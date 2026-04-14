Kineski humanoidni robot stigao na AliExpress po iznenađujuće niskoj cijeni

Kineski proizvođač Unitree Robotics počeo je s globalnom prodajom svog agilnog humanoidnog robota R1. Dostupan je na AliExpressu po iznenađujuće niskoj cijeni, što tehnologiju čini dostupnijom developerima i entuzijastima

Ponuda potrošačke elektronike na velikom internetskom tržištu ključan je korak u "demokratizaciji" proizvoda - to omogućuje da ih svatko kupi jednim klikom. To se već dogodilo s automobilima, a sada se događa i s humanoidnim robotima.

Kineski proizvođač Unitree Robotics, jedan od najaktivnijih u tom području, počeo je s globalnom prodajom svog cjenovno najpristupačnijeg modela, Unitree R1, putem platforme AliExpress. Prema izvještajima, prodaja je u početku usmjerena na tržišta Sjeverne Amerike, Japana, Singapura i Europe. Ovo nije prvi put da Unitree koristi AliExpress kao globalni izlog; njihov snažniji i skuplji model G1 već je dostupan na toj platformi po cijeni od gotovo 19.000 dolara.

Hatchback u svijetu limuzina

Prodaja humanoidnog robota na globalnom tržištu više je simboličan nego komercijalan korak. Time se proizvod pozicionira kao lako dostupan i čini se korak prema normalizaciji tehnologije koja još uvijek nije široko prihvaćena. Lansiranje modela R1 spušta prag dostupnosti još niže i prebacuje humanoidne robote s područja obećanja u sferu konkretne ponude.

Dok je u Kini početna cijena za osnovnu verziju oko 4.370 dolara, međunarodna cijena za prednarudžbe kreće se između 4.900 i 5.900 dolara, odnosno oko 4.600 do 5.500 eura. Cijena će, naravno, ovisiti o tečajnim razlikama i troškovima dostave koji uključuju uvozne poreze i carine. Ipak, iznos zvuči iznenađujuće nisko s obzirom na to da su konkurentski humanoidni roboti znatno skuplji. Primjerice, cijena Unitreejevog naprednog modela H1 približava se iznosu od 90.000 dolara. Robot Optimus tvrtke Tesla, koji još nije u prodaji, cilja na početnu cijenu ispod 20.000 dolara, no to će biti moguće tek kad Tesla dosegne proizvodnju od milijun jedinica godišnje.

U međuvremenu, cijene robota tvrtki Figure AI i Apptronik kreću se oko 50.000 dolara po komadu. Objektivno niska cijena modela R1 čini ga, kako je pisao Wired, svojevrsnim hatchbackom u svijetu limuzina.

Što R1 zapravo može?

Robot R1 visok je 123 centimetra, težak između 25 i 29 kilograma i ima 26 pametnih zglobova. Moguće je razgovarati s njim i davati mu naredbe putem Unitreejevog jezičnog modela koji prepoznaje glas i slike. Programeri ga mogu dodatno prilagođavati pomoću razvojnog softverskog paketa (SDK). Ipak, ono po čemu se R1 ističe su njegove fizičke sposobnosti. Robot može izvoditi zvijezdu, samostalno leći i ustati te trčati nizbrdo. Unitree ga opisuje kao "rođenog za sport", a snimke njegove prezentacije postale su viralne prije nekoliko mjeseci. Stoj na rukama i udarci nogom nisu nešto što biste očekivali od robota koji košta manje od rabljenog automobila.

Koliko god njegovi pokreti bili impresivni, R1 u osnovnoj verziji nema ruke s artikuliranim prstima, a motori mu ne mogu generirati velik okretni moment. Nije dizajniran da bude kućni pomoćnik ili da manipulira složenim predmetima. Tvrtka ga predstavlja kao "inteligentnog suputnika" za interakciju, istraživanje i razvoj softvera. Napredniji EDU modeli dolaze s dodatnim hardverom, poput NVIDIA Jetson Orin modula za zadatke umjetne inteligencije i opcionalnim rukama s većom pokretljivošću. Ciljano tržište za te verzije su laboratoriji i sveučilišta, što osnovni R1 također svrstava u tu kategoriju. Ovo nije kućni robot koji će vam skuhati kavu i prošetati psa, ali je odličan izbor za istraživače, laboratorije i sve koji žele testirati algoritme na solidnom hardveru bez trošenja bogatstva.

Činjenica je da dovođenje relativno sposobnog humanoidnog robota na globalno tržište po ovoj cijeni značajno smanjuje ulaznu barijeru za programere, istraživače i entuzijaste. To je pravi skok u odnosu na stanje od prije samo nekoliko godina, čak i ako će ga neki kupiti samo kako bi ga držali u dnevnoj sobi da se nakloni kad gosti stignu.