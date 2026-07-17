U Kini organizirane atraktivne MMA borbe humanoidnih robota

Kineski futuristički grad Shenzhen ovoga tjedna domaćin je debitantskom natjecanju robota, koji se bore u mješovitim borilačkim vještinama, a sve se događa u posebnom tematskom parku

Lansiranjem tematskog parka Ultimate Robot Knockout Legend (URKL) u trgovačkom centru Futian COCO Park u Shenzhenu, službeno je najavljen početak prvog svjetskog prvenstva u borbama humanoidnih robota u punoj veličini. Otvorenje je službeno održano 11. srpnja, a posjetitelji u improviziranoj borilačkoj areni mogu pratiti revijalne borbe robota, parade, ulični ples te isprobati generatore avatara pokretane umjetnom inteligencijom.

Službeni dio robotskog natjecanja započeo je u večernjim satima 16. srpnja u Kulturnom i sportskom centru Nanshan. Između više od 60 prijavljenih ekipa iz cijelog svijeta, odabrana su 32 finalna tima koji predstavljaju prestižna sveučilišta, od onih dalekoistočnih pa sve do američkih, poput Stanforda i Berkeleyja. Svi se oni natječu za naslov prvaka i bogati nagradni fond od 10 milijuna juana, odnosno gotovo 1,5 milijuna američkih dolara.

Standardizirana borbena platforma

Svi natjecateljski timovi kao zajedničku borbenu platformu koriste standardizirane humanoidne robote pune veličine tipa EngineAI T800. Stručni suci ocjenjuju ključne tehničke aspekte robota, uključujući kontrolu kretanja, algoritme ravnoteže, donošenje odluka na temelju percepcije, elektroenergetske sustave te strukturnu zaštitu. Kako bi stekli prednost u ringu, timovi su potaknuti na inovacije kroz razvoj prilagođenih oklopa i inženjerske optimizacije hardvera.

Prema službenim podacima s internetske stranice proizvođača, robot T800 sposoban je izvoditi kompleksne borilačke pokrete poput bočnih udaraca nogom te zračnih rotacija od 360°, a to možemo vidjeti i na priloženim snimkama iz Shenzhena. Robotske borbe donose i vrlo zabavne trenutke kakvi nisu mogući u ljudskim MMA borbama – primjerice, u jednoj snimci vidimo kako je jednom od boraca otpala glava, no on se ipak nastavio boriti.

The world’s first robot MMA event just went down in China 🤯



Kicked his head clean off 💀 pic.twitter.com/PFDIjZRSqN — Happy Punch (@HappyPunch) July 16, 2026

Napredni tech-borci

Prikazane dinamične manevre omogućuju visokoučinkoviti motori u zglobovima koji razvijaju okretni moment do čak 450 Nm. Zahvaljujući toj snazi, robot s lakoćom izvodi zračne udarce, brze promjene smjera kretanja te kružne pokrete inspirirane brazilskom borilačkom vještinom capoeira. Za rad tijekom intenzivnih napora brine se i aktivni sustav hlađenja smješten između zglobova nogu. Kako bi podržao visoki intenzitet rada, robot koristi naprednu arhitekturu s čvrstim litijevim baterijama, koja mu omogućava neprekidno funkcioniranje u uvjetima visokog opterećenja u trajanju do četiri sata.

Not AI, this actually happened pic.twitter.com/PDgdlqUNZI — Happy Punch (@HappyPunch) July 16, 2026

Uz izdržljivost i snagu, T800 posjeduje visoku razinu prostorne svijesti zahvaljujući integriranom multimodalnom senzorskom sustavu. Kombinacijom lidara s pokrivenošću od 360 stupnjeva, stereo kamera i ultra-brzog procesiranja podataka o okolišu, humanoid u stvarnom vremenu održava percepciju o prostoru koji ga okružuje te uspješno izbjegava prepreke. O njemu smo već pisali ovdje.

U konačnici, tematski park URKL temelji se na tri razine. Služi kao pozornica za prikaz tehnologije, ima ring za intenzivno natjecanje s vrijednim nagradama te u konačnici služi kao platforma koja kroz suradnju potiče dugoročni razvoj industrije u Shenzhenu.