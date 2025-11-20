Posjetili smo ekskluzivnu Honor Alpha Flagship trgovinu, prvu takvu na svijetu

Marka Honor otvorila je nedavno svoju prvu Alpha Flagship trgovinu u Šenženu, zamišljenu kao inovacijski centar za život temeljen na umjetnoj inteligenciji, a mi smo je imali prilike obići

Tijekom nedavnog putovanja po Kini, u organizaciji Honora, sa skupinom tehnoloških novinara iz središnje i istočne Europe te nordijskih zemalja, imali smo prilike obići najnovija "čuda" moderne tehnologije na dalekom istoku, kojima se ta regija uključuje u tehnološku utrku za zapadom – a u nekim segmentima postavlja se i kao svjetski predvodnik.

Na američkom i europskom tržištu uobičajeno je tako da "velike" marke iz svijeta tehnologije imaju svoje fizičke trgovine, u kojima ne samo da prodaju vlastite proizvode, već im one služe i za demonstraciju misije i vizije kompanije, pružajući kupcima atmosferu, iskustva i mogućnost isprobavanja uređaja iz prve ruke, sve uz pomoć stručnog osoblja i u opuštenom, lijepo dizajniranom okruženju.

U društvu luksuznih marki

Prvu svoju takvu trgovinu Honor je otvorio krajem rujna u kineskom Šenženu, a smještena je planski u prestižnom trgovačkom centru Shenzhen Bay MixC – gdje se ova mlada marka iz svijeta tehnologije svjesno pozicionira uz trgovine prestižnih svjetskih brendova kao što su Louis Vuitton, Hermes, Cartier, ili Gucci. U prizemlju centra, na ekskluzivnoj lokaciji na uglu, na dvije se etaže prostire Honor Alpha Flagship Store, staklene fasade duge preko 40 metara, kojom se prostor širom otvara posjetiteljima odmah s glavne ulice.

Trgovina je osmišljena kao "inovacijski centar za pametan suživot s umjetnom inteligencijom", pa njezin prostor nije samo običan dućan, već izlog novih tehnologija i mjesto gdje se vrhunska tehnologija (kako Honorova, tako i njihovih partnera) prezentira u najboljem mogućem svjetlu. Odmah na ulazu dočekali su nas mobiteli, neki još nedostupni na našem tržištu poput linije Honor Magic 8, tableti, pametni satovi i prijenosna računala, prominentno izloženi u glavnom dijelu. Bočno se nalaze dijelovi namijenjeni ostalim proizvodima, od dronova, preko Bluetooth zvučnika i u Kini vrlo popularnih uređaja za karaoke, dok na drugom kraju posjetitelje očekuje AI Inspiration Café, lounge prostor sa šankom i nekoliko stolova, gdje se može popiti kava, čaj ili sok te u opuštenoj atmosferi iskušati sve izložene uređaje.

Uranjanje u AI svijet

Alpha Store se prostire na dvije etaže, povezane stepeništem ukrašenim atraktivnom 9 metara visokom vodenom instalacijom, a na gornjem se katu nalazi pravi "AI svijet" – u kojem se Honorove uređaje smješta u stvarno okruženje. Prostor je intuitivno organiziran oko ključnih životnih scenarija koje pokreće umjetna inteligencija, poput učenja, zabave ili posla, a svaki detalj odražava novu filozofiju brenda. Ova trgovina, naime, u fizičkom obliku predstavlja prikaz strategije "Alpha Plan", najavljene na MWC-u u Barceloni početkom godine, koja označava evoluciju Honora od pukog proizvođača pametnih telefona do globalnog lidera u ekosustavu AI uređaja.

U dućanu tako možete (govorite li kineski) porazgovarati s njihovim robotima, AI asistentom YOYO, vidjeti niz robota u akciji te se okušati u gamerskim izazovima, gdje se za najbolje nude i nagrade. Nakon svega, lako je vidjeti zašto je ova trgovina u kratkom vremenu postala jedna od tehnoloških znamenitosti u kineskom "gradu budućnosti", kako Šenžen često opisuju, ali i kako se Honor transformira u marku koja želi parirati najvećima – ne samo tehnologijom, već i dizajnom, ekosustavom i postupnim, mudrim, stvaranjem baze lojalnih korisnika.

Galerija: Honor Alpha Flagship Store, Shenzhen Bay MixC