Od tvornica, preko ratišta do Marsa: ambiciozni planovi robotičkog startupa Foundation

Kompanija je predstavlla viziju u kojoj humanoidni roboti preuzimaju sav fizički rad, osiguravajući opstanak čovječanstva kroz automatizaciju logistike, obrane i izgradnju gradova na drugim planetima

Američka tehnološka tvrtka Foundation isporučila je u veljači dva prototipa svojih humanoidnih robota, modela Phantom MK-1, na tajnu lokaciju u Ukrajini. Cilj te misije je provođenje pilot-demonstracije u stvarnim ratnim uvjetima kako bi se procijenilo kako se napredna tehnologija ponaša u okruženju aktivnih sukoba. Prema riječima suosnivača i izvršnog direktora tvrtke, Sankaeta Pathaka, razvoj ovih robota predstavlja "moralni imperativ" kako bi se na najopasnijim mjestima na bojišnici ljudski životi zamijenili strojevima, ali je i dio šireg strateškog plana kompanije.

Flote vojnih robota – što bi uopće moglo poći po zlu?

Robotički startup Foundation na svojim stranicama, naime, ima istkanut ambiciozni "Master Plan" čiji je primarni cilj razvoj tehnologija koje će život učiniti samoodrživim na Zemlji, ali i izvan njenih granica. Središnji stup ove strategije je razvoj najnaprednijih humanoidnih robota, poput modela Phantom, koji su dizajnirani za rad u okruženjima prilagođenim ljudima. Umjesto rekonfiguracije svijeta prema strojevima, Foundation razvija strojeve koji se mogu kretati i djelovati u ljudskim prostorima, obavljajući zadatke u proizvodnji, logistici i obrani.

Plan se odvija u nekoliko ključnih faza, počevši od masovne proizvodnje i skaliranja humanoidne robotike s ciljem dosezanja prihoda većih od milijardu dolara. Ključni tehnički koncept je postizanje "koherentnosti flote", sustava koji omogućuje robotima da dijele informacije i dinamički koordiniraju akcije.

Trenutačna testiranja u Ukrajini fokusirana su na zadatke izviđanja i logističke podrške, s posebnim naglaskom na područja koja su nepristupačna bespilotnim letjelicama, poput bunkera i zatvorenih objekata. Phantom MK-1 visok je oko 175 centimetara i mase približno 80 kilograma, a dizajniran je tako da ima toplinski potpis sličan ljudskom, što može poslužiti i za zbunjivanje neprijatelja.

We believe robotics has the potential to save many lives - especially for first responders. Follow along to support the mission. pic.twitter.com/DYCeaI0Syh — Foundation Robotics (@foundation_robo) April 23, 2026

Tvrtka ističe da roboti mogu raditi u ekstremnim uvjetima, otporni su na biokemijske agense i radijaciju te ne osjećaju umor ni strah. Prema navodima direktora Pathaka, takvi bi roboti trebali u budućnosti preuzeti sve oblike fizičkog rada, a ne samo ratovanja – kako bi se spriječio civilizacijski kolaps uzrokovan padom nataliteta i nedostatkom radne snage.

Obrana i infrastruktura

Značajan dio strategije posvećen je sektoru obrane, koji Foundation smatra ključnim za zaštitu infrastrukture nužne za samoodrživost. Tvrtka planira proizvesti 50.000 humanoidnih robota za vojsku SAD-a do kraja 2027. godine. Ovi roboti trebali bi obavljati visokorizične zadatke poput nadzora, transporta taktičke opreme i istraživanja opasnih područja, čime bi se izbjeglo nepotrebno izlaganje ljudskih života opasnosti na bojišnicama.

Tehnološku podlogu ovih strojeva čini "Cortex", napredni fizikalni AI model. Za razliku od tradicionalnog strojnog učenja, sustav koristi duboke varijacijske Bayesove filtre koji omogućuju robotima predviđati ishode i prilagođavati se okolini uz minimalnu količinu podataka. Cilj je, kažu, stvoriti opću robotsku inteligenciju koja posjeduje superiornu sposobnost generalizacije u različitim realnim uvjetima.

Plan za budućnost

Dugoročna vizija tvrtke nadilazi industrijsku i vojnu primjenu. Dobit ostvarena prodajom humanoidnih robota na Zemlji planira se investirati u izgradnju potpuno novih, samoodrživih gradova. Taj plan uključuje uspostavu baza na Antarktici kao testni poligon, a krajnji cilj je proširenje ljudske prisutnosti na Mjesec i Mars. Foundation planira razviti sve potrebne tehnologije za upravljanje takvim izvanzemaljskim kolonijama, uključujući autonomni zračni i kopneni transport.

I dok su im ambicije ogromne i svemirske, ovdje na Zemlji u svojim pogonima već pripremaju nadograđeni model robota, Phantom MK-2. Druga će verzija donijeti poboljšanu vodootpornost, veći kapacitet baterije i sposobnost nošenja tereta do 80 kilograma. Za svoje projekte već su dobili ugovore s granama američkih oružanih snaga vrijedne oko 24 milijuna dolara, pa shodno tome planiraju masovnu proizvodnju od 30.000 komada godišnje, uz ciljanu cijenu ispod 20.000 dolara po robotu.