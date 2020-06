Umjesto rovera za istraživanja drugih planeta koristit će se rojevi roboti koji oponašaju kukce

Profesor mehaničkog inženjerstva Nhut Ho, znanstvenik na kalifornijskom sveučilištu i voditelj istraživanja u NASA-i, nedavno je dobio potporu Ministarstva obrane SAD-a u iznosu od 538.000 dolara za suradnju na projektu Human Swarming Teaming Platform for Research in Human Automation Trust and Reliance.

Cilj projekta je razvijanje tzv. rojeva robota koji će se koristiti za istraživanje dosad nepoznatih područja, za navigaciju u takvim okolinama i za izvršavanje određenih zadataka na novom terenu. Da bi to bilo ostvarivo, autonomni roboti oponašat će ponašanje kukaca u roju, primjerice ponašanje mrava i pčela u njihovim zajednicama. Pretpostavlja se da bi se uz pomoć autonomnih kukaca-robota moglo istraživati druge planete, poput Marsa, ili bi mogli pomagati u opasnim operacijama na Zemlji, primjerice u pronalascima i spašavanjima ljudi nakon prirodnih katastrofa.

Osnova ovog projekta je imitiranje ponašanja rojeva mrava i pčela koje se samoorganiziraju i pronalaze pametna rješenja za različite zadatke, surađuju u grupama različitih veličina i izvršavaju zadatke čak i kad je pojedini član onesposobljen.

Kao dio ovog projekta roboti će biti korišteni i u istraživačkim projektima u kojima surađuju NASA-in Autonomy Research Center for STEAHM i Jet Propulsion Laboratory, koji do sada postiže najbolje rezultate u pronalaženju rješenja za autonomno navigiranje i mapiranje podzemnih terena.

Pretpostavlja se da bi u istraživanjima površine Marsa, i njegovih šupljina, roj jednostavnih malih robota mogao izvršavati kompleksnije zadatke od jednog velikog rovera i pritom prikupiti veću bazu podataka. Budući da se roj može samostalno formirati u podjedinice, istražit će veću površinu u kraćem vremenu te paralelno rješavati više zadataka, dok ih rover mora rješavati u sekvencama. Također, ako dođe do neotklonjive greške na roveru, misija je gotova, dok se uništavanjem ili gubitkom jednog člana roja ne bi trebala prekidati cijela misija.