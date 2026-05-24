Vasco Translator M4 – Prevođenje nikada nije bilo jednostavnije

Iako je prevođenje danas poprilično lagano zahvaljujući mobitelima, Vascov najnoviji džepni uređaj za prevođenje, Vasco Translator M4, ima publiku koja će ga koristiti, a mi smo saznali i zašto

SPECIFIKACIJE Ekran 2,8" (480 x 640) Procesor MediaTek Quad-Core Arm Cortex-A53 RAM/ROM 3 GB / 32 GB Povezivost 4G, WiFi (2.4 GHz i 5 GHz) Baterija 2.000 mAh Dimenzije i masa 118,3 × 53,0 × 15,4 mm, 106 g Jezici 113 (prijevod fotografija) 86 (glasovno prevođenje) 108 (prijevod teksta) Dojam Jednostavan i intuitivan uređaj za prevođenje koji će se posebno svidjeti starijim korisnicima koji često putuju, a koji ne žele ovisiti o aplikacijama na mobitelu

Ako ste jedan od onih koji na društvenim mrežama voli pratiti putopisni sadržaj, postoji šansa da vam je iskočio barem jedan Vascov proizvod. Za one koji ne znaju, radi se o poljskom proizvođaču uređaja za prevođenje, čije smo proizvode već imali prilike testirati u par navrata.

Sada nam je u redakciju pristigao Vasco Translator M4, najnoviji džepni uređaj za prevođenje teksta, razgovora i fotografija, koji je među ostalim Vascovim uređajima pozicioniran kao „lagan i jednostavan prevoditelj za svakoga“. Drugim riječima, cijena mu je nešto niža od Vasco Translatora V4 i Vasco Translatora Q1.

Osim uređaja, u kutiji se nalazi deblja knjižica s uputstvima te ništa tanja knjižica s informacijama o jamstvu i uvjetima korištenja. Također se dobiva i kvalitetno napravljen USB-C to USB-C kabel, kao i vezica za staviti Vasco Translator M4 oko ruke. Adaptera za punjenje nema, a budući da ga već neko vrijeme ne dobivamo ni s drugim tehnološkim uređajima, ne očekujemo ga ni ovdje.

Vasco Translator M4 Foto: Matej Markovinović/Bug.hr

Dizajn i sučelje

Što se tiče samog uređaja, odmah nas je na prvu podsjetio na starije, klizne modele Sony Ericssona, tipa W595 (sjeća li ga se itko?). Kompaktan je, robustan i cijeli je u matiranom finišu koji ne zadržava otiske prstiju. Budući da postoji velika šansa da ćete ovaj uređaj koristiti u kafićima ili restoranu, ovo je veliki plus, jer će uvijek izgledati – čisto.

Nadalje, Vasco Translator M4 na dnu ima USB-C priključak za punjenje i mikrofon, dok se s gornje strane smjestio veliki zvučnik i još jedan mikrofon. U oko odmah upada velika tipka ispod zaslona, koji po zadanim postavkama otvara glasovno prevođenje, iako ga je moguće konfigurirati kako god želite. Oko tipke smješten je interaktivni LED prsten koji treperi kada je uređaj u tijeku prevođenja razgovora, a na desnoj bočnoj strani uređaja nalaze se tipke za uključivanje i smanjivanje te pojačavanje zvuka.

Vasco Translator M4 Foto: Vasco

Početno postavljanje uređaja poprilično je jednostavno. Potrebno je samo dugo držati tipku za uključivanje i zatim na zaslonu odabrati jezik sustava te eventualno upisati šifru za WiFi. Nakon toga, na početnom će vas zaslonu dočekati četiri ikonice za odabir – Razgovor (glasovni prevoditelj), Fotografija (prevoditelj fotografija), Tekst (prevoditelj teksta) i Učenje (jezične lekcije).

