Boston Dynamicsov Atlas pojavio se na FIFA Svjetskom prvenstvu

Tvrtka Hyundai Motor Company integrirala je naprednog humanoidnog robota Atlasa, proizvod tvrtke Boston Dynamics (čiji su vlasnik), u program FIFA Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine. Ovaj događaj zbio se tijekom utakmice osmine finala odigrane na stadionu New York/New Jersey.

Kao službeni partner turnira za robotiku, Hyundai Motor je uspješno izveo demo pogonjen robotskom tehnologijom tijekom poluvremena na najvećoj svjetskoj nogometnoj pozornici, u potezu kojim je tehnologija predstavljena širokoj svjetskoj publici. Ta je izvedba ujedno označila i prvu javnu demonstraciju sposobnosti kretanja proizvodne verzije Atlasa u stvarnom svijetu, nakon što je prvi ona put predstavljena na sajmu CES 2026.

Napredna tehnologija kretanja

Tijekom poluvremena, Atlas je izašao iz tunela za igrače i privukao pozornost publike izvođenjem niza kultnih proslava golova inspiriranih slavnim nogometašima kao što su Harry Kane, Erling Haaland, Matheus Cunha i Son Heung-min. Izvedba je dodatno podigla atmosferu na stadionu, a nakon završetka tog atraktivnog nastupa, robot je s visokom preciznošću i kontrolom u ceremonijalnom tonu predao loptu sucu, označivši time početak drugog poluvremena utakmice između Brazila i Norveške.

Izvedba robota Atlasa na poluvremenu bila je omogućena zahvaljujući njegovim tehnološkim sposobnostima koje omogućuju napredno kretanje i interakciju u stvarnom svijetu. Među njima se ističe tehnologija "retargetinga", koja omogućuje Atlasu prilagodi ljudske pokrete, uključujući nogometne proslave i geste, vlastitom robotskom obliku. Uz to, korištena je i tehnika osnaženog učenja (reinforcement learning) kroz tisuće simulacija za treniranje i usavršavanje pokreta prije same primjene, kao i kontrola cijelog tijela koja koordinira pokrete radi postizanja fluidnog i uravnoteženog hoda.

Izvršni potpredsjednik i globalni glavni direktor za marketing tvrtke Hyundai Motor Company, Sungwon Jee, izjavio je kako su u sklopu kampanje "Next Starts Now" željeli da Atlasov nastup pokaže da budućnost počinje već sada. Istaknuo je da je Hyundai predan razvoju inovacija usmjerenih na čovjeka koje se neprimjetno integriraju u svakodnevni život, s ciljem predstavljanja nove vizije buduće mobilnosti proširene kroz robotiku.

Boston Dynamics Atlas humanoid robot spotted at Brazil vs. Norway pic.twitter.com/V0cgeD5qDl — Bearly AI (@bearlyai) July 5, 2026

Na ovom Svjetskom prvenstvu roboti Boston Dynamicsa nemaju samo ceremonijalnu ulogu, već su "zaposleni" i kao pomagači zaštitarskom osoblju na terenu, a bave se primarno pregledavanjem sumnjivih paketa i detekcijom potencijalno opasnih materijala na područjima oko stadiona.