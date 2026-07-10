Isaac 1 je robot koji slaže rublje i posprema kuću umjesto vas

Novi robot iz Weave Roboticsa, cijene oko osam tisuća dolara, automatizira slaganje rublja, slaganje odjeće i održavanje reda u domu, a početak isporuka prvim kupcima najavljen je veće za jesen

Američka tvrtka Weave Robotics službeno je najavila svoj novi proizvod u domeni kućanske robotike – Isaac 1. Mobilni je to robot polu-humanoidnog dizajna dizajniran za obavljanje rutinskih kućanskih poslova. Primarno je namijenjen automatizaciji dosadnih poslova poput slaganja rublja, pospremanja odjeće, igračaka i obuće te namještanja kreveta.

Robot za po doma

Dizajn robota prilagođen je kućnom okruženju, a njegova se visina može teleskopski podešavati od 0,9 do 1,75 metara kako bi dosegnuo različite površine. Za razliku od humanoidnih robota opće namjene, Isaac 1 koristi specijaliziranu konstrukciju s kotačima i hvataljkama, što ga čini pristupačnijom alternativom.

Weave Robotics

Robota pokreće baterija koja mu osigurava osam sati rada, uz vrijeme punjenja od dva sata. Korisnici njime mogu upravljati putem pametnog telefona, a za složenije situacije nudi se i mogućnost daljinskog upravljanja od strane čovjeka, kako bi se osiguralo uspješno dovršenje zadataka. Kupcima se nudi izbor između pet boja "mekanog" tijela robota, odnosno tekstilne presvlake kojom je prekriven kako bi se bolje uklopio u domove.

Realnije ambicije

Isaac 1 dostupan je po cijeni od 7.999 američkih dolara za jednokratnu kupnju ili pak uz mjesečnu pretplatu od 449 dolara. Isporuke uređaja započinju prvo u kalifornijskim kućanstvima u jesen ove godine, dok je proširenje dostupnosti na ostatak SAD-a planirano za 2027. godinu. O planovima za plasman na europsko tržište trenutačno nema službenih informacija.

Weave Robotics

Proizvođač naglašava važnost transparentnosti po pitanju privatnosti podataka, ističući da se vizualni senzori robota aktiviraju vidljivim otvaranjem "očiju" uređaja. Iako se robot oslanja na prikupljanje podataka radi unaprjeđenja svojih sposobnosti kroz buduća ažuriranja programske podrške, Weave Robotics navodi da je dizajn robota usmjeren na to da se neprimjetno uklopi u životni prostor korisnika.

Kad je riječ o ambicijama ovog startupa, one nisu pretjerane kao kod nekih – njihov CEO Kaan Dogrusoz najavljuje da planiraju do kraja sljedeće godine isporučiti tek oko tisuću ovakvih robota u domove Amerikanaca. Dakle, nisu fokusirani na priču kakve znamo čuti, a koje govore o "robotu u svakom domu" i slično, a i ponuda im je značajno jeftinija od ostalih kućanskih robota koje smo dosad vidjeli. Startup Weave Robotics inače je izrastao uz pomoć inkubatora Y Combinator.