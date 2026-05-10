Ako je vama teško pospremiti krevet, zamislite kako je tek – robotima

U svijetu robotike postignuta je još jedna značajna prekretnica u obavljanju složenih zadataka – ovog puta u spavaćoj sobi (ne, nije ono na što ste pomislili). Robotička kompanija Figure demonstrirala je rad dva svoja humanoidna robota, opremljena sustavom Helix-02, koji su uspjeli potpuno pospremiti spavaću sobu u vremenu kraćem od dvije minute. Za razliku od dosadašnjih rješenja, ovi roboti ne koriste zajednički planer niti razmjenjuju poruke, već se oslanjaju na vlastite kamere i neuronsku mrežu kako bi predvidjeli namjere partnera isključivo na temelju pokreta.

Tijekom demonstracije, roboti su izvršili niz kompleksnih radnji koje uključuju otvaranje vrata, vješanje odjeće na stalke te precizno odlaganje predmeta poput slušalica. Posebno se ističe sposobnost balansiranja na jednoj nozi pri korištenju nožne papučice kante za smeće, kao i guranje namještaja, pri čemu robot koristi cijelo tijelo, održavajući ravnotežu, umjesto puke snage ruku.

Suradnja bez komunikacije

Najteži dio zadatka predstavljalo je zajedničko namještanje kreveta, što se smatra prvom demonstracijom u kojoj jedna naučena neuronska mreža upravlja multihumanoidnom suradnjom izravno iz vizualnih podataka. Pokrivač, kao meki objekt bez fiksne geometrije, zahtijeva od robota stalno predviđanje poteza partnera. Svaki robot mora donijeti tisuće uzastopnih ispravnih odluka u sekundi dok se tkanina nabire, rasteže ili klizi pod zajedničkom tenzijom.

Ovaj proces zahtijeva integraciju lokomocije, spretnosti i osjetila, pri čemu se Helix-02 prilagođava promjenama u okolini u stvarnom vremenu. Činjenica da roboti rade u paru dodatno otežava situaciju jer svaka akcija jednog robota redefinira situaciju koju drugi robot pokušava riješiti. Time se oponaša ljudska interakcija, gdje se, primjerice u slaganju plahte, razumijevanje postiže promatranjem fizičkog djelovanja onog drugog.

Budućnost robotske asistencije

Tehnološka važnost ovog postignuća leži u činjenici da Helix ne koristi specifične kontrolere za pojedinačne zadatke. Riječ je o jedinstvenom sustavu koji se širi dodavanjem novih podataka, a ista arhitektura koja je ranije svladala razne logističke poslove i čišćenje kuhinje, sada uspješno rješava suradnju i u spavaćoj sobi.

Ovaj razvojni put ukazuje, smatraju u Figureu, na budućnost u kojoj će inteligentni humanoidi postati uobičajeni u ljudskom okruženju, sposobni za koordinaciju s ljudima ili drugim robotima radi postizanja zajedničkih ciljeva. Demonstracija sustava Helix-02 potvrđuje da se robotska autonomija pomiče iz izoliranih tvorničkih pogona u kompleksne, nepredvidive prostore svakodnevnog života.