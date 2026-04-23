Sonyjev robot Ace igra stolni tenis bolje od elitnih sportaša

Odjel Sony AI predstavio je svoj prvi robotski sustav koji, zahvaljujući naprednom strojnom učenju i brzim senzorima, uspješno svladava elitne ljudske igrače stolnog tenisa

Sandro Vrbanus četvrtak, 23. travnja 2026. u 14:43

Inženjeri iz Sony-jevog AI istraživačkog laboratorija u Zürichu razvili su Ace – prvi sustav fizičke umjetne inteligencije sposoban za natjecanje s vrhunskim ljudskim igračima u stolnom tenisu. Ovaj sport odabran je zbog ekstremnih brzina loptice koje dosežu i do 30 m/s te rotacija od preko 150 okretaja u sekundi – pa su pred takav izazov stavili svojeg novog robota.

10 puta brži od ljudi

U svijetu robotike stolni tenis se dugo smatrao jednim od najtežih izazova zbog potrebe za munjevitim reakcijama, preciznom percepcijom i visokom razinom vještine, međutim sada se čini da je i ta prepreka savladana.

Za razliku od ljudi, Ace ne prati lopticu s dva oka, već koristi sustav s više kamera koje pokrivaju cijeli teren iz različitih kutova. Zumiranjem logotipa na loptici, sustav može procijeniti njezinu rotaciju i os okretanja nekoliko milisekundi prije nego što loptica uopće stigne do njegovog reketa. Robotska ruka s osam zglobova reagira s latencijom od svega 10 milisekundi, što je deset puta brže od onoga što ljudski mozak može procesuirati.

Razvoj Acea temeljio se na tehnici osnaženog (reinforced) strojnog učenja kroz milijune simulacija u više od 3.000 sati, gdje je robot metodom pokušaja i pogrešaka učio kako vratiti lopticu. Za razliku od nekih dosadašnjih pokušaja, tim je konstruirao vlastitu robotsku ruku sa šest stupnjeva slobode kretanja kako bi postigao potrebnu brzinu i doseg potrebne za kvalitetno igranje.

(Još) ne može protiv profesionalaca

Kako bi se osigurala objektivna procjena, Ace se suočio s profesionalnim igračima u stvarnim uvjetima natjecanja. Igrači su koristili vlastite rekete i certificirane loptice, a mečeve su nadgledali licencirani suci. U takvim mečevima, igranima po službenim natjecateljskim pravilima, Ace je uspio pobijediti elitne igrače u tri od pet odigranih mečeva, što je postignuće bez presedana u izravnom sportskom sučeljavanju stroja i vrhunskih sportaša.

Iako je dominirao protiv elitnih amatera, robot je ipak pokleknuo pred profesionalcima, izgubivši oba odigrana susreta. Unatoč porazima u tim mečevima, stručnjaci ističu kako je Ace pokazao nevjerojatnu sposobnost baratanja lopticom, uključujući svladavanje složenih spinova i rješavanje nepredvidivih situacija, poput onih kada loptica u letu okrzne mrežicu. Prema riječima razvojnog tima, ovaj uspjeh otvara vrata široj primjeni robota koji mogu sigurno i brzo komunicirati s ljudima u fizičkom svijetu.

Ljudi bi mogli učiti od robota

Igranje protiv ovakvog stroja ljudima predstavlja i psihološki izazov. Profesionalni igrači primijetili su da je nemoguće "pročitati" namjere protivnika jer robot nema govor tijela niti oči u koje bi mogli pogledati. Bivši olimpijac Kinjiro Nakamura ostao je zatečen jednim od Aceovih udaraca – ranim presretanjem loptice s jakim backspinom – za koji je ranije vjerovao da je neizvediv, ali sada smatra da bi ga ljudi mogli naučiti od stroja.

Ipak, ljudska inteligencija i dalje pronalazi slabe točke. Elitni igrač Rui Takenaka otkrio je da se Ace teže snalazi s jednostavnim, tzv. "knuckle" servisima s minimalnom rotacijom, na koje odgovara slabije, otvarajući protivniku prostor za napad. Peter Dürr, direktor odjela Sony AI u Zürichu, objasnio je kako je projekt napredovao postupno, pobjeđujući sve snažnije protivnike, čime su dokazali da umjetna inteligencija može donositi kompleksne odluke u stvarnom vremenu. Rad koji opisuje ovu tehnologiju objavljen je u časopisu Nature.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi