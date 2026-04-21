Honorov humanoidni robot pobijedio na polumaratonu i srušio svjetski rekord

Honor je svog prvog humanoidnog robota predstavio ranije ove godine na MWC-u, a sada je već srušio rekord na polumaratonu

Honorov humanoidni robot ostvario je neočekivan rezultat na polumaratonu ljudi protiv robota u Pekingu, završivši utrku za 50 minuta i 26 sekundi, što je bilo dovoljno za srušiti dosadašnji svjetski rekord u ovoj disciplini.

Naime, riječ je o utrci dugoj 21 kilometar koja testira ne samo izdržljivost i kretanje robota, već i njihove sposobnosti navigacije. U ovogodišnjem izdanju Honorovi roboti dominirali su konkurencijom, pa je tako jedan osvojio zlato, drugi srebro, a treći broncu, pri čemu su se kretali potpuno autonomno, bez daljinskog upravljanja.

Time je Honorov robot nadmašio i ljudske natjecatelje, pobijedivši najboljeg trkača za više od 10 minuta te srušivši rekord od 56 minuta i 42 sekunde koji je prošle godine postavio Jacob Kiplimo. Za usporedbu, na istom natjecanju 2025. godine većina robota nije uspjela završiti utrku. Tada je samo šest od ukupno 21 sudionika stiglo do cilja, a pobjedničkom robotu bilo je za "finiš" potrebno čak 2 sata i 40 minuta.