Finale FIRST LEGO League natjecanja održava se ove subote na FER-u

Hrvatski robotički savez (HROBOS) organizira FIRST LEGO League (FLL) ekipno STEM natjecanje za djecu između 9 i 16 godine, koje se provodi u 110 država, od kojih je jedna i Hrvatska.

Na natjecanje ove godine dolazi 28 ekipa iz cijele Hrvatske, s tri do 10 članova, što je ukupno oko 250 djece. Tema natjecanja je „SuperPowered“, kojom se djeca potiču da razmisle i istraže put kojim prolazi energija prije nego dođe do njih, od različitih izvora energije, pa sve do krajnje upotrebe u svakodnevnom životu. Svoje istraživačko-inovativne radove demonstrirat će na susretu uživo.

Osim toga, timskim radom pomažući čak i protivničkoj ekipi, natjecatelji su radili i na dizajnu i programiranju LEGO Mindstorms i LEGO Spike Prime robota. Hrvatski pobjednici sudjelovat će na natjecanju Adria regije u Sloveniji te imaju mogućnost sudjelovanja na svjetskom natjecanju.

Potrebno je napomenuti da su ocjenjivači i suci na ovom natjecanju profesori fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Građevinski fakultet, Učiteljski fakultet, Filozofski fakultet te Fakultet strojarstva i brodogradnje), učitelji iz škola te uspješni stručnjaci iz industrije. Povratni komentari koje će natjecatelji dobiti od sudaca i ocjenjivača, trebali bi ih usmjeriti u nastavku rada, a i u izboru budućeg zanimanja.

HROBOS poziva sve zainteresirane da dođu na završnicu ovogodišnjeg natjecanja mladih u subotu, 18. veljače, između 10 i 18 sati na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.