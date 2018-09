Transcend SSD220 i SSD230 - Osnove osnova

Transcend SSD220 120 GB Sučelje SATA Tip memorije TLC NAND flash Deklarirane sekvencijalne performanse do 520 / 450 MB/s Deklarirane nasumične performanse do 28.000 / 75.000 IOPS Dodatna oprema - Jamstvo 3 godine

transcend ssd230 128 GB - specifikacije Sučelje SATA Tip memorije TLC NAND flash Deklarirane sekvencijalne performanse do 560 / 500 MB/s Deklarirane nasumične performanse do 35.000 / 85.000 IOPS Dodatna oprema - Jamstvo 3 godine

Ako danas slažete posve novo računalo i želite u pogledu uređaja za pohranu podataka proći što jeftinije, kupit ćete SSD, a ne čvrsti disk. Zašto? Pa zato što su 120-gigabajtni modeli toliko jeftini da im ne može konkurirati niti jedan “mehaničar”. Osim u kontekstu cijene, SSD-ovi su u velikoj prednosti i što se tiče performansi pa im je zapravo jedina mana nizak kapacitet. Ipak, 120 GB sasvim je dovoljno za bilo koju osnovnu konfiguraciju ili eventualno staro računalo koje želimo ubrzati SSD-om.

Par ovakvih ultrajeftinih SSD-ova nedavno smo dobili na test. Riječ je o Transcendovim modelima SSD220 kapaciteta 120 GB i SSD230 kapaciteta 128 GB. SSD220 inače ide do 480 GB, a SSD230 do 1 TB. U oba slučaja riječ je o starijim modelima, no kako ih dosad nismo imali prilike isprobati, o njima čitate tek sad.

Kako se moglo očekivati, riječ o 2,5-inčnim SATA SSD-ovima koji su temeljeni na jeftinoj TLC memoriji. AIDA64 nije uspjela identificirati o kojim se točno čipovima radi, no s druge strane, znamo da se koristi Silicon Motionov kontroler SM2558H. On je u slučaju modela SSD230 kombiniran s DRAM cacheom, zbog čega taj SSD u testovima ima više performanse u odnosu na SSD220. SSD230 također nudi i ponešto veći kapacitet, tako da u konačnici slabiji SSD zapravo nema smisla kupovati, osim ako ne pazite baš na svaku kunu.

Ponuda sličnih jeftinih TLC SSD-ova doista je golema, a sudeći prema cijenama, Transcend baš ne cilja na samo dno cjenovne ljestvice, već se nada da će korisnici ipak izdvojiti nešto više novca zbog pristojnijih performansi, posebno kad je riječ o modelu SSD230.

Transcend SSD220 120 GB Solidne performanse

Niska cijena po GB

Podrška za DevSleep Cijena u odnosu na slične jeftine SSD-ove, pa i u odnosu na SSD230 Performanse 4 Cijena po GB 7 UKUPNI DOJAM 5