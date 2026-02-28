Thermaltake The Tower 300 - Kućište u tijelu 3D pisača

Tower 300 predstavlja treću generaciju kućišta iz Thermaltakeove prigodno nazvane linije Tower. Radi se upravo o tome – tornju, koji, u kombinaciji s novim izgledom, donosi neke neobične i zanimljive dizajnerske dosjetke. Najveća dizajnerska razlika u odnosu na prethodnike, ali i sva ostala kućišta takvog tipa, odnosi se na njegov oktogonalni oblik. Dakle, kućište je zapravo načinjeno od osam panela, što uživo izgleda posebno zanimljivo i atraktivno. Prednje tri stranice načinjene su od kaljenog stakla, dok je ostatak šasije izrađen od SPCC lima solidne kvalitete. Neka vas "Micro" u nazivu ne zavara: kućište je zapravo prilično veliko, pa možete računati na to da će na radnom stolu zauzeti natprosječnu količinu prostora. Bez obzira na to što u kućište nećete moći ugraditi klasičnu ATX matičnu ploču, već maksimalno onu Micro-ATX dimenzija, toranj broji 551 mm u visinu, čak 342 mm u širinu i 281 mm u dubinu. Uspoređujemo li dimenzije s nekim klasičnim ATX kućištem, Tower 300 oduzet će desetak centimetara više prostora po širini. Primarni razlog za iznadprosječnu širinu jest orijentacija komponenti unutar kućišta, gdje je matična ploča zakrenuta za 90°, tako da stražnja pločica s konektorima gleda prema gore. Takav raspored neizbježno za sobom povlači neke kompromise, ali Thermaltakeu moramo priznati da kućište izgleda zaista odlično. Pretpostavljamo da će mlađa publika biti posebno sklona takvom nesvakidašnjem i pomalo agresivnom dizajnu, a valja reći da je kućište dostupno u nizu boja, koje uključuju klasičnu crnu i bijelu, ali i boju limete, pijeska, breskve, pa i mnoge druge.