Sučelje vizualno podsjeća na neki stariji Android te je jednostavno i intuitivno za korištenje. U gornjem desnom kutu nalazi se opcija za spajanje Vasco Translatora M4 s Vasco Translator E1 slušalicama koje smo imali priliku testirati prošle godine, a pored toga se smjestila ikonica za postavke. Povlačenjem od vrha prema dolje na zaslonu, otvaraju se neke brze postavke, baš kao i na mobitelu.

Zaslon je inače 2,8-inčni, što bi u kontekstu mobitela bilo maleno, ali je kod ovog uređaja, prema našem mišljenju, sasvim dovoljno. Jedina je zamjerka što na direktnom suncu nije baš vidljiv koliko bismo voljeli, ali je Vasco mislio i na to pa tako uređaj nudi korisne opcije poput povećanja sadržaja i inverzije boja, što može pomoći pri čitanju i korištenju u zahtjevnijim uvjetima.

Funkcionalnost

Prije nego što pređemo na iskustvo korištenja ovog uređaja, trebamo napomenuti da je za punu funkcionalnost potrebna internetska veza. No, dobra je vijest da Vasco Translator M4 dolazi sa SIM karticom koja nudi besplatnu internetsku vezu praktički bilo gdje u svijetu, što znači da vas taj dio ne mora uopće brinuti.

U praksi nam se upravo način rada za razgovore pokazao kao jedna od najvećih prednosti Vasco Translatora M4. Sve što je potrebno je odabrati jezik kojim govorite vi i vaš sugovornik, nakon čega će uređaj automatski sve prevesti i tekstualno, ali i kroz zvučnik koji je dovoljno glasan.

Osim dodirom, već smo spomenuli da se ovaj način prevođenja može pokrenuti i pomoću velike fizičke tipke ispod zaslona. Budući da je Vasco Translator M4 prvenstveno namijenjen korisnicima koji žele što jednostavnije iskustvo bez previše „kopanja“ po izbornicima, fizička tipka pokazala se kao praktično rješenje i puno nam se više svidio takav način upravljanja u odnosu na Vasco Translator V4 koji je samo na dodir.

Vasco Translator M4 Foto: Matej Markovinović/Bug.hr

Od ostalih načina prevođenja, lako je za pretpostaviti što čine prevoditelji fotografija i teksta. Za prevođenje fotografija potrebno je uslikati neki tekst, nakon čega će uređaj automatski prepoznati jezik i prevesti ga, a klikom na određeni dio teksta i diktirati naglas. Slična stvar je kod prevođenja teksta, ali je tekst potrebno ručno upisati.

Vasco pritom ističe da uređaj koristi više od 10 različitih prevoditeljskih mehanizama (translation engines), ovisno o jeziku i vrsti prijevoda. Za razliku od mnogih aplikacija koje se oslanjaju na jedan sustav i često prevode preko engleskog kao posrednog jezika, Vasco Translator M4 uvijek radi izravne prijevode između jezika gdje god je to moguće. U svakodnevnom korištenju to se uglavnom osjeti kroz prirodnije formulirane rečenice i manje „robotski“ prevedenog teksta.

Što se podrške jezika tiče, Vasco Translator M4 podržava više od 80 jezika za glasovno prevođenje, više od 100 jezika za tekstualni prijevod te više od 110 jezika kod prevođenja teksta s fotografija.

Vasco Translator M4 Foto: Matej Markovinović/Bug.hr

Zaključak

Nakon „igranja“ s Vasco Translatorom M4, možemo reći da je ostavio dojam uređaja koji vrlo jasno zna kome je namijenjen, ponajviše zbog toga što ne pokušava biti zamjena za mobitel niti još jedan gadget s hrpom dodatnih funkcija, već praktičan alat za komunikaciju koji radi jednostavno, brzo i bez previše kompliciranja.

Iako danas svaki mobitel ima pristup raznim prevoditeljima, poprilično nam je jasno zašto bi netko ipak poželio imati zaseban uređaj poput ovoga. Naravno, riječ je o proizvodu koji ima vrlo specifičnu namjenu i koji neće trebati svakome, ali možemo reći da Vasco Translator M4 svakako vidimo kao dobar izbor za sve korisnike koji često putuju.