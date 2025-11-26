Zavirili smo u robotiziranu Honorovu tvornicu gdje se sklapaju nadolazeći mobiteli serije Magic 8

Novinarsko studijsko putovanje po Kini u organizaciji Honora ovoga smo mjeseca, nakon razgledavanja Alpha Flagship Storea, nastavili posjetom Honorovoj tvornici u Šenženu. Smještena na periferiji grada, među mnogim sličnim zdanjima tehnoloških kompanija, ova je tvornica jedna od najmodernijih u toj, ionako tehnički vrlo naprednoj zemlji. U tvorničkom smo krugu, među rijetkima u svijetu, imali prilike iz prve ruke dobiti uvid u način na koji nastaju nadolazeći pametni telefoni serije Magic 8.

Jedan mobitel svakih pola minute

Bitno je istaknuti da ovdje nije riječ o tek običnoj tvornici ili jednom pogonu, već o impresivnom kompleksu podijeljenom u dva kampusa, koji obuhvaćaju odjel za istraživanje i razvoj te proizvodni dio. Cijeli se pogon prostire na više od 135.000 četvornih metara, a uključuje pet proizvodnih zgrada i dva laboratorija. Od svega toga, imali smo priliku posjetiti ono što nam je i najzanimljivije - proizvodnu liniju gdje se, u trenucima novinarskog obilaska, sklapao Honor Magic 8 Pro, mobitel koji se u Kini već prodaje, a očekujemo ga i na našem tržištu početkom sljedeće godine. Fotografiranje bilo kojeg dijela tvornice strogo je zabranjeno, pa uz ovu reportažu donosimo tek šačicu odobrenih fotografija, a ostatak viđenoga morat ćemo opisati riječima.

Pogon koji smo obišli službeno je prva visoko automatizirana tvornica u Kini s certifikatom "Intelligent Manufacturing Demonstration Plant", gdje stopa automatizacije na proizvodnim linijama premašuje 85%. Tako visok stupanj automatizacije rezultirao je time da na jednoj proizvodnoj liniji rade samo 24 osobe, dok je industrijski standard za liniju te veličine i kompleksnosti obično stotinjak radnika. U pogonu je instalirano osam paralelnih proizvodnih traka, a na svakoj od njih dnevno se može proizvesti oko 2.000 uređaja. Zahvaljujući optimizaciji procesa, jedan potpuno sklopljen, testiran i zapakiran mobitel sa svake trake izlazi u prosjeku – svakih 28,5 sekundi.

Honorov kompleks u Šenženu

Vrlo zanimljiv je i podatak da je čak 60% proizvodne opreme, primarno uređaja za sastavljanje i inspekciju mobitela, razvijeno unutar samog Honora u sklopu programa Honor Intelligent Equipment Platform te je prilagodljivo i za buduće linije mobitela. Spomenimo i da tvrtka posjeduje oko 13.000 tehničkih patenata, što potvrđuje njihov status ozbiljnog igrača usmjerenog na inovacije i kvalitetu, mlade kompanije koja je ipak već nadrasla status "malog kineskog proizvođača mobitela"

Prediktivni model otkriva probleme

Proizvodna linija koju smo obišli duga je 150 metara, a proces sklapanja započinje ulaskom tiskanih pločica i elemenata kućišta u prve strojeve, gdje će na i u njih do kraja biti montirano oko 2.000 komponenti. Postupak ide od automatiziranog lemljenja SMD komponenti, preko ugradnje čipova, kamera, baterija i zaslona, pa do finalne provjere i pakiranja, sve u jednom postrojenju.

Najskuplja pojedinačna komponenta koju će mobitel dobiti je, očekivano, procesor (SoC), čija se nabavna vrijednost procjenjuje na oko 200 dolara. Oni stižu u kolutima od po 1.000 komada, ne većima od gramofonske ploče "singlice", a kalkulacija pokazuje da jedan takav namotaj, isporučen iz Qualcomma, vrijedi oko 200.000 dolara. Robotizirani strojevi sastavljaju procesor i ostale komponente s iznimnom preciznošću od plus-minus 0,04 milimetra, dok je kod lemljenja tiskanih pločica ta tolerancija svega 0,01 milimetar.

Unatoč brzom izlasku gotovih uređaja s trake, shcjelokupan proces proizvodnje jednog mobitela traje tri do četiri dana. Razlog tome su opsežna testiranja na određenim postajama, gdje uređaji provode više sati tijekom dugotrajne provjere pojedinih komponenti i stres-testova, netom nakon što su sklopljeni.

Testiranje burn-in efekta na zaslonima

Cijeli proces, od početka do kraja, nadgleda prediktivni model umjetne inteligencije koji ne samo da otkriva, već i predviđa pogreške koje bi se mogle pojaviti kasnije. Sustav kontrolira proces svake minute, a odlikuje ga 95% točnosti pri alarmiranju linije – koja se pri otkriću pogreške potpuno zaustavlja, da bi cijela serija bila pomno provjerena. Takva "pametna proizvodnja" osigurava sljedivost svake komponente od ulaska sirovih materijala do finalnih provjera izdržljivosti te, u krajnjoj liniji, kvalitetu finalnog proizvoda.

Ljudski faktor u kontroli

Iako je ručnog rada sve manje, u što smo se osobno uvjerili, on nije u potpunosti nestao. Radnici su rijetki i uglavnom zaduženi za specifične zadatke poput ugradnje modula kamere, SIM utora i preciznog postavljanja zaštitnih folija na ekrane, no njihova je primarna (i rekli bismo, najvažnija) uloga u finalnoj inspekciji. Ona se obavlja u komorama s filtriranim zrakom i strogom kontrolom ulaska, jer i najmanja čestica prašine primijećena na mobitelu znači povratak tog primjerka nekoliko koraka unatrag na doradu. Obučeni zaposlenici u ovoj su fazi ključni, jer strojevi i dalje nisu u stanju dati kvalitetnu povratnu informaciju i finalni proizvod percipirati poput ljudi.

Optičko ispitivanje nakon montaže SMD komponenti

Ljudska kontrola uključuje i funkcionalnu provjeru baš svakog sklopljenog Magica. Proces dolazi na red nakon učitavanja operacijskog sustava, a uključuje "okidanje" niza probnih fotografija sa svim kamerama, test osnovnih funkcija, tipki, niza značajki OS-a te vizualnu inspekciju vanjštine iz svih uglova. Iz Honora ističu da će upravo proces kontrole kvalitete biti posljednji na redu za automatizaciju, sve kako bi se osigurala maksimalna ispravnost uređaja prije isporuke. Cilj im je, kažu, već u proizvodnji osigurati da uređaji rade kako treba jednom kad stignu u ruke kupaca. Vjerojatno i zbog toga može se čuti da Honor ima jednu od najnižih stopa povrata uređaja na servis na našem tržištu.

Kompanija zaključno navodi da svoje zaposlenike plaća više od konkurencije, zbog čega nemaju poteškoća s pronalaskom radne snage. Radnici su, prema navodima tvrtke, zadovoljni i motivirani da posao obave kvalitetno, što se uklapa u stroge standarde kontrole koje Honor primjenjuje u svakom koraku proizvodnje. U sljedećem nastavku opisat ćemo posjet laboratorijima za razvoj i testiranje, koji osiguravaju izdržljivost, sukladnost te ergonomsku funkcionalnost Honorovih mobitela, tableta i prijenosnih računala.