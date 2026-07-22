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Testirali smo MOVA E40 Ultra, robotski čistač podova koji puca daleko iznad svoje cijene

Davor Šuštić srijeda, 22. srpnja 2026. u 06:30

Robotski usisavači s višefunkcijskim baznim stanicama više nisu rezervirani za najdublje džepove. MOVA E40 Ultra za manje od pola cijene najskupljih modela obećava 19.000 Pa usisne snage, pranje podova do samih rubova i potpuno samoodržavanje

  SPECIFIKACIJE
Tip Robotski usisavač i perač podova
Mogućnosti bazne stanice Punjenje baterije, pražnjenje spremnika za prašinu, dopunjavanje vode u robotu, pranje krpa, sušenje krpa vrućim zrakom na 45°C
Navigacija LDS LiDAR, jednolinijski laser za detekciju prepreka
Povezivost Wi-Fi (samo 2,4 GHz)
Usisna snaga 19.000 Pa
Baterija 5.200 mAh (do 260 minuta rada)
Spremnici Vrećica za prašinu 3,2 l, čista voda 4,5 l, prljava voda 4 l
Prelazak prepreka Do 22 mm
Dimenzije usisavača 350 x 350 x 97 mm
Dimenzije bazne stanice 475 x 340 x 590 mm
Jamstvo 3 godine
Dojam Robotski usisavač koji temeljne funkcije obavlja na razini dvostruko skupljih uređaja, uz nekoliko svjesnih i sasvim podnošljivih kompromisa

MOVA E40 Ultra robotski je usisavač i perač podova sa sve-u-jednom baznom stanicom, čija cijena u Hrvatskoj iznosi 600 eura, što ga smješta među najpovoljnije "samoodržavajuće" modele – to su oni koji znaju sami isprazniti spremnik s prašinom, ispustiti prljavu vodu i napuniti se čistom, te oprati i osušiti vlastite krpe. Tome E40 Ultra pridodaje prilično visoku snagu usisavanja, od deklariranih 19.000 Pa, te potentnu LiDAR navigaciju, kakvu susrećemo kod modela više kategorije. Pitanje na koje smo tražili odgovor tijekom višetjednog testiranja glasi: gdje je MOVA morala rezati da bi sve to stalo u navedenu cijenu, i radi li se o rezovima koje će osjetiti prosječno kućanstvo?

MOVA E40 Ultra izgledom prati klasičnu formulu robotskih usisavača s LiDAR navigacijom, ali nudi mogućnosti koje su donedavno pripadale znatno skupljim modelima
MOVA E40 Ultra izgledom prati klasičnu formulu robotskih usisavača s LiDAR navigacijom, ali nudi mogućnosti koje su donedavno pripadale znatno skupljim modelima

Za one kojima je MOVA nepoznanica, brzinsko predstavljanje: radi se o brendu u vlasništvu Dreamea, jednog od najvećih svjetskih proizvođača robotskih usisavača, s kojim dijeli tehnologiju, proizvodne pogone i dobar dio inženjerskog znanja. E40 Ultra pozicioniran je u srednji dio ponude tvrtkinih robotskih čistača, ispod modela P50 Ultra i predvodnika Mobius 60. Za kupce je najvažnija praktična posljedica te rodbinske veze: MOVA uređaji u pravilu donose tehnologiju koju je Dreame lansirao u svojim skupljim modelima, po osjetno nižim cijenama.

Stanica koja radi (skoro) sve

Prvo postavljanje uređaja rutinsko je: na robota se postave dvije rotirajuće krpe i bočna četka, baza se smjesti na željeno mjesto, koje bi moralo biti širine od oko 45 centimetara, i spoji u struju, te već u sljedećem trenutku možemo krenuti na instalaciju aplikacije MOVAhome, kroz koju se uređaj dodaje u kućnu mrežu i šalje na prvu šetnju – mapiranje prostora. Kad je ono dovršeno, za što će trebati svega par minuta, u aplikaciji ćete vidjeti mapu svojeg doma i tada možete započeti s čišćenjem. Ništa vas ne sprečava da prvo čišćenje obavite zajedno s mapiranjem, ali najbolji rezultati postižu se kad se prvo odradi mapiranje, potom bazična konfiguracija snimljenog prostora (podjela na prostorije, odabir vrste podloge i smjera polaganja parketa ili pločica), a tek tada čišćenje.

Donja strana robota otkriva gumenu glavnu četku, koja se s lakoćom vadi i po potrebi čisti od dlaka, koje se povremeno zapetljaju oko osovine
Donja strana robota otkriva gumenu glavnu četku, koja se s lakoćom vadi i po potrebi čisti od dlaka, koje se povremeno zapetljaju oko osovine

Sve-u-jednom bazna stanica danas je standard i u srednjem cjenovnom razredu, ali vrijedi nabrojati što stanica E40 Ultre konkretno obavlja, jer popis je duži nego što bi cijena sugerirala. Nakon svakog čišćenja robot se vraća u bazu, koja mu prazni spremnik za prašinu od 300 ml u vrećicu zapremnine 3,2 litre. MOVA tvrdi da uz tehnologiju DualBoost 2.0 vrećica traje do 75 dana; u kućanstvu s dva psa i dvoje djece taj se rok pokazao pomalo optimističnim, ali šest do osam tjedana posve je realno za očekivati, što u praksi znači da o pražnjenju vrećica definitivno nećete opsesivno razmišljati.

Poklopac baze skriva spremnike za čistu i prljavu vodu, koje je lako izvaditi i vratiti na mjesto

Stanica ujedno pere krpe za pranje poda, koristeći spremnik za čistu vodu od 4,5 litara i spremnik za prljavu vodu od četiri litre. Nakon pranja suši ih zrakom zagrijanim na 45°C, čime se sprečava razvoj neugodnih mirisa. U tom detalju bilježimo mali rez u odnosu na skuplje modele: krpe se peru hladnom vodom, dok primjerice skuplja MOVA P50 Ultra koristi vruću vodu do 75°C. U svakodnevnom korištenju razlika se svodi na to koliko će masnoće i tvrdokornije prljavštine ostati u krpama; kod E40 Ultra povremeno ih vrijedi ubaciti u perilicu. Postupak sušenja traje oko dva sata i relativno je glasan, barem za onoga tko sjedi u neposrednoj blizini uređaja. Ako imate izbora, čišćenje tempirajte tako da završi dok niste u prostoriji s baznom stanicom, jer vam njezino dvosatno brujanje neće biti osobito privlačna podloga tijekom večernjeg filma.

Diže tepihe

Motor TurboForce 6, kojeg E40 Ultra koristi, vrti se do 90.000 okretaja u minuti te isporučuje usisnu snagu do 19.000 Pa. Toliko su donedavno nudili isključivo najskuplji i najbolji robotski usisavači na tržištu. Kao i uvijek, brojka sama za sebe ne znači previše, ali rezultati u praksi ju potkrepljuju. Na parketu i pločicama E40 Ultra bez ostatka skuplja svakodnevnu prašinu, mrvice, kosu i pseće dlake, a uređaj nas je najviše (i najugodnije) iznenadio na tepisima, gdje uz automatsko pojačavanje usisa (robot tepihe prepoznaje ultrazvučnim senzorom) iz vlakana izvlači količine dlaka za koje smo bili uvjereni da su odavno postale sastavni dio tepiha.

Spremnik za prašinu nalazi se ispod gornjeg poklopca robota, no u praksi ga rijetko dirate jer ga baza automatski prazni
Spremnik za prašinu nalazi se ispod gornjeg poklopca robota, no u praksi ga rijetko dirate jer ga baza automatski prazni

Bočna četka izvedena je s gumenom trakom postavljenom pod kutom od 45°, koja tijekom rotacije aktivno usmjerava dlake prema dolje i sprečava njihovo namatanje. Zvuči kao simpatična crtica na listi specifikacija, ali u praksi funkcionira; kroz čitavo testiranje bočnu četku nismo nijednom morali osloboditi od omotane kose, što je s obzirom na duge vlasi dviju ukućanki mali podvig. Glavna četka klasične je, cilindrične izvedbe te je zbog svojeg dizajna sklona zapetljavanju dužih dlaka, pa će povremeno zahtijevati ručno čišćenje i održavanje. Vrijedi napomenuti da je za uređaj moguće zasebno kupiti opcionalnu CleanChop glavnu četku, čije integrirane oštrice automatski režu usisane dlake i tako efikasno sprečavaju njihovo namatanje oko osovine.

Tri fizičke tipke omogućuju osnovne naredbe izravno na robotu, bez otvaranja mobilne aplikacije
Tri fizičke tipke omogućuju osnovne naredbe izravno na robotu, bez otvaranja mobilne aplikacije

Buka u radu ostaje unutar razumnih okvira. U standardnom načinu usisavanja robot je tiši od klasičnog usisavača i pored njega se bez muke razgovara, dok najjači stupanj, koji se aktivira uglavnom na tepisima, zvuči onako kako 19.000 Pa i mora zvučati. Ako ćete čitav dom usisavati punom snagom, što se u aplikaciji lako namješta, vjerojatno ćete paziti da tada niste kod kuće.

Ono što zna biti glasno jest pražnjenje spremnika bazne stanice, dakle postupak u kojem usis u bazi izvlači sve što je robot prikupio u svoj spremnik za prašinu i seli to u vrećicu za prašinu. Srećom, sve je gotovo za desetak sekundi pa se dade istrpjeti.

Krpe s produženom rukom

Podove E40 Ultra pere dvjema rotirajućim krpama, uz elektroničko doziranje vode iz ugrađenog spremnika od 80 ml, koji stanica automatski nadopunjava. Intenzitet vlaženja bira se u čak 32 razine, a zvijezda sustava je takozvana MaxiReach tehnologija: krpe se bočno izvlače iz kućišta kad se robot nađe uz rub prostorije ili pored nogu namještaja, pa pranje obuhvaća čak i te vazda problematične dijelove prostora. MOVA ističe i da krpe dosežu do četiri centimetra u udubljenja ispod namještaja, primjerice ispod kuhinjskih elemenata s uvučenim podnožjem, što se u našoj kuhinji pokazalo točnim –  i dobrodošlim.

Dvije rotirajuće krpe dobro održavaju tvrde podove, a zahvaljujući izvlačenju prema rubovima dosežu bliže zidovima i nogama namještaja
Dvije rotirajuće krpe dobro održavaju tvrde podove, a zahvaljujući izvlačenju prema rubovima dosežu bliže zidovima i nogama namještaja

Kvaliteta samog pranja je vrlo dobra. Svakodnevno održavanje, dakle prašina, otisci šapa i manje mrlje, uklanjaju se bez pogovora. Zasušena i tvrdokornija prljavština, poput tragova dječjih obroka, traži dva prolaza, a katkad i ručnu intervenciju. Krpe se na tepisima automatski podižu 10,5 milimetara, što je dovoljno za niske tepihe, dok ćete one visokog flora htjeti označiti kao zonu bez pranja, jer se rub vlažne krpe tada može (i hoće) očešati o vlakna.

LiDAR toranj omogućava brzo mapiranje prostora i uredno kretanje po prostorijama, bez nasumičnog lutanja po stanu
LiDAR toranj omogućava brzo mapiranje prostora i uredno kretanje po prostorijama, bez nasumičnog lutanja po stanu

Za snalaženje u prostoru MOVA E40 Ultra koristi LDS LiDAR toranj, uz pomoć kojeg robot brzo i precizno mapira prostor te se kreće urednim, predvidljivim putanjama. Oko mapiranja i konzistencije kretanja po prostoru nemamo nijednu zamjerku; etaža od stotinjak kvadrata ispravno je mapirana u prvom prolasku. Moguće je mapirati više katova, a aplikacija omogućava uređivanje prostorija (spajanje, dijeljenje, vrsta i smjer polaganja podloge) te izradu virtualnih zidova i zona zabranjenog prilaska.

Prednji laserski senzor služi za detekciju prepreka, ali bez kamere i naprednog prepoznavanja objekata ipak traži donekle pripremljen prostor
Prednji laserski senzor služi za detekciju prepreka, ali bez kamere i naprednog prepoznavanja objekata ipak traži donekle pripremljen prostor

Prepreke E40 Ultra detektira jednolinijskim laserom, bez kamere i mogućnosti prepoznavanja objekata, što znači da vidi veće predmete, poput cipela ili igračaka srednje veličine, ali kabele, čarape, tanke noge stolica i slične niske ili uske objekte otkriva tek fizičkim kontaktom. Zbog toga ćete delikatnije dijelove vašeg doma – u našem slučaju je to bio radni kutak s fotografskom opremom i gomilom kabela i punjača – htjeti označiti kao zabranjene zone, kako ne bi došlo do neplaniranog zaplitanja, otpadanja rotirajućih krpa i sličnih neugodnosti.

Stražnja strana baze ima kanal za uredno provođenje kabela, što olakšava smještanje stanice uz zid
Stražnja strana baze ima kanal za uredno provođenje kabela, što olakšava smještanje stanice uz zid

Jednom kad se to obavi, robot radi pouzdano i bez zapinjanja, ali budite svjesni da kupujete uređaj kojem prostor treba donekle pripremiti, odnosno s poda ukloniti sve sitnije objekte, koje ne želite da završe u vrećici za otpad. Vlasnici kućnih ljubimaca, oprez: bez kamere nema ni prepoznavanja životinjske kakice, a posljedice susreta robota s takvim "zaprekama" ne treba posebno opisivati.

Mobilna aplikacija

Aplikacija MOVAhome pokriva sve što od softvera za robotski usisavač očekujemo: uređivanje mape na jednom ili više katova, čišćenje po prostorijama i zonama, zone zabranjenog kretanja, odabir usisne snage i razine vlaženja krpe te izvješća nakon svake sesije. Podešava se i ponašanje bazne stanice, od učestalosti pranja krpa do logike sušenja, a aplikacija prati istrošenost četki, filtera i krpa. Robota mogu istodobno kontrolirati svi ukućani, svaki sa svojeg mobitela.

Aplikacija MOVAhome nudi uređivanje mape, zone, rasporede i detaljna izvješća o čišćenju, uz nadzor istrošenosti potrošnih dijelova

Moguće je definirati "profile" čišćenja, takozvane "Shortcuts", koji nam omogućuju da, primjerice, dnevno čišćenje odradimo s punom snagom usisavanja i pranja, a noćno uz mirnije postavke, kako bi uređaj u radu bio tiši. Parametri čišćenja mogu se konfigurirati na razini svake pojedine prostorije, što nismo vidjeli kod pojedinih dvostruko skupljih konkurenata.

Sve u svemu, mobilna aplikacija u stopu prati sam uređaj, kako mogućnostima, tako i jednostavnošću korištenja.

Baterija za velike kvadrature

Baterija kapaciteta 5.200 mAh jedna je od jačih strana uređaja. U tihom načinu rada MOVA deklarira do 260 minuta rada i pokrivanje do 220 četvornih metara, a u našem miksu standardnog usisavanja i pranja jedno punjenje uredno je pokrivalo čitav dom, s pristojnom rezervom. Naravno, ako se robot isprazni za vrijeme posla, vratit će se na baznu stanicu, napuniti se i nastaviti gdje je stao.

Unutrašnjost baze otkriva priključke i mlaznice preko kojih se robot puni, pere i priprema za sljedeće čišćenje
Unutrašnjost baze otkriva priključke i mlaznice preko kojih se robot puni, pere i priprema za sljedeće čišćenje

U čemu je onda kvaka? Nema je, barem ne skrivene. MOVA E40 Ultra točno je ono što cijena sugerira: uređaj koji svoje temeljne discipline – usisavanje, pranje podova i samoodržavanje – obavlja na razini koja se donedavno plaćala dvostruko i trostruko više. Da niste kupili najskuplji uređaj na tržištu, osjetit ćete u aspektima poput izbjegavanja sitnijih prepreka, pranju krpa hladnom vodom i izostanku ekstravagancija, poput pregledavanja doma pomoću integrirane kamere. Ako ste spremni robotu minimalno pripremiti teren i pokoju zonu proglasiti zabranjenom, bit ćete nagrađeni zaista velikom vrijednošću za novac.

MOVA E40 Ultra

  • Izvrsno usisavanje tvrdih podova i tepiha
  • Bočna četka koja ne zapliće dlake
  • Izvlačiva krpa za pranje do samih rubova i ispod namještaja
  • Potpuno automatizirana bazna stanica
  • Odlična autonomija
  • Precizno mapiranje
  • Tri godine jamstva
  • Omjer cijene i mogućnosti
  • Detekcija prepreka bez kamere traži pripremu prostora i potencijalnu izradu zona zabranjenog pristupa
  • Nešto glasnije brujanje prilikom sušenja krpa
Kvaliteta čišćenja 8
Mogućnosti 8
Isplativost 10
UKUPNI DOJAM 9
Cijena 599 eura Prikaži sve cijene Ustupio: MOVA.hr

 

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