White Shark Dagonet (WGM-5019) - Sve što nam treba, ništa što nam ne treba
TJEDNI Hi-Fi SETUP #003Novosti
U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.
Akustički čisto – zahvaljujući Uni-Q i MAT tehnologiji.Akcija
Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma.
Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala
Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!
Kvalitetan zvuk i snažan bas.Akcija
Bluetooth veza, mikrofon, kontrolna pločica, 27 h autonomije (9 h + 18 h s kutijom), vrijeme punjenja 1,5 h, 7 mm driver, frekvencijski odziv 5–21.000 Hz, kodeci SBC, AAC, aptX, IPX4 otpornost, pasivna zvučna izolacija.
Pretpojačalo za gramofon s USB izlazom.Akcija
Phono pretpojačalo s A/D pretvaračem, USB izlaz, kompatibilno s MM i MC zvučnicama, 16-bit/48kHz PCM izlaz, linijski ulaz i izlaz, niska izobličenja (<0.03%), RIAA preciznost ±0.3 dB, vanjsko napajanje, SNR do 115 dB.
Podrška za MP3 i USB.Akcija
CD/CD-R/CD-RW reprodukcija, MP3/WMA podrška, Wolfson 24-bit/192kHz DAC, koaksijalni i optički izlazi, analogni stereo izlaz, IR daljinski, SNR 110 dB, THD ≤0.01%, težina 3 kg.
Moćan 400W zvučnik s WiFi i Bluetooth vezom.Akcija
9x Class D pojačala, 400W RMS snaga, 9 zvučnika, frekvencijski odziv 38 Hz – 20 kHz, HDMI eARC, 2x HDMI 2.0a, optički ulaz, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.0, 4 mikrofona za automatsku kalibraciju, AMBEO Virtualization Technology, dimenzije 105,1 x 7,7 x 12,1 cm, masa 6,3 kg.
Kvalitetan zvuk i lakoća povezivanja.Akcija
2x 8" woofera, 2x 2" visokotonca, 120W RMS snaga, Bluetooth 5.0, USB punjenje, TWS stereo, 10 sati rada na bateriji, litij-ionska baterija, 105 dB, XLR/TRS ulazi, prenosiv s ručkom, dimenzije 310x630x268 mm, težina 9.7 kg.
Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.Preporuka
Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.
Profinjena estetika i performanse bez premca.Preporuka
3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.
Prisma tehnologija za multiroom rad.Preporuka
Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.
Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.
Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.
KEF LSX IINovosti
Doživi KEF LSX II uživo – posjeti nas u Ronisu na Zagrebačkom Velesajmu i uvjeri se u snagu velikog zvuka u malom formatu.