakrivljena i mekana

Blago valovita ploha tipki približava udaljenije redove prstima i pridonosi opuštenijem položaju šaka

Tipkovnica je punog formata, s numeričkim dijelom, a testirali smo je u ISO izvedbi s hrvatskim rasporedom. Hrvatski dijakritici su otisnuti u istom fontu kao i sve ostale oznake, dakle, bez naknadnih intervencija i vizualnog nesklada, što će domaćim korisnicima biti itekako bitno. Ploha s tipkama blago je zakrivljena, poput vrlo plitkog vala, a uz prednji rub proteže se integrirano odmorište za dlanove s dva sloja pjene različite gustoće. Ta kombinacija funkcionira odlično: dlanovi prirodno sjedaju na odmorište, zglobovi ostaju u neutralnom položaju, a zakrivljenost drži prste bliže udaljenijim redovima tipki. Nagib se može namjestiti dvostupanjskim nožicama, na četiri ili osam stupnjeva.

Hrvatski dijakritički znakovi tvornički su otisnuti istim fontom i tehnikom kao ostale oznake na tipkama, što će domaće kupce itekako obradovati

Tipke počivaju na tihoj membranskoj matrici s takozvanim plunger mehanizmom, i tu na trenutak moramo zanemariti osobne preferencije te problematiku sagledati iz šire perspektive. U kontekstu membranskih tipkovnica, tipkanje je vrlo dobro – hod je ujednačen, tipke ne škripe niti zapinju, a čitav je sklop toliko tih da ga ni kolega za susjednim stolom neće doživjeti. No, ako ste navikli na mehaničke ili magnetske tipkovnice, nećete se moći oteti dojmu da se tipke sporije i ljenije vraćaju u početni položaj te da za pritisak valja uložiti više napora. Brzina tipkanja na MK880 u našem je slučaju bila zamjetno niža nego na mehaničkim tipkovnicama, pa preporuka glasi: tko tipka mnogo i brzo, i već je na mehanici, neka tamo i ostane. Svi ostali dobivaju uredan, zamalo bešuman alat za svakodnevni rad.

Namjenske uredske kontrole omogućuju brzo pokretanje aplikacije, isključivanje mikrofona i kamere te zaključavanje računala

Da se zaista radi o uredskoj tipkovnici, potvrđuje ponuda dodatnih tipki. Iznad numeričke tipkovnice tako se nalaze tipke za brzo pokretanje željene aplikacije, poput kalkulatora, za brzopotezno isključenje mikrofona i kamere prilikom videopoziva, te za zaključavanje računala. Lijevo od desnog CTRL-a namjenska je tipka za pozivanje preferiranog AI asistenta, poput Copilota, Geminija ili Claudea, koju ne treba otpisati kao marketinški hir – AI je postao sastavni dio svakodnevnog rada na računalu, pa tipka kojoj se kroz Logi Options+ dodjeljuje željeni AI alat ima sasvim konkretnu svrhu. Najzad, svaka funkcijska tipka (F1-F12) ima neku dodatnu mogućnost, poput upravljanja multimedijom, namještanja glasnoće zvuka ili upravljanja svjetlinom ekrana.

Preklopne nožice omogućuju podizanje stražnjeg dijela tipkovnice za četiri ili osam stupnjeva

Ukupno se mogu prilagoditi čak 22 tipke na tipkovnici i četiri na mišu. Tipkovnicu pogone dvije AAA baterije, a Logitech obećava do 36 mjeseci rada. Tu brojku, jasno, nismo mogli provjeriti, ali izostanak brige o punjenju kroz tri godine zvuči kao nešto što će uredski korisnici objeručke prigrliti.

Da ti kušin bude stina

Signature Comfort Plus M850 L oblikovan je za desnu ruku i opremljen tihim tipkama te kotačićem SmartWheel. Moguće ga je kupiti zasebno, po cijeni od 55 eura

Miš M850 L oblikovan je za desnu ruku, s gumiranim, "rebrastim" bočnim stranicama i mekanim jastučićem na hrptu, zbog kojeg ga Logitech reklamira kao svoj prvi miš s "palm cushionom". Jastučić ima smisla isključivo za korisnike palm gripa, dakle, one koji miš drže posve položenim dlanom. Kod takvog hvata na jastučić naliježe dio dlana ispod korijena kažiprsta, što se u praksi zaista pokazuje ugodnim. Korisnici claw i fingertip hvata, kao i svih njihovih podvarijanti, s tim dijelom miša jednostavno nisu u doticaju, pa im je jastučić beskoristan. Pomalo se radi o rješenju za problem koji nije postojao, ali kako ga Logitech ne pokušava iskoristiti kao opravdanje za sumanutu cijenu miša, nemamo ništa protiv da postoji.

Mekani jastučić za dlan ugiba se pod pritiskom i povećava udobnost korisnicima koji miš drže punim dlanom

U svakodnevnom radu M850 L ostavlja dojam promišljenog uredskog miša. Glavne tipke koriste tihe prekidače, pa su klikovi gotovo bešumni, a kotačić SmartWheel kombinira nazubljenu, preciznu vrtnju s posve glatkim, brzim scrollanjem, na koje se prebacuje automatski, energičnijim okretom. Zgodan je detalj da prednja bočna tipka i kotačić zajedno glume horizontalni scroll: držimo tipku, vrtimo kotačić, a sadržaj se pomiče lijevo-desno, što dobro dođe u tablicama i alatima s vremenskim trakama. Optički senzor Pluto ONE pokriva raspon od 400 do 4.000 DPI, podesiv u koracima od 50 DPI. Miš se napaja jednom AA baterijom, uz deklariranu autonomiju do dvije godine.

Maloprodajna varijanta Signature Comfort Plus Comba MK880 s računalom komunicira isključivo putem Bluetootha (Low Energy), a bežičnog prijamnika u kutiji nema. Logitech očito računa na to da današnja računala, pogotovo laptopi, Bluetooth imaju ugrađen, što je uglavnom točno, ali vlasnici stolnih konfiguracija bez Bluetooth modula trebali bi prije kupnje provjeriti čime raspolažu.

Prvo spajanje uređaja teško da može biti intuitivnije: čim iz tipkovnice ili miša izvučemo zaštitnu trakicu baterije, Windows smjesta javlja da je prepoznao novi Bluetooth uređaj i nudi povezivanje, pa je čitav set spreman za rad za manje od minute.

Miš i tipkovnica imaju tipke za brz prebačaj između tri zapamćena računala. Između njih se prebacuju zajedno, što poprilično ubrzava taj postupak

Oba uređaja kompatibilna su s Logitechovim bežičnim protokolom Bolt, pa se prijamnik Logi Bolt može dokupiti zasebno. Vrijedi li se time zamarati? Vjerojatno ne. Prema Logitechovoj dokumentaciji, Bolt radi s polling rateom od 133 Hz (računalo prima informaciju od periferije svakih 7,5 milisekundi), dakle, u istoj je klasi kao Bluetooth, koji se kod Logitechovih uređaja kreće između 88 i 133 Hz. Boltova stvarna prednost jest stabilnost: konzistentna frekvencija javljanja, neovisnost o kvaliteti Bluetooth modula u računalu i deklarirana otpornost na smetnje u zagušenom 2,4-gigahercnom opsegu, kakav vlada u prosječnom uredu punom bežičnih uređaja. Imajući to na umu, ako vam uređaji putem Bluetootha rade uredno, a gotovo sigurno hoće, kupnja Bolta za vas će biti nepotrebna.

Podržano je uparivanje s tri uređaja, između kojih se prebacujemo namjenskim Easy-Switch tipkama, a osobito je zgodno to što se tipkovnica i miš, kad su spojeni na isto računalo, između uređaja prebacuju zajedno. Nema, dakle, prebacivanja svakog uređaja zasebno, što kombinirane setove inače zna činiti napornima u svakodnevnom žongliranju između računala, tableta i mobitela, uz pretpostavku da se uopće mogu povezati s više računala. Takvo ponašanje Logitechovog Easy-Switcha konfigurira se unutar aplikacije Options+ te se promjena uređaja obavezno mora inicirati na tipkovnici.

Otvori na donjoj strani služe za odvod tekućine u slučaju slučajnog prolijevanja po tipkovnici

Neke će zanimati i da je najmanje 73% plastike u tipkovnici, odnosno 63% u mišu, recikliranog porijekla, što na dojam u radu ne utječe nikako – po čvrstoći i završnoj obradi oba uređaja djeluju sasvim solidno za svoju cijenu – ali lijepo je vidjeti da se o tome vodi računa i u ovom cjenovnom razredu.

Sva prilagodba Logitechova kompleta obavlja se unutar aplikacije Logi Options+, koja je prilično moćna, a estetski i funkcionalno prilagođena prosječnim, pa i manje iskusnim korisnicima. Na tipkovnici se mogu prenamijeniti 22 tipke, uključujući čitav F-red i AI tipku, a na mišu četiri. Tu je i Actions Ring, virtualni prsten s osam ikona, čije se funkcije kontekstualno mijenjaju ovisno o aplikaciji u kojoj se trenutačno nalazimo: u Windowsima može sadržati multimedijske kontrole i prečace općenitog tipa, a u podržanim profesionalnim alatima specifične funkcije za obradu sadržaja. Svaka ikona može biti pojedinačna radnja, makro ili mapa s dodatnim radnjama, pa broj kontrola nadohvat ruke raste u nebesa. Options+ također služi za namještanje DPI vrijednosti i ponašanja kotačića miša, praćenje stanja obaju baterija i nadogradnju firmwarea. Instalacija softvera nije obavezna – set posve uredno radi i bez njega – ali bez Options+ nećete iskoristiti dobar dio onoga što ste platili.

Logitechov komplet periferija dostupan je i u bijelom koloritu, koji će se u neke okoline skladnije uklopiti

Prilično je jasno kome je MK880 namijenjen: korisnicima koji za računalom rade cijeli dan, tipkaju mnogo, ali ne mahnito brzo, dijele prostor s drugim ljudima i ne žele razmišljati o punjenju periferija. Za takve je ovo dosljedno složen paket – tipkovnica i miš dijele isti, tihi karakter, ergonomsku filozofiju i zajedničko prebacivanje između tri uređaja. Poklonicima mehaničkih tipkovnica MK880 nema što ponuditi, i to je sasvim u redu, jer to ni ne pokušava. Ako od tipkovnice i miša tražite da budu tihi, udobni i neupadljivi, Signature Comfort Plus Combo MK880 za vas je zacijelo nova najpoželjnija opcija na tržištu.