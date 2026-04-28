Testirali smo QNAP TBS-h574TX, NAS za one kojima je vrijeme novac

Thunderbolt 4 i pet hot-swap SSD utora skriveni su u metalnom kućištu manjem od lista A4 papira, koji će zaintrigirati točno određen tip korisnika: one koji hardver kupuju zbog sirovih performansi i lakšeg obavljanja profesionalnih zadataka, a ne zato što je jeftin

Specifikacije Procesor Intel Core i3-1320PE (8C/12T, do 4,5 GHz) ili Core i5-1340PE (12C/16T, do 4,6 GHz) GPU Intel UHD (Core i3) ili Intel Iris Xe (Core i5) RAM 12 GB DDR4 (Core i3) ili 16 GB DDR4 (Core i5), nije moguće nadograditi Mreža 1× 10 GbE, 1× 2,5 GbE Podržani diskovi 5× E1.S NVMe ili M.2 2280 NVMe PCIe (hot-swap) PCIe sučelje PCIe Gen3 x2 po utoru Podržani RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10 Priključci 2× Thunderbolt 4, 2× USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1× USB 2.0, 1× HDMI 1.4b (4K/30Hz) Operacijski sustav QuTS hero (ZFS) ili QTS Dimenzije i masa 215 × 199 × 60 mm, 2,3 kg Napajanje 120 W (vanjski adapter) Jamstvo 3 godine Dojam Specijalizirani NAS bez prave konkurencije – moćan alat za video profesionalce koji trebaju Thunderbolt 4 i zaista bogat spektar funkcija

QNAP TBS-h574TX spada u onu kategoriju uređaja za koje je očito da su drugačiji i posebni, ali nije smjesta jasno zašto – dok se ne sjetimo da pred sobom imamo moćan NAS, čije je metalno, naizgled neuništivo kućište površinom manje od lista A4 papira.

QNAP za TBS-h574TX kaže da se radi o NASbooku. To je termin koji tvrtka rabi za svoje kompaktne, prijenosno koncipirane NAS-ove. Pet utora za SSD-ove, dva Thunderbolt 4 priključka, Intelov Core procesor 13. generacije s hibridnom arhitekturom i operacijski sustav QuTS hero, koji počiva na podatkovnom sustavu ZFS – sve to zvuči zamalo poput popisa želja zahtjevnog stvaratelja (video)sadržaja. Cijena, koja bez ugrađenih SSD-ova kreće od 2.000 eura, daje naslutiti u kojoj se klasi nalazimo.

Upravo je ta cijena ključna za razumijevanje ovog QNAP-ovog NAS-a. Ovo je alat, a ne potrošački gadget. Namijenjen je osobama koje snimaju video, montiraju na setu ili odmah po povratku u studio, trebaju brz pristup terabajtima RAW materijala i nijedna suvišna sekunda čekanja ili kašnjenja naprosto im nije prihvatljiva. Za takve se ne radi o trošku, već o – kao što ćemo u nastavku vidjeti – investiciji. Za "prosječni puk", pak, čitava priča već u startu gotovo nema smisla. Ako tražite NAS za pohranu fotki s izleta u Crikvenicu, pa čak i za ambiciozniju kućnu primjenu, koja bi uključivala stvari poput 24/7 snimanja videonadzornih kamera te izvođenje Plex, Roon ili Home Assistant servera, s raznim drugim modelima, uključujući i QNAP-ove vlastite, proći ćete mnogo jeftinije.

Ladice su skrivene iza plastične rešetke, a iz kućišta se izvlače jednostavnim povlačenjem poluge na prednjoj strani ladice

Za potrebe ove recenzije testirali smo obje dostupne varijante uređaja – s procesorima Core i3 s 12 GB RAM-a i Core i5 s 16 GB RAM-a – pa smo provjerili koja je prikladnija za što.

Privlačni minimalizam

Kućište TBS-h574TX-a aluminijsko je i u rukama djeluje impresivno čvrsto. Srebrnaste je boje, s diskretnim zlatnim logotipom QNAP-a na gornjoj plohi. Dimenzijama je uređaj neobjašnjivo kompaktan za ono što nudi – otprilike 215 × 199 × 60 milimetara. Istodobno je, s masom od 2,3 kilograma, osjetno teži no što njegovi gabariti daju za naslutiti – poput kakve skupocjene hi-fi komponente. Nagrada za dizajn Red Dot, koju je TBS-h574TX osvojio u konkurenciji s više od 20.000 prijavljenih proizvoda iz šezdesetak zemalja, nimalo nas ne iznenađuje.

Stražnja strana donosi 10 GbE i 2,5 GbE mrežne priključke, HDMI izlaz, Thunderbolt 4 port te otvore ventilatora

Prednja strana NAS-a djelomično je prekrivena plastičnom rešetkom, iza koje se krije pet utora za SSD-ove. Pristupa im uz prethodno "otključavanje" rešetke, pomoću polugice na desnom boku uređaja, nakon čega se ona lako skida. Tada još preostaje povući polugicu ispred svake od pet malenih ladica te ćemo na taj način dospjeti do samih utora za SSD-ove.

Osim spomenute rešetke, sprijeda nalazimo Thunderbolt 4 priključak (Type-C), 10-gigabitni USB Type-A 3.2 Gen 2 port, tipku za brzopotezno kopiranje podataka i tipku za uključenje uređaja.

U svih pet ladica nalazi se E1.S adapter, u koji možemo bez alata umetnuti standardni M.2 NVMe SSD

Stražnja strana bogatija je. Tu je drugi Thunderbolt 4 port, dva Ethernet porta (10-gigabitni i 2,5-gigabitni), još jedan USB 3.2 Gen 2 Type-A port, USB 2.0, HDMI 1.4b videoizlaz i ispusi ventilatora. Vanjski adapter snage 120 W primjetno je kompaktan za ono što napaja, i to je pozdravljamo – manje gužve na stolu i ispod njega.

Iz profesionalnog svijeta

Svaki od pet utora za SSD-ove prihvaća takozvane EDSFF E1.S SSD-ove, format koji dolazi iz podatkovnih centara i u potrošačkim NAS-ovima dosad praktički nije bio viđen. Tvrtka uz uređaj isporučuje adaptere koji pretvaraju E1.S ladice u standardne M.2 2280 utore, čime se korisnicima koji ne žele ili ne mogu kupiti E1.S SSD-ove (a takvi su u većini) omogućava korištenje uobičajenih NVMe PCIe SSD-ova. Dodatna pogodnost takve koncepcije jest da su svi utori hot-swap – SSD-ove je moguće zamijeniti za vrijeme rada uređaja, bez isključenja sustava, što je u profesionalnom kontekstu bitno.

EDSFF E1.S - Format iz drugog svijeta

EDSFF, kratica od Enterprise and Datacenter Standard Form Factor, skupni je naziv za obitelj SSD formata dizajniranih primarno za ugradnju u serverske rackove i hyperscale podatkovne centre, gdje je E1.S (Enterprise & Datacenter Standard Form Factor, Short) najmanji i jedini koji se pojavljuje u uređajima za krajnje korisnike. Za razliku od M.2 formata koji je svima poznat (plosnata pločica do 110 milimetara dužine), E1.S je širi, deblji i donosi znatno naprednije mogućnosti hlađenja, što ga čini pogodnim za 3D NAND konfiguracije visoke gustoće.

EDSFF E1.S SSD-ovi dolaze u robusnijem, debljem kućištu s integriranim hladnjacima, što im omogućuje bolje odvođenje topline i stabilniji rad pod opterećenjem u odnosu na klasične M.2 module

Teorijska prednost E1.S u kontekstu QNAP-ovog NAS-a jest upravo to bolje hlađenje i dulja deklarirana trajnost (TBW) u usporedbi s ekvivalentnim M.2 diskovima, no u praksi je E1.S u ovom trenutku daleko manje dostupan i osjetno skuplji od M.2 alternativa – koje su skupe same po sebi. Za kupce TBS-h574TX-a najpraktičnijim će se pokazati popunjavanje utora upravo standardnim M.2 NVMe SSD-ovima, za koje QNAP prilaže adaptere – barem dok se tržište E1.S SSD-ova za krajnje korisnike ne normalizira.

Svaki ugrađeni SSD s ostatkom sustava komunicira putem PCIe Gen3 x2 sučelja te mu to limitira maksimalnu propusnost na oko 2 GB/s. Ugradite li PCIe Gen4 ili Gen5 NVMe SSD, on će uredno raditi, ali neće ostvarivati svoj puni potencijal. Iz toga proizlazi praktičan savjet: kod odabira SSD-ova pažnju obratite na kapacitet, deklariranu trajnost (TBW) i duljinu jamstva, a ne na vršne navedene brzine sekvencijalnog čitanja i pisanja, jer je PCIe Gen3 x2 u tom smislu ionako "plafon".

Uređaj dolazi u dvije konfiguracije: s Intelovim procesorom Core i3-1320PE (8 jezgri s hibridnom arhitekturom 4P+4E, 12 threadova, takt do 4,5 GHz) i 12 GB DDR4 RAM-a ili s procesorom Core i5-1340PE (12 jezgri s arhitekturom 4P+8E, 16 threadova, do 4,6 GHz) i 16 GB DDR4 RAM. U oba je slučaja RAM zalemljen za matičnu ploču, a dodatnih memorijskih utora nema, pa nema ni mogućnosti proširenja.

Bočna polugica služi za otključavanje prednje maske, nakon čega je moguće pristupiti SSD-ovima

Valja, stoga, paziti što birate: operacijski sustav QuTS hero za neke napredne funkcije, poput dedupliciranja podataka, zahtijeva minimalno 16 GB RAM-a. Ako namjeravate TBS-h574TX iskoristiti u punom rasponu mogućnosti tog operacijskog sustava, što bi značilo da ste zaista izuzetno napredan korisnik, tada već i sami znate da morate odabrati verziju s Core i5 procesorom i 16 GB RAM-a. Uz jači procesor s više efikasnih jezgri i boljim Intel Iris Xe grafičkim čipom, koji igra ulogu u hardverski akceleriranom transkodiranju (enkodiranje i dekodiranje HEVC i dekodiranje AV1 videa), razlika u cijeni između dvaju modela u tom kontekstu ne čini se previsoka.

Junak modernog doba

TBS-h574TX isporučuje se s operacijskim sustavom QuTS hero – QNAP-ovom varijantom vlastitog operacijskog sustava za NAS-ove, temeljenom na podatkovnom sustavu ZFS. U usporedbi s klasičnim QTS-om koji koristi ext4, QuTS hero donosi end-to-end checksumiranje podataka, samoispravljanje "tihe degradacije" podataka te podršku za snapshotove, kompresiju i dedupliciranje. Za video, kompresija ne donosi velike koristi jer su videodatoteke ionako komprimirane, ali checksumiranje i self-healing ZFS-a dragocjene su značajke za zaštitu snimljenog sadržaja, čije bi potencijalno ponovno snimanje koštalo više od pet, sedam ili 18 QNAP-ovih NAS-ova.

QuTS hero donosi podatkovni sustav ZFS s podrškom za snapshotove, checksumiranje i napredne funkcije zaštite podataka, uz sučelje u kojem se lako snaći

Ako ste se ikad susreli s nekim QNAP-ovim NAS-om, QuTS hero bit će vam smjesta poznat. Sučelje je koncipirano poput kombinacije Windowsa, macOS-a i mobilnih operacijskih sustava, s nizom dostupnih aplikacija iz App Centra. Tu imamo Plex server, Surveillance Station, virtualne mašine, Docker, alate za sigurnosne kopije lokalno i prema cloudu te omanju planinu drugih više i manje korisnih aplikacija. Onima koji iz nekog razloga preferiraju klasični QTS s ext4 datotečnim sustavom, QNAP nudi mogućnost prelaska s jednog OS-a na drugi, i to bez gubitka podataka.

Funkcionalnost NAS-a izravno je ovisna o aplikacijama koje na njega instaliramo. Samih aplikacija i potencijalnih primjena daleko je previše da ih nabrajamo, ali zato vrijedi posjetiti službenu stranicu proizvoda, otići na sekciju "Downloads" pa odabrati kategoriju "App Center". Tu ćete moći razgledati sve službeno dostupne aplikacije, što će vam pomoći da ustanovite ima li on sve što vam je potrebno.

Prednja strana nudi Thunderbolt 4 priključak, 10-gigabitni USB port te tipke za uključenje NAS-a i brzo kopiranje podataka na medij spojen u obilježeni konektor

HDMI izlaz i Intelova integrirana grafička kartica, kojom raspolažu oba dostupna procesora (Intel UHD kod Core i3, Intel Iris Xe kod Core i5), omogućuju direktnu reprodukciju videa s NAS-a na monitor ili televizor, što na filmskom setu može biti korisno za brzinsko pregledavanje materijala.

Thunderbolt je bolji na Macu

Dva Thunderbolt 4 priključka srce su QNAP-ova NAS-a TBS-h574TX i primarni razlog zašto se on prodaje po cijeni koja je višestruko viša od usporedivog NAS-a sa "samo" 10-gigabitnim Ethernetom. Svaki priključak nudi teoretsku brzinu od 40 Gbit/s odnosno 5 GB/s, ali koristi polovicu propusnosti za Thunderbolt Networking, što daje efektivnih 20 Gb/s (2,5 GB/s) za prijenos podataka – još uvijek dvostruko više od 10-gigabitnog Etherneta.

Nameće se pitanje zašto uopće Thunderbolt 4, kad USB 3.2 Gen 2x2 nudi propusnost od identičnih 20 Gbit/s, a za osjetno manji trošak implementacije. Odgovor leži u tome što su to tehnološki potpuno različita rješenja. USB 3.2 Gen 2x2 bio bi klasična direktna veza, koja od NAS-a pravi DAS (Direct-Attached Storage) za jedno računalo, dok Thunderbolt Networking uspostavlja mrežnu vezu (IP over Thunderbolt) koja spojenom računalu izravno daje tih 20 Gb/s, ali NAS pritom ostaje istovremeno dostupan svim ostalim korisnicima na mreži putem 10-gigabitnog Etherneta. TBS-h574TX dakle i dalje funkcionira kao NAS, a ne kao privatni disk jednog korisnika, što je, u kontekstu malog produkcijskog tima koji dijeli materijal, ključna razlika. K tome, Thunderbolt 4 je de facto standard na Mac platformi, a upravo su Mac korisnici – montažeri, DIT-ovi i videografi koji rade u Appleovom ekosustavu – primarna ciljna skupina ovog uređaja.

Mjerenja performansi jasno naginju na stranu Appleovih računala odnosno macOS-a, naravno, uz pretpostavku da koristimo Thunderbolt 4 sučelje

Upogonili smo Mac Studio s procesorom M4 Max kako bismo provjerili kakve se brojke mogu dobiti u praksi. Na Mac platformi (procesori M1 i noviji), Thunderbolt 4 konekcija isporučuje upravo ono što obećava: brzinu čitanja i pisanja od preko 1.900 MB/s za jednog klijenta, što praktički u potpunosti iskorištava 20-gigabitni kanal. Prijenos terabajta 4K videomaterijala putem Thunderbolta 4 odvija se za oko 11 minuta.

Pod okriljem Windowsa stvari stoje lošije, iako smo za testiranje koristili moćnu konfiguraciju, temeljenu na vrhunskoj matičnoj ploči ASUS ROG Maximus Z890 Hero, opremljenoj s dva punokrvna Thunderbolt 4 porta. Rezultati mjerenja pokazali su brzine između 1.000 i 1.200 MB/s, što je tek marginalno iznad onoga što pruža 10-gigabitni Ethernet. Ovo nije QNAP-ov feler, već inherentna karakteristika Thunderbolt umrežavanja na Windows 11 platformi, i nešto čega potencijalni kupac QNAP-ova NAS-a, ako će ga koristi s Windows računalom, mora biti svjestan.

Adapter napajanja snage 120 W relativno je kompaktan za uređaj ovakvih mogućnosti, pa ne zauzima previše mjesta na radnoj površini

Na lokalnoj mreži, bez Thunderbolta 4, 10-gigabitni Ethernet bez problema saturira sučelje s brzinama čitanja od oko 1.000 MB/s i pisanja blizu 900 MB/s – sasvim dovoljno za glatko montiranje 4K materijala s jedne ili više radnih stanica, uz uvjet da mrežna infrastruktura to podržava.

Spomenimo još kako je Thunderbolt 4 konektor na stražnjoj strani NAS-a namijenjen isključivo spajanju računala, a ne i perifernih uređaja, pa za ulančavanje vanjskih diskova treba koristiti prednji Thunderbolt 4 priključak.

Čuje se

Tri ventilatora u utrobi NAS-a – dva 40-milimetarska sistemska, jedan 75-milimetarski procesorski – neće proći nezamijećeno u okolini gdje se uređaj koristi. Dok je opterećenje nisko, glasaju se pitomim hukom, no kada su SSD-ovi opterećeni intenzivnim sekvencijalnim prijenosima, ventilatori prelaze u viši stupanj rada koji je čujan i s udaljenosti od nekoliko metara. Pasivne hladnjake za SSD-ove QNAP ne isporučuje u paketu već ih prodaje zasebno (oznaka HS-M2SSD-07), baš kao i termalne podloške (TPAD-M2SSD-04). Ima ih smisla nabaviti, jer pomažu u odvođenju topline s čipova, što smanjuje potrebu za agresivnijim režimom rada ventilatora. Za uređaj namijenjen profesionalnoj upotrebi, i to po pozamašnoj cijeni, očekivali bismo da su jedni i drugi (ili barem jedni) dio tvorničkog pakiranja.

Qfinder Pro pronalazi NAS u lokalnoj mreži i prvo je što će vam zatrebati za njegovu inicijalizaciju

Buka ventilatora zasigurno neće biti problematična u uvjetima terenske montaže videa, no mogla bi stvoriti probleme u akustički osjetljivim situacijama, primjerice u studijskim okolinama, gdje netko pokušava snimiti zvuk pomoću osjetljivih mikrofona.

QNAP TBS-h574TX specijalizirani je alat koji u segmentu NAS-ova za kreativce i profesionalce praktički nema izravnu konkurenciju. Kombinacija Thunderbolt 4 sučelja, pet hot-swap SSD utora, sposobnog Intelovog procesora s hibridnom arhitekturom i operacijskog sustava temeljenog na ZFS-u – u kućištu koje se nosi pod miškom – za profesionalce u video produkciji nudi nešto što drugdje neće dobiti. Nijedno uradi-sam Mini-ITX rješenje, premda potencijalno jeftinije, nije jednako kompaktno ni toliko prikladno za obavljanje zadataka NAS-a.

Cijena je istodobno realna i neugodna. Ako niste video kreator, DIT ili netko tko radi u maloj produkcijskoj tvrtki, TBS-h574TX za vas vjerojatno nema smisla. Ako jeste, odmah ćete razumjeti esenciju i poantu QNAP-ovog uređaja, i neće vam biti teško opravdati njegov iznos.