Thermaltake Toughpower PF3 1200W - Velika snaga u skromnim dimenzijama

Thermaltake na našim je prostorima vjerojatno najpoznatiji kao proizvođač računalnih kućišta, no u ponudi imaju i razne druge komponente, a tako i zapravo nemali broj modela računalnih napajanja. Ovaj put na našem stolu našlo se njihovo napajanje, koje nije baš najnovijeg datuma, ali još uvijek je aktualno, i ističe se vrlo velikom snagom od 1.200 W, te visokom energetskom učinkovitošću.