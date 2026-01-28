Thermaltake Toughpower GT 850W - Nepretenciozni pretvarač energije

Na Thermaltakeovim stranicama serija napajanja Toughpower GT ima dva modela – 750- i 850-vatni, i to u crnoj i snježnobijeloj izvedbi. To nije ništa neobično, iako je raspon snage vrlo skroman – čemu serija u kojoj će biti samo modeli od 750 i 850 W, kao da tih 100 W razlike čini neku jako bitnu razliku (činilo bi neku razliku tek u graničnim slučajevima)? Ono što je neobično jest to što crna izvedba dolazi u dvije fizičke izvedbe, za koje Thermaltake navodi da su obje autentične, i naziva ih verzija A i verzija B.