White Shark Premium Line Maximus - Poželjni klon

Pune dvije godine od izlaska Logitechova miša G Pro X Superlight 2, jednog od dva-tri najpopularnija modela za igrače uopće, publika je švicarskog proizvođača tražila samo jedno: da lansira još malo kompaktniju i lakšu varijantu istog uređaja. I da ona ima bolje prekidače glavnih i bočnih tipki, pridodali bismo, s obzirom na to da nam se pokazalo kako je nekonzistentnost klikanja dugoročno najveća boljka tog miša, a ujedno i problem koji prilikom njegova testiranja nismo prepoznali – zbog čega se još uvijek noćima budimo u hladnom znoju.