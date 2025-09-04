Acer na IFA-i pokazao kako izgleda budućnost održivog AI računalstva

Na svojem događanju next@acer uoči otvorenja ovogodišnje berlinske IFA-e, Acer je predstavio novitete za ovu sezonu u više tržišnih segmenata u kojima su prisutni

Ovoga tjedna u Berlinu se tradicionalno održava tehnološki sajam IFA, a oči njegovog otvorenja imali smo prilike prisustvovati konferenciji i demo aktivnostima Acera. Oni su, pod nazivom next@acer, održali predstavljanje aktualne palete proizvoda, osvježenja ponude u određenim segmentima, uz najave budućih tehnologija i proizvoda koji nas čekaju do početka sljedeće godine.

Cijelu prezentaciju vodio je Jason Chen, predsjednik uprave i generalni direktor Acera, a na pozornici su mu se bili pridružili predstavnici Nvidije, Microsofta i Intela, s čijim kompanijama Acer usko surađuje na razvoju proizvoda. Velik naglasak stavljen je na ekološku stranu razvoja i proizvodnje, pa je naglašeno da je koncept dizajna proizvoda Vero, s fokusom na održivost, sada primijenjen u cijeloj paleti Acerovih proizvoda.

Ekološki pristup modernim tehnologijama

Kompanija ima težnju biti ugljično neto neutralnom do 2050. godine. Već danas su na 60% udjela korištenja obnovljivih izvora energije u svojem poslovanju, a do 2035. to će biti na 100%. uz to paralelno provode i projekt Humanity, koji je u samoj srži transformacije kompanije, a kroz njega pomažu ljudima i zajednicama diljem svijeta, s fokusom na smanjenje ugljičnog otiska i napredak tehnologije s ekologijom na umu.

U najnovije doba, umjetna inteligencija nameće se kao tehnologija koja definira usluge i proizvode, no u Aceru kažu da se ona u proizvode i usluge implementira odgovorno i ekološki od prvog dana.

Kad je riječ o linijama proizvoda, Acer je tijekom protekle tri godine bio vodeća marka u domeni Chromebook uređaja u SAD-u i EMEA regiji. Taj uspjeh nastavlja se lansiranjem novog uređaja Chromebook Plus Spin 514, prvoga koji dolazi s procesorom performansi 50 TOPS-a, koji omogućava nativno izvođenje AI funkcija, s ugrađenim Googleovim Gemini AI sustavom.

U domeni Windows laptopa Acer je pripremio novi Swift Air 16, prijenosnik lakši od kilograma, sa 16-inčnim OLED zaslonom, AMD Ryzen AI 300 Series procesorom, koji je zasnovan na Windowsima. No, da AI niti ovdje ne bi bio zapostavljen, uređaj omogućava Microsoftove Copilot+ funkcije, koje se izvršavaju lokalno.

Za poslovne korisnike tu je osvježeni TravelMate X4 14 AI, mase tek 1,27 kg, ali uz vojni standard robