Humanoidni roboti ne uspijevaju dovršiti skoro 90 posto kućanskih zadataka

Izvješće Sveučilišta Stanford ističe da tvrtke koje razvijaju humanoidne robote i dalje više ističu planove i najave nego potvrđene rezultate u praksi

Unatoč sve većem interesu za humanoidne robote kao sljedeći veliki iskorak umjetne inteligencije, najnoviji AI Index koji je objavilo Sveučilište Stanford pokazuje da tehnologija još nije spremna za svakodnevnu primjenu u kućanstvima. Prema izvješću, roboti i dalje ne uspijevaju dovršiti oko 88 posto kućanskih zadataka.

Kako prenosi eWeek, analiza ukazuje na značajan jaz između rezultata postignutih u kontroliranim laboratorijskim uvjetima i onih u stvarnom okruženju. Naime, u simulacijskom benchmarku RLBench, vodeći sustavi postižu uspješnost od gotovo 90 posto, dok u realističnijem skupu zadataka BEHAVIOR-1K, koji obuhvaća 1.000 kućanskih zadataka najbolji rezultat iznosi tek 12,4 posto.

Problem nije samo u izvršavanju zadataka, već i u sigurnosti. U testovima ResponsibleRobotBench, koji uključuju potencijalne opasnosti poput električnih kvarova, požara ili rizika za ljude, najuspješniji model ostvario je svega 64 posto sigurnosno uspješnih izvršenja. Kako navodi izvješće, ni najbolji sustavi ne uspijevaju sigurno dovršiti više od trećine zadataka.

Iako pojedine tvrtke već najavljuju komercijalne modele, a neki su već i na tržištu, poput robota R1 tvrtke Unitree Robotics, istraživanje upućuje na to da je šira primjena humanoidnig robota u kućanstvima još uvijek daleko.