Umjesto klasičnih ureda, u Beču startupi dijele - laboratorije

Umjesto klasičnih coworking prostora s laptopima i uredima, ovdje se dijele laboratoriji vrijedni milijune eura, specijalizirana oprema i infrastruktura koju si većina mladih startupova samostalno ne bi mogla priuštiti

Tijekom festivala startupa ViennaUP 2026, posjetili smo Startup Labs u trećem bečkom okrugu, mjesto gdje se okupljaju startupi, istraživači i laboratoriji fokusirani na biotehnologiju, medicinu i AI u zdravstvu.

Nakon kratke prezentacije Philippa Hainzla, generalnog direktora Startup Labsa, u kojoj smo saznali da u Beču danas djeluje više od 750 life sciences organizacija s oko 49.000 zaposlenika i godišnjim prihodima od 22,7 milijardi eura, uslijedio je obilazak Startup Labsa, coworking prostora za biotech startupe koji trenutno koristi devet tvrtki.

Riječ je, naime, o laboratorijima smještenim u prostorijama koje se prostiru na oko 2.000 četvornih metara, koje startupi mogu unajmiti po modularnom principu, bez potrebe za velikim početnim ulaganjima u vlastitu infrastrukturu. Konkretnije, rečeno nam je da se cijena za pojedinačni radni stol kreće od oko 500 eura mjesečno, a ako tvrtke žele dovesti svoj privatni laboratorijski hladnjak, za to će platiti 50 eura.

Cijeli se koncept temelji na dijeljenju skupe laboratorijske infrastrukture. Tvrtke tako zajednički koriste određene uređaje poput bakterijskih shakera ili spremnika za pohranu uzoraka u tekućem dušiku. U prostorijama se nalaze škrinje koje hlade i do -80°C, kao i posebni ormari za plinove te zaključane prostorije za toksine gdje svaka tvrtka ima vlastiti pristup.

Posebno nam je zanimljiva bila prezentacija tvrtke HeartBeat.bio, jednog od startupova koji djeluju unutar ovog “ekosustava”. Tvrtka razvija takozvane cardioide, odnosno 3D modele srčanog tkiva dobivene iz matičnih stanica, koji služe za istraživanje srčanih bolesti i razvoj novih lijekova.

Kako su objasnili tijekom prezentacije, njihova platforma može generirati i analizirati čak 50.000 takvih organoida mjesečno. Cilj im je što preciznije simulirati ljudsko srce kako bi se bolje razumjele bolesti poput kardiomiopatije i ubrzao razvoj novih terapija.

Na kraju, otkriveno nam je da Beč dodatno ulaže u širenje cijele ove priče. U planu je novi Life Sciences Center Vienna, moderan laboratorijsko-uredski kompleks koji bi trebao biti otvoren 2029. godine, a koji bi uključivao 14.000 četvornih metara prostora namijenjenog life sciences i AI tvrtkama.