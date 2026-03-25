Abysalto i zagrebački vatrogasci testiraju robote u svrhe intervencija i spašavanja

Tvrtka Abysalto u suradnji s domaćim vatrogasnim službama provodi prvo operativno testiranje robotskih platformi za izviđanje opasnih i strukturno kompromitiranih objekata u Hrvatskoj i regiji

Tvrtka Abysalto predstavila je napredni tehnološki projekt, pokrenut u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom školom, Vatrogasnom zajednicom Grada Zagreba i DVD-om Trnje. Cilj suradnje je integracija fizičke (utjelovljene) umjetne inteligencije u stvarne operativne uvjete spašavanja. Fokus projekta je na rješavanju problema visokog rizika kojem su izloženi vatrogasci i potražni psi (tj. K9 timovi) prilikom ulaska u objekte zahvaćene vatrom ili one ozbiljno narušene statike, poput zgrade Vjesnika nedavno.

Budućnost bez rizika

U prostorima Državne vatrogasne škole u Zagrebu danas je održana i prva javna demonstracija Unitreejevih robota koji bi mogli u budućnosti biti korišteni kako bi pomogli vatrogascima i ulazili prije ili umjesto njih u opasne situacije.

"Tradicionalne metode izviđanja u uvjetima ekstremnih temperatura, toksičnih plinova i guste koncentracije dima predstavljaju neprihvatljiv rizik za ljudske živote. Uvođenjem autonomnih robotskih platformi, tehnologija preuzima teret inicijalne detekcije opasnosti. Primarni zadatak strojeva je prepoznati specifične ugroze poput eksplozivnih boca ili streljiva, čime se ljudski operativci čuvaju za ključne trenutke sigurnog izvlačenja unesrećenih osoba", poručio je Jan Vesel, pomoćnik zapovjednika DVD-a Trnje za osposobljavanja i projekte, čija nadležnost je uvođenje dronova i robota u vatrogastvo.

Napredna senzorska arhitektura

Tehnološku osnovu sustava čini integrirana umjetna inteligencija koja zamjenjuje standardno manualno upravljanje. Robotske jedinice, u ovom slučaju Unitreejev "robotski pas" G2, koriste lidar i vizualne senzore za mapiranje prostora, što im omogućuje preciznu navigaciju u uvjetima drastično smanjene vidljivosti. Ova napredna logika pretrage dopušta robotu da samostalno suzi radijus kretanja i trenutačno reagira na promjene u nepredvidivom okruženju, detektirajući točnu lokaciju izvora požara, ali i potencijalnu unesrećenih osoba.

Trenutačno se Abysaltova softverska rješenja testiraju na edukativnoj verziji hardvera. Iako se ova faza koristi isključivo za optimizaciju navigacijskih algoritama u statički nesigurnim prostorima bez izravnog izlaganja vatri, ona predstavlja nužan temelj za daljnji razvoj sustava prema industrijskim standardima.

Ne zovi, mala, vatrogasce…

Razvojni plan projekta predviđa značajne iskorake u sljedećih 12 mjeseci, uključujući postizanje potpune autonomije robota u donošenju odluka te njihovu integraciju u zajednički rad s vatrogasnim i K9 timovima. Krajnji cilj suradnje je nabava i osposobljavanje "heavy-duty" industrijskih robota koji će biti konstruirani za najteže vatrogasne uvjete. Takve jedinice moći će izdržati ekstremne temperature i aktivno sudjelovati u gašenju požara, a zagrebački ih se vatrogasci nadaju nabaviti što prije.

Iz Abysalta ističu kako ovim projektom redefiniraju svoju poziciju iz dobavljača u aktivnog partnera zajednice, preuzimajući odgovornost za modernizaciju procesa spašavanja u vatrogastvu. Naglašavaju kako uvođenje strojeva nije zamjena za ljude, već ključan alat za povećanje sigurnosti. Sva tehnološka infrastruktura podređena je isključivom cilju – očuvanju života onih koji spašavaju i onih koji su ugroženi.

Na pokaznoj vježbi vidjeli smo dio trenutačnih sposobnosti ovih platformi. Robotski je pas (na daljinsko upravljanje) ušao u simuliranu opasnu građevinu, snalazio se u zadimljenim uvjetima i slao video uživo u blizini podignutom kontrolnom centru. Uspio je penjati se ruševnim stepenicama, ostvariti komunikaciju s timovima vatrogasaca i locirati unesrećenu osobu. Bio je, dakle, aktivan i koristan član intervencijskog tima, a u budućnosti će, sa softverskim nadogradnjama, biti još upotrebljiviji.

Robotski psi i humanoidni roboti kineskog proizvođača Unitree, doznali smo na pokaznoj vježbi, isporučuju "prazni", dakle bez softvera, pa ih je izazov naučiti čak i osnovnim pokretima. Tu u priču ulaze domaći softverski stručnjaci, koji rade na integraciji podataka, koordinaciji, softverskoj podršci te svim ostalim dijelovima koje od "hrpe računala i motora" stvaraju u svakodnevnom svijetu korisne alate.

Na događaju je sudjelovao i humanoidni robot Abysalta, Unitree G1, koji nas je nedavno bio posjetio i na Bug Future Showu. Tamo je ponovno pokazao ponešto svojih sposobnosti, no za sada on ipak, što zbog složenosti, što zbog visoke cijene, neće sudjelovati u vatrogasnim zadacima – za to će biti namijenjeni isključivo spretniji, jeftiniji i agilniji robotski psi.