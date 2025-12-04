Britanski humanoidni robot prohodao samo 48 sati nakon sastavljanja

Tvrtka Humanoid postavila je novi industrijski standard brzim razvojem robota HMND 01, od dizajna do prototipa u pet mjeseci, pri čemu je on postigao stabilan hod samo 48 sati nakon sastavljanja

Humanoidni robot HMND 01 Alpha Bipedal, razvijen u britanskoj kompaniji za robotiku i umjetnu inteligenciju Humanoid, nova je pojava na rastućem tržištu, na kojem se za sada ne izdvaja naprednim mogućnostima ili neviđenim funkcijama. Nasuprot tome, taj model postavlja nove standarde u industriji robotike s obzirom na brzinu razvoja i operativnu spremnost gotovog proizvoda.

Naime, robot je izgrađen od početnog dizajna do funkcionalnog prototipa u samo pet mjeseci, što je značajno brže od industrijskog prosjeka koji iznosi između 18 i 24 mjeseca. Posebno se ističe podatak da je HMND 01 Alpha Bipedal postigao stabilan hod samo 48 sati nakon završne montaže, za razliku od uobičajenih tjedana ili mjeseci potrebnih za takav doseg.

Učenje kroz simulacije

Tajna ovog uspjeha leži u pristupu tvrtke razvoju hardvera i softvera, pri čemu se oslanjaju na ultraprecizno 3D modeliranje, kako bi se stvorili prototipi koji blisko odgovaraju simulacijama. Koristeći Nvidijine alate Isaac Sim i Isaac Lab, tim je strojnim osnaženim (reinforced) učenjem u samo dva dana uspio obraditi više od 52,5 milijuna sekundi (gotovo 14.000 sati) trening podataka o kretanju, što je ekvivalentno konvencionalnom treningu u trajanju od gotovo 19 mjeseci. Robot je napravio svoje prve korake u stvarnom svijetu nakon samo 3,2 milijuna sekundi simulacije, uz minimalnu potrebu za nasumičnim prilagodbama te uspijevao izdržati vanjske udarce sile do 350 Newtona.

Robot HMND 01 Alpha Bipedal inače je visok 179 centimetara i posjeduje 29 stupnjeva slobode kretanja, isključujući šake. Kapacitet nosivosti mu je 15 kilograma pri korištenju obje ruke. Njegovi modularni robotički udovi mogu biti opremljeni šakama s pet prstiju i 12 stupnjeva slobode ili paralelnim hvataljkama s jednim stupnjem slobode. Glava robota ima šest ugrađenih RGB kamera, dva senzora dubine te šest mikrofona. Tijelo je opremljeno haptičkim senzorima te senzorima sile i okretnog momenta, a sve pokreću procesori Nvidia Jetson Orin AGX i Intel i9. Izmjenjiva baterija osigurava mu tri sata rada.

Za industriju i po doma

Artem Sokolov, osnivač i izvršni direktor Humanoida, istaknuo je da je robot dizajniran za rješavanje stvarnih izazova u industrijskim i kućnim okruženjima. Sokolov napominje da se proizvodni sektori suočavaju s nedostatkom radne snage, dok se u kućanstvima svakodnevno troši više od 16 milijardi sati na neplaćene kućanske poslove.

Osim industrijske primjene, robot ima potencijal pomagati starijim osobama i onima s fizičkim ograničenjima. Alpha Bipedal može hodati, trčati, čučati, poskakivati, ispravljati se nakon gurkanja iz svih smjerova, precizno manipulirati objektima te komunicirati s ljudima putem zaslona na glavi i govora. Platforma na kojoj je izrađen je modularna, pa daljnje nadogradnje mogu uključivati različite dodatke na torzu i rukama, čime će postati još svestranijim.