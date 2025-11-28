Robot Unitree G1 dribla, šutira i izbjegava blokade poput pravog košarkaša

Istraživači iz Hong Konga programirali su humanoidnog robota da igra košarku koristeći inovativni sustav SkillMimic koji oponaša ljudske pokrete, omogućujući robotu izvođenje složenih driblinga i skok-šutova

Sandro Vrbanus petak, 28. studenog 2025. u 13:30

Istraživači sa Sveučilišta za znanost i tehnologiju u Hong Kongu (HKUST) uspješno su programirali humanoidnog robota Unitree G1 za igranje košarke. Njihov robot, zahvaljujući posebno razvijenim algoritmima, gotovo savršeno oponaša vještine ljudskog sportaša. Impresivna demonstracija pokazuje koliko je daleko humanoidna robotika napredovala u samo nekoliko godina, pogotovo dolaskom relativno jeftinijih rješenja iz Kine, poput ovog Unitreejevoga.

Napredna metoda učenja

Videozapis koji je podijelio Yinhuai Wang, doktorand na HKUST-u, prikazuje robota kako dribla, vodi loptu, izvodi skok-šutove te se čak okreće na jednoj nozi (pivotira) kako bi izbjegao pokušaje blokiranja šuta. Wang je ovaj pothvat nazvao "prvom demonstracijom košarke humanoidnog robota u stvarnom svijetu", pohvalivši se da je sam postao "prva osoba koja je zabilježila blokadu protiv humanoida".

Wang i kolege podučavaju robote igranju košarke putem sustava koji su nazvali "SkillMimic". Na njihovoj web stranici taj je sustav opisan kao pristup vođen podacima, koji oponaša pokrete ljudi i lopte kako bi robota naučio širok spektar košarkaških vještina.

SkillMimic koristi jedinstvenu konfiguraciju za učenje različitih vještina iz skupova podataka o kretanju ljudi i lopti. Raznolikost vještina i sposobnost generalizacije poboljšavaju se kako raste skup podataka, a robot uči metodom oponašanja. Takav pristup omogućava treniranje jedne metode za učenje višestrukih vještina, što rezultira glatkim prebacivanjem između različitih radnji, čak i ako te promjene nisu bile izravno prisutne u referentnom skupu podataka.

Već sada maleni je robokošarkaš naučio petnaestak osnovnih košarkaških tehnika, od vođenja lopte, skok-šuta, polaganja, okreta do više vrsta "finti" s loptom. Mogućnost spajanja tih tehnika i njihovo glatko izvođenje omogućavaju mu vrlo širok spektar pokreta, poput samostalnog postizanja koša – koje uključuje driblanje i vođenje lopte prema košu, vremensko usklađenje pokreta, bacanje lopte u koš, defanzivni skok te ponavljanje radnje ispočetka.



Naš favorit mjeseca

Pro-Ject & Elipson

Izvrsna kombinacija gramofona Pro-Ject Debut Carbon EVO i aktivnih zvučnika Elipson Horus 6 Active BT – jednostavan sistem sa odličnim hi-fi zvukom koji preporučujemo svakome tko voli topli zvuk vinila. Dovoljno je spojiti gramofon i zvučnike, bez potrebe za dodatnim pojačalom.

Kupi

Snažni i profinjeni Hi-Fi zvučnici.

Akcija

FOCAL Vestia N3

Vestia No3 je elegantan trostazni samostojeći zvučnik koji pruža izvanredne performanse. Slijedeći trag modela Aria 936, Vestia No3 donosi linearno i iznimno neutralno slušanje.

2.099 € 2.999 € Akcija

Vodeći model NAD-ove klasične serije integriranih pojačala.

Akcija

NAD C 399 pojačalo

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.759 € 2.199 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi