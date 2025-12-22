Elon Musk impresioniran humanoidnim robotima koji su zaplesali na koncertu i postali viralni hit

Humanoidni roboti izveli su sinkroniziranu koreografiju na koncertu u Kini, privukavši globalnu pažnju i komentar Elona Muska. Pogledajte kako tehnologija mijenja svijet zabave

Scenski nastup s humanoidnim robotima na koncertu američko-kineskog kantautora Wanga Leehoma u Kini privukao je ovoga tjedna globalnu pozornost, uključujući i reakciju izvršnog direktora Tesle, Elona Muska.

Trenutak je postao viralan nakon što se videozapis s Wangovog koncerta u Chengduu, u jugozapadnoj kineskoj provinciji Sichuan, počeo masovno širiti društvenim mrežama. Snimka prikazuje skupinu humanoidnih robota kako izvode koordinirane plesne točke uz ljudske plesače tijekom nastupa uživo. Roboti su viđeni kako izvode pokrete rukama, udarce nogama, okrete i skokove, precizno usklađene s tempom glazbe.

Internetska rasprava i Muskov komentar

Musk je na objavu na platformi X koja je opisivala nastup, odgovorio samo jednom riječju: "Impresivno". Objava na koju je reagirao glasila je: "Roboti u Kini sada rade sve, čak i plešu na pozornici kao profesionalci. Ovdje Unitree roboti izvode Webster preokrete na koncertu kinesko-američkog pjevača Wanga Leehoma u Chengduu." Na videozapisu je prikazano šest humanoidnih robota koji na pozornici izvode sinkroniziranu koreografiju. Pred kraj točke, svih šest robota istovremeno je izvelo zahtjevan akrobatski element poznat kao Webster flip.

Robots in China are doing it all now, even dancing on stage like pros.



Here Unitree robots doing Webster flips and are performing at Chinese-American singer Wang Leehom’s concert in Chengdu.pic.twitter.com/2BNWdok0bf — Rohan Paul (@rohanpaul_ai) December 19, 2025

Video je pokrenuo i opsežnu online raspravu, pri čemu je nekoliko korisnika povuklo paralelu s Optimusom, dvonožnim humanoidnim robotom koji Tesla trenutno razvija. Jedan korisnik je komentirao: "Elon, trebaju nam robotske Olimpijske igre kako bi se roboti mogli natjecati jedni protiv drugih u različitim zadacima." Drugi je napisao: "Prava bitka između SAD-a i Kine ne vodi se oko umjetne inteligencije, već oko plešućih robota."

Wang Leehom održao je koncert u sklopu svoje turneje "Best Place Tour", a prema pisanju Hangzhou Dailyja, roboti su se pojavili tijekom izvedbe njegove pjesme "Open Fire". U izvješću se navodi da je robote korištene u nastupu razvila tvrtka Unitree Robotics, tvrtka za robotiku sa sjedištem u Hangzhouu. U izjavi objavljenoj na Wangovoj službenoj web stranici, nastup je opisan kao spoj napredne tehnologije i moćne glazbe uživo, što je publika u Chengduu pozdravila gromoglasnim pljeskom.

Prema informacijama objavljenim na web stranici proizvođača, humanoidni robot opisan je kao "humanoidni agent i AI avatar", a cijena mu je 13.500 američkih dolara. Tvrtka navodi da je robot dizajniran da nadmaši uobičajenu ljudsku fleksibilnost, koristi ubrzanu robotsku tehnologiju podržanu umjetnom inteligencijom za stalne nadogradnje te uključuje spretne ruke.