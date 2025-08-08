White Shark Dagonet (WGM-5019) - Sve što nam treba, ništa što nam ne treba

Za korisnike koji traže bežičnog miša odličnih performansi, nenametljiva oblika i što niže mase, White Shark Dagonet nameće se kao jedna od najisplativijih opcija dostupnih na domaćem tržištu. Cijena mu se kreće oko 40 eura, a za taj se novac dobiva uređaj koji će vas jednako dobro služiti dok surfate i uređujete tablice u Excelu, ili rešetate virtualne neprijatelje u Valorantu i Apex Legendsu.