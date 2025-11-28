Robot Unitree G1 dribla, šutira i izbjegava blokade poput pravog košarkaša

Istraživači iz Hong Konga programirali su humanoidnog robota da igra košarku koristeći inovativni sustav SkillMimic koji oponaša ljudske pokrete, omogućujući robotu izvođenje složenih driblinga i skok-šutova

Istraživači sa Sveučilišta za znanost i tehnologiju u Hong Kongu (HKUST) uspješno su programirali humanoidnog robota Unitree G1 za igranje košarke. Njihov robot, zahvaljujući posebno razvijenim algoritmima, gotovo savršeno oponaša vještine ljudskog sportaša. Impresivna demonstracija pokazuje koliko je daleko humanoidna robotika napredovala u samo nekoliko godina, pogotovo dolaskom relativno jeftinijih rješenja iz Kine, poput ovog Unitreejevoga.

Napredna metoda učenja

Videozapis koji je podijelio Yinhuai Wang, doktorand na HKUST-u, prikazuje robota kako dribla, vodi loptu, izvodi skok-šutove te se čak okreće na jednoj nozi (pivotira) kako bi izbjegao pokušaje blokiranja šuta. Wang je ovaj pothvat nazvao "prvom demonstracijom košarke humanoidnog robota u stvarnom svijetu", pohvalivši se da je sam postao "prva osoba koja je zabilježila blokadu protiv humanoida".

Wang i kolege podučavaju robote igranju košarke putem sustava koji su nazvali "SkillMimic". Na njihovoj web stranici taj je sustav opisan kao pristup vođen podacima, koji oponaša pokrete ljudi i lopte kako bi robota naučio širok spektar košarkaških vještina.

SkillMimic koristi jedinstvenu konfiguraciju za učenje različitih vještina iz skupova podataka o kretanju ljudi i lopti. Raznolikost vještina i sposobnost generalizacije poboljšavaju se kako raste skup podataka, a robot uči metodom oponašanja. Takav pristup omogućava treniranje jedne metode za učenje višestrukih vještina, što rezultira glatkim prebacivanjem između različitih radnji, čak i ako te promjene nisu bile izravno prisutne u referentnom skupu podataka.

Već sada maleni je robokošarkaš naučio petnaestak osnovnih košarkaških tehnika, od vođenja lopte, skok-šuta, polaganja, okreta do više vrsta "finti" s loptom. Mogućnost spajanja tih tehnika i njihovo glatko izvođenje omogućavaju mu vrlo širok spektar pokreta, poput samostalnog postizanja koša – koje uključuje driblanje i vođenje lopte prema košu, vremensko usklađenje pokreta, bacanje lopte u koš, defanzivni skok te ponavljanje radnje ispočetka.