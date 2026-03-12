Acer slavi pola stoljeća rada uz stratešku transformaciju i širenje AI portfelja

Tvrtka Acer transformira svoje poslovanje kroz snažan fokus na B2B segment, održivost i ambiciozan plan integracije umjetne inteligencije u cjelokupni proizvodni portfelj u svojoj obljetničkoj godini

Tvrtka Acer, osnovana 1976. godine pod imenom Multitec s početnim kapitalom od svega 25.000 dolara, danas predstavlja tehnološkog giganta čija se vrijednost procjenjuje na približno 10 milijardi dolara. Na pragu svoje 50. obljetnice, koja se obilježava u kolovozu ove godine, kompanija bilježi značajan post-pandemijski oporavak. Unatoč tržišnim izazovima s početka 2025. godine, ostvaren je jednoznamenkasti rast prihoda, čime su premašene razine poslovanja iz razdoblja prije globalne zdravstvene krize – čuli smo to na ekskluzivnom događaju koji je Acer upriličio ovoga tjedna u Milanu.

Događaj su obilježile globalne premijere nekoliko novih uređaja, o kojima ćete više doznati u zasebnom tekstu, ali i najava novog smjera u kojem će se Acer razvijati u narednim desetljećima. U milanskom Muzeju znanosti i tehnologije, povijesno okruženje i prikazi tehnoloških izuma Leonarda da Vincija poslužili su kao pozadina za pogled u prošlost tehnologije, inovacija, ali i Acerovog poslovanja.

Pola stoljeća inovacija

Strategija rasta proteklih se pola stoljeća u ovoj kompaniji temeljila na ključnim akvizicijama, poput preuzimanja odjela za prijenosna računala tvrtke Texas Instruments (i njihovih marki TravelMate i Extensa) te kasnijoj diversifikaciji poslovanja izvan tržišta osobnih računala. Danas Acer, kroz svoje tvrtke kćeri poput Altosa i Posiflexa, nudi širok spektar rješenja, od računala, preko servera pa do industrijskih terminala, potrošačke elektronike i lifestyle uređaja. Kako bi se osigurala agilnost lanca opskrbe, kompanija je pokrenula i lokalne proizvodne linije, uključujući proizvodnju stolnih računala u Europi.

Komercijalni i B2B segmenti postali su stupovi Acerovog poslovanja, čineći 30% prodanih jedinica računala u 2025. godini. Posebno se ističe liderska pozicija na tržištu Chrome OS uređaja, s više od sedam milijuna prodanih jedinica u posljednjem desetljeću. Uz hardversku nadmoć, tvrtka naglašava važnost vlastite servisne infrastrukture koja izravno upravlja operacijama na osam ključnih europskih tržišta, osiguravajući visoku razinu postprodajne podrške.

Massimiliano Rossi

Održivost je u Aceru postala integralni dio svih proizvodnih linija, a ne samo specifičnih "eko" serija. Primjerice, kod monitora se postotak korištene reciklirane plastike popeo na visokih 80%. Gledajući prema naprijed, Acer vidi veliku priliku u nadolazećem prestanku podrške za Windows 10, s obzirom na to da njihova instalirana baza od nekoliko milijuna uređaja (koji ne podržavaju Windowse 11) zahtijeva nadogradnju na novije i sigurnije hardverske sustave.

Ofenziva umjetne inteligencije

Za 2026. godinu i nakon nje Acer najavljuje agresivno širenje AI portfelja. Dok su u 2025. godini Copilot+ uređaji činili tek 5% prodaje, plan za sljedeću godinu predviđa da će to biti podignuto do čak 20%. Cilj takve "AI ofenzive" jest učiniti umjetnu inteligenciju sveprisutnom u cijelom komercijalnom portfelju, čime bi se korisnicima pružili uređaji otporni na buduće tehnološke zahtjeve.

Ipak, naglašeno je da se tržište danas suočava s novim ciklusom poremećaja u lancu opskrbe, što je poznato, jer se proizvodnja memorija i komponenti prioritetno usmjerava prema AI serverima. Iz Acera poručuju kako će kao "Tier 1" brend pokazati veću otpornost od lokalnih konkurenata. Era sve jeftine tehnologije se bliži kraju, zbog čega će fokus biti na premium proizvodima s dužim vijekom trajanja, proširenim jamstvima i uslugama obnove (refurbishmenta) uređaja – a upravo se tamo oni već sada žele strateški pozicionirati.

Massimiliano Rossi

Massimiliano Rossi, potpredsjednik EMEA regije za PC proizvode i korisničku podršku, (s kojim smo nedavno razgovarali na IFA-i), još jednom je naglasio da Acer više ne gleda na umjetnu inteligenciju kao na dodatak svojim uređajima, već kao na standard. Cilj im je stvoriti "future-proof" ekosustav u kojem AI sposobnosti postaju sveprisutne, a ne rezervirane samo za usku nišu proizvoda.

Dašak futurizma i optimizma

Nakon Acerovog pogleda u prošlost i budućnost, scenu je preuzeo futurist Gerd Leonhard. Održao je upečatljivo izlaganje o društvenom utjecaju revolucije inteligencije, naglasivši kako se čovječanstvo nalazi na ključnom raskrižju. Prema njegovim predviđanjima, sljedećih deset godina donijet će više korjenitih promjena nego cijelo proteklo stoljeće. Ključni čimbenik tog procesa je konvergencija umjetne inteligencije, kvantnog računalstva i nuklearne fuzije, koja bi u idućih 15 godina mogla osigurati neograničene količine energije – a samim time i značajnog blagostanja.

Leonhard ovaj proces opisuje kao "civilizacijski reset" koji nosi potencijal za ekstremne ishode – od tehnološkog utopizma do društvenog kolapsa. Posebno je istaknuo razliku između strojne "kompetencije", odnosno računalne logike, i ljudske "svijesti" koja obuhvaća emocionalno i kinestetičko razumijevanje. Iako umjetna inteligencija može simulirati ljudske osobine ili primjerice automatizirati 90% pozivnih centara, ona ne može replicirati istinsku mudrost.

Gerd Leonhard

Upozorio je i na opasnost od nekritičkog tehnološkog optimizma i problema "dovoljno dobrog" rješenja – za kakva su AI rješenja obično sasvim dovoljna, no za nešto jedinstveno ipak nam treba ljudska inteligencija. Kritizirajući vizije poput onih Elona Muska, prema kojima će sama robotika iskorijeniti globalno siromaštvo, Leonhard naglašava da pojava opće umjetne inteligencije (AGI) zahtijeva strogu državnu regulaciju. Ako bi takav sustav dosegnuo kvocijent inteligencije 5000, mogao bi planirati budućnost za deset milijardi ljudi stoljećima unaprijed, što nameće pitanje upravljanja takvom moći.

Gerd Leonhard

Zaključujući svoje izlaganje citatom Antonija Gramscija o "pesimizmu intelekta i optimizmu uma", Leonhard je pozvao publiku na pozitivan pristup budućnosti. Unatoč brojnim rizicima koje donosi nagli tehnološki razvoj, on tvrdi da je sposobnost predviđanja budućih trendova postala najvažnija vještina suvremenog čovjeka. Budućnost se, prema njegovim riječima, ne smije prepustiti isključivo tržišnim silama, već se mora aktivno oblikovati kroz mudro vodstvo i očuvanje onoga što nas čini ljudima. Balansiranje između tehnološkog napretka i etičkih okvira ostaje najveći izazov generacije koja dolazi. "Budućnost je svijetla, na nama je sada da je ostvarimo", zaključio je Leonhard.