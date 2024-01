Testirali smo upravo predstavljeni Gigabyte Aorus GeForce RTX 4080 Super Master 16G

SPECIFIKACIJE Sučelje PCI Express 4.0 x16 Grafički procesor Nvidia GeForce RTX 4080 Super (AD103-400-A1) Radni takt GPU-a 2.295 MHz osnovni, 2.625 MHz boost Radni takt videomemorije 1.438 MHz (23 Gbps) Videomemorija 16 GB GDDR6X Memorijska sabirnica 256 bita Priključci 3x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1a TDP 320 W Dimenzije 357 x 163 x 75 mm Dojam Top model kartice RTX 4080 Super, koji se ističe impresivnom izvedbom, vrhunskim performansama, ogromnim i učinkovitim rashladnim sustavom, atraktivnim RGB osvjetljenjem te još pokojim ekstravagantnim dodatkom

Nvidia je na ovogodišnjem CES-u predstavila svojevrsno osvježenje svoje ponude grafičkih kartica iz serije GeForce RTX 4000, temeljenih na sada već dobro poznatoj arhitekturi Ada Lovelace. Predstavljene su tri nove kartice: RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super i RTX 4080 Super. Riječ je mahom o karticama gornje srednje i visoke klase, koje bi trebale donijeti određena poboljšanja performansi u odnosu na prethodne modele, a uz podjednaku ili čak nešto nižu cijenu. Tu prije svega mislimo na GeForce RTX 4080 Super, koji donosi unaprijeđene mogućnosti u odnosu na GeForce RTX 4080, a pritom bi trebao koštati oko 1.100 eura, što je znatno manje od preporučene cijene modela GeForce RTX 4080, koji je prilikom predstavljanja koštao tristotinjak eura više.

Zimsko osvježenje

Preostala dva modela iz Nvidijina najnovijeg trolista kartica Super, dakle, RTX 4070 Super i RTX 4070 Ti Super, nisu pojeftinili, međutim, također donose osjetno bolje mogućnosti, a u slučaju modela RTX 4070 Ti, i više videomemorije (16 GB u odnosu na 12 GB, uz proširenu, 256-bitnu sabirnicu).

Metalni stražnji poklopac srebrne boje izgleda vrlo dojmljivo, a primjetan je poseban prorez, koji omogućuje bolji protok zraka i poboljšava hlađenje

U ovoj recenziji detaljnije ćemo se pozabaviti upravo karticom GeForce RTX 4080 Super, koju smo imali priliku testirati u nadasve dojmljivoj Gigabyteovoj verziji Aorus Master. Svi oni koji imalo poznaju Gigabyteovu ponudu grafičkih kartica, znaju kako su modeli Master apsolutno najbolje što Gigabyte nudi. Radi se, dakle, o top modelu kartice RTX 4080 Super, što je vidljivo već prilikom prvog doticaja s njom, zapravo već i sa samom njenom kutijom, koja je golema. Nakon što smo iz nje izvadili karticu, bilo nam je posve jasno i zašto.

Gigabyte Aorus GeForce RTX 4080 Super Master 16G karakterističan je prema zaista gigantskim dimenzijama. Ima duljinu od zamalo 360 milimetara i debljinu od 75 milimetara te zauzima gotovo četiri utora na matičnoj ploči. Za takvog monstruma treba imati dovoljno veliko i prostrano kućište; primjerice, glatko je ušla u Fractal Design Meshify 2 i NZXT H7 Flow, ali ako posjedujete neki kompaktni mid-tower, morat ćete pozorno izmjeriti raspoloživi prostor.

U kutiji s karticom dobit ćete i odgovarajući metalni držač, koji sprečava da se kartica objesi prema dolje. S obzirom na ogromne dimenzije i pozamašnu masu kartice, instalacija držača apsolutno je nužna, jer u suprotnom nakon nekog vremena može doći do oštećenja PCIe utora. Držač se fiksira u dvije rupe za vijke na matičnoj ploči, tako da istodobno učvršćuje samu matičnu ploču i osigurava stabilan oslonac za grafičku karticu.

Iznimno atraktivno RGB osvjetljenje u obliku prstena, dio je sva tri ugrađena ventilatora, a možete birati između ukupno 12 dostupnih efekata

Nakon instalacije, Gigabyteova kartica svojom će veličinom dobrim dijelom zasjeniti sve ostale komponente unutar vašeg računala. Važno je napomenuti kako ćete u slučaju da ne posjedujete napajanje s podrškom za najnoviji ATX 3.0 standard, koje ima famozni PCIe 5.0 16-pinski priključak (12VHPWR) za grafičku karticu, moći iskoristiti priloženi adapter, koji na jednom kraju ima 12VHPWR priključak za grafičku karticu, a na drugom tri grane s klasičnim 8-pinskim PCI Express konektorima. To je svakako nezgrapnije rješenje od izravnog spajanja 12VHPWR konektora, ali omogućuje nam korištenje napajanja bez modernog 12VHPWR priključka. Gigabyte za posve stabilan rad s ovom karticom preporučuje korištenje napajanje snage od barem 850 W.

Sve je Super, sve je za pet

Kao što smo već naglasili, testirana Gigabyteova kartica temelji se na najnovijem Nvidijinom grafičkom procesoru RTX 4080 Super, koji je nadogradnja sada već dobro znanog grafičkog procesora RTX 4080. Kad je o samoj arhitekturi riječ (Ada Lovelace), tu nema nikakvih promjena. Zapravo, ključna razlika je u činjenici kako kod kartica GeForce RTX 4080 Super Nvidia koristi nešto napredniju verziju grafičkog čipa AD103. RTX 4080 Super posjeduje relativno skromnih 5% više shaderskih procesora (CUDA jezgri), točnije njih 10.240, u odnosu na 9.728 kod RTX-a 4080. Radni takt kartica RTX 4080 Super nominalno je također nešto viši – 2,55 GHz naspram 2,51 GHz – a isto vrijedi i za takt videomemorije, koji je s 22,5 Gbps povećan na 23 Gbps. Memorijska sabirnica i dalje je 256-bitna, što u konačnici rezultira nešto većom memorijskom propusnošću, od 736 GB/s.

Nvidijin grafički čip, koji je temelj kartica RTX 4080 Super, posjeduje ukupno 10.240 shaderski procesora, a podržava sve najnovije tehnologije, poput ray tracinga i DLSS-a 3.5

Kad su u pitanju ostale osobine grafičkog procesora koji pogoni RTX 4080 Super, izdvojit ćemo 320 teksturnih jedinica, 112 ROP jedinica, 80 ray tracing jezgri 4. generacije, kao i 320 Tensor AI jezgri. Ukupna površina ovog Nvidijinog čipa iznosi 379 mm², a broj tranzistora 45,9 milijardi. Vrlo je važno istaknuti i povećih 64 MB L2 predmemorije, što je iznimno značajno za performanse u igrama i profesionalnim aplikacijama.

Napredna podrška za ray tracing i puna podrška za DirectX Ultimate (12_2) već su nam dobro znane tehnološke osobine Nvidijine arhitekture Ada Lovelace. Nadalje, RTX 4080 Super donosi podršku za najnoviju verziju Nvidijine upscaling tehnologije DLSS 3.5 (uključuje Frame Generation i Ray Reconstruction). Također, veliki plusevi su superiorne multimedijalne mogućnosti, uključujući dvostruki NVENC enkoder s podrškom za AV1 kodiranje i dekodiranje. Valja napomenuti kako dvostruki NVENC enkoder nalazimo samo kod Nvidijinih RTX kartica najviše klase.

Kartica posjeduje tri DisplayPort 1.4a videoizlaza, kao i jedan HDMI 2.1 priključak

Sve u svemu, RTX 4080 Super tehnološki predstavlja razmjerno malen, ali dobrodošao korak naprijed u odnosu na RTX 4080, što je posljedica korištenja kompletne verzije grafičkog čipa AD103 s omogućenim svim dostupnim shaderskim procesorima (CUDA jezgrama). Nešto više performanse po najavljenoj nižoj cijeni uvijek treba pozdraviti.

Gigabyteov gigant

Impozantan profil – Aorus GeForce RTX 4080 Super Master traži prostrano kućište

Gigabyte Aorus GeForce RTX 4080 Super Master 16G obećava još bolje performanse u odnosu na referentni RTX 4080 Super, s obzirom na tvornički podignut radni takt, koji je s 2.550 skočio na 2.625 MHz.

Vratimo li se malo na spomenute gigantske dimenzije same kartice, one su zapravo rezultat ugrađenog ogromnog rashladnog sustava. Ukupno kartica mjeri 357 mm u duljinu, široka je 163 mm, a debljina joj iznosi 75 mm. Gigabyte se oslanja na, recimo to tako, XL verziju svojeg rashladnog sustava Windforce, s ukupno 12 bakrenih toplovodnih cijevi, a koristi se i tehnologija parne komore, za što učinkovitije odvođenje topline. Tu su još i tri 110-milimetarska posebno dizajnirana ventilatora Bionic Shark, koji, prema Gigabyteovim tvrdnjama, omogućuju tiši rad, uz bolji protok zraka.

Impozantnu Gigabyteovu karticu iznimno vizualno atraktivnom čini i posebno RGB osvjetljenje prstenova koji okružuju tri ventilatora. Pomoću Gigabyteova softvera Control Center možete birati između 12 efekata RGB osvjetljenja, koji doista stvaraju dojmljivu vizualnu kulisu. Naravno, ponajbolji vizualni dojam postiže se vertikalnom ugradnjom kartice.

Ako ćete karticu instalirati na klasičan način, dakle horizontalno, Gigabyte ima dodatnog asa u rukavu, u obliku osvijetljenog loga Aorus i malenog LCD-a na bočnoj strani kartice. Dotični ekran Gigabyte naziva LCD Edge View, i na njemu se mogu vidjeti razne informacije o stanju kartice (temperatura, radni takt i slično), međutim, također može prikazivati i proizvoljni tekst, slike i animacije (GIF-ove).

LCD Edge View - Šareno i informativno

Među ekstravagantnije dodatke koje smo imali priliku vidjeti na nekoj grafičkoj kartici svakako spada maleni LCD (Gigabyte ga je prozvao LCD Edge View), koji se nalazi na rubu ove Gigabyteove kartice. Potrebno ili ne? To je pitanje za neku drugu priliku. Mora se, međutim, priznati da ugrađeni LCD ekran djeluje vrlo efektno, a i prikaz mu je prilično kvalitetan.

Prikaz na ekranu možete podesiti potpuno prema vlastitim željama pomoću Gigabyteove aplikacije Control Center – može prikazivati proizvoljne slike, animacije i tekst, ili biti isključen. Najzanimljivijom učinila nam se mogućnost prikaza informacija o samoj kartici u stvarnom vremenu (osam različitih vrijednosti), poput radnog takta grafičkog procesora, temperature ili brzine vrtnje ventilatora. Te informacije mogu se izmjenjivati u definiranim vremenskim razmacima, ili, pak, možete odabrati da se stalno prikazuje samo jedna vrijednost, poput radnog takta.

Kartica posjeduje dvije verzije BIOS-a, Silent i OC. U stvarnosti nismo zamijetili gotovo nikakvu osjetniju razliku. Performanse su identične, a jedina razlika je u nešto malo manjoj brzini vrtnje ventilatora zbog korištenja Silent verzije BIOS-a.

Opisani masivni hladnjak omogućuje učinkovito hlađenje elektronike kartice, a uz izuzetno tih rad. Nakon podužeg maksimalnog opterećenja kartice, zabilježili smo temperaturu grafičkog procesora od 62 °C, dok je brzina vrtnje ventilatora iznosila 1.555 okretaja. U zatvorenom kućištu Gigabyteovu karticu praktički nećete ni čuti, što je, s obzirom na njene sirove performanse, zaista impresivno. Dakako, pomoću Gigabyteova softvera možete detaljno podesiti brzinu vrtnju ventilatora, ili isključiti funkciju auto-stop, pa tako, prema vlastitoj želji, još malo poboljšati performanse hlađenja ili dodatno smanjiti buku.

U svakom slučaju, kad je riječ o samoj kvaliteti izrade i izvedbe hlađenja, Gigabyte nije ništa prepustio slučaju, kako i priliči grafičkoj kartici najviše klase.

Još jedna zanimljivost je i posebna mala LED-ica, koja se nalazi kod samog 16-pinskog priključka za napajanje, a koja služi da korisnika upozori ako dođe do problema s napajanjem. Tako će odmah zasvijetliti ako niste spojili 16-pinski priključak, odnosno naizmjence se uključivati i isključivati ako postoji problem sa stabilnošću napajanja.

Impresivna u svakom pogledu

Osim vrhunske izrade, kvalitetnog hlađenja i atraktivna izgleda, Gigabyte Aorus GeForce RTX 4080 Super Master 16G odlikuju i vrhunske performanse. Nimalo iznenađujuće, s obzirom na to da Nvidia svoj novi RTX 4080 Super smješta odmah iza nominalno svoje najmoćnije grafičke kartice, modela RTX 4090. Računalna snaga Nvidijina grafičkog procesore AD103 u punom izdanju, u kombinaciji sa 16 GB GDDR6X memorije, donosi impresivnu brzinu u najzahtjevnijim igrama i drugim aplikacijama. Usporedimo li dobivene rezultate s brojkama koje smo dobivali prilikom testiranja drugih grafičkih kartica aktualne generacije, ispada kako Gigabyte Aorus GeForce RTX 4080 Super Master 16G potpuno stoji uz rame Radeonu RX 7900 XTX u razlučivostima 1440p i 4K. RTX 4090 u prosjeku je dvadesetak posto brži, a "obični" RTX 4080 oko pet je posto sporiji. Kad u priču uključimo ray tracing, Radeon RX 7900 XTX ostaje u oblaku prašine, jer Gigabyteova kartica biva dvadesetak posto brža.

Gigabyte Aorus GeForce RTX 4080 Super Master 16G Gigabyte GeForce RTX 4070 Gaming OC 12G AMD Radeon RX 7800 XT 3DMark Fire Strike 46.268 37.844 39.792 Time Spy 27.639 18.531 19.417 Port Royal 18.139 11.427 10.349 Ray tracing feature test 88,8 fps 52,2 fps 31,9 Far Cry 6 1920x1080 Ultra 189 fps 176 fps 192 fps 2560x1440 Ultra 175 fps 134 fps 148 fps 3840x2160 Ultra 112 fps 75 fps 85 fps 3840x2160 Ultra Ray tracing Shadows+Reflections 95 fps 65 fps 72 fps F1 22 1920x1080 Ultra high RT High 180 fps 117 fps 96 fps 2560x1440 Ultra high RT High 117 fps 73 fps 63 fps 3840x2160 Ultra high RT High 58 fps 36 fps 31 fps 3840x2160 Ultra high RT isključen 171 fps 109 fps 118 fps Cyberpunk 2077 2560x1440 Ultra 130,4 fps 81,7 fps 95,2 fps 3840x2160 Ultra 59,7 fps 35,1 fps 42,8 fps 2560x1440 Ray tracing medium 75,5 fps 47,9 fps 39,7 fps 2560x1440 Ray tracing Ultra 66,2 fps 42,1 fps 28,8 fps 2560x1440 Ray tracing Ultra+ DLSS Quality/FSR Ultra Quality 116,1 fps 75,1 fps 44,1 fps Shadow of the Tomb Raider 2560x1440 DX12 Highest 246 fps 163 fps 155 fps 3840x2160 DX12 Highest 132 fps 84 fps 80 fps 2560x1440 DX12 Highest+ RT shadows high 170 fps 112 fps 100 fps 3840x2160 DX12 Highest+ RT shadows high 91 fps 57 fps 52 fps Assassins Creed Valhalla 1920x1080 Ultra High 209 fps 149 fps 157 fps 2560x1440 Ultra High 165 fps 114 fps 123 fps 3840x2160 Ultra High 99 fps 64 fps 70 fps A Plague Tale Requiem 2560x1440 Ultra 89,8 fps 65,4 fps 58,2 fps 3840x2160 Ultra 51,4 fps 38,6 fps 36,8 fps *testirano s Intel Core i9-13900K, 32 GB DDR5-6000, Windows 11 Pro 22H2

S time na umu, svoju pravu snagu ova kartica pokazuje na visokim razlučivostima (4K) i s uključenim ray tracingom. Na nižim razlučivostima, u pravilu bit ćete ograničeni brzinom procesora ili nekim drugim faktorima.

U slučaju da želite još malo poboljšati performanse, kartica podržava najnoviju tehnologiju DLSS 3.5, pa možete koristiti upscaling, kao i famoznu mogućnost generiranja dodatnih frameova (frame generation).

Druga opcija poboljšanja performansi je overklokiranje. Gigabyte tu nudi mogućnost povećanja limita potrošnje od 25%, a mi smo s tom karticom dosegnuli stabilan overklok grafičkog procesora od 2.970 MHz za boost takt (povećanje od 200 MHz). Možete overklokirati i videomemoriju, premda ona već radi na najvišem radnom taktu svih novijih RTX kartica.

Poboljšani RTX 4080

Računalnu snagu kartice RTX 4080 Super možete itekako dobro iskoristiti i za rendering ili neku drugu profesionalnu uporabu. U novom Cinebenchu kartica je postigla odličan rezultat

Osim odličnih performansi u igrama, Gigabyte Aorus GeForce RTX 4080 Super Master 16G ističe se i vrhunskim performansama u drugim aplikacijama, koje mogu iskoristiti računalnu snagu Nvidijina grafičkog čipa RTX 4080 Super. Prije svega mislimo na, primjerice, rendering, videoobradu, ili sada sve češće spominjani generativni AI. Za pravu profesionalnu primjenu vjerojatno ćete poželjeti više od 16 GB videomemorije, ali neupitno je kako ova kartica u svakom pogledu nudi impresivne performanse. Pritom je energetska učinkovitost (omjer performansi i potrošnje energije) odlična, premda, dakako, sâm grafički čip u radu troši preko 320 W.

Gigabyte Aorus GeForce RTX 4080 Super Master 16G luksuzna je izvedba kartice RTX 4080 Super, koju krase tvornički podignuti radni taktovi, gigantski i vrhunski rashladni sustav te iznimno atraktivno RGB osvjetljenje. Bez sumnje, radi se o modelu koji se smješta u sâm vrh ponude kartica RTX 4080 Super. Upravo mu je takva i cijena, koja je za europsko tržište postavljane na 1.450 eura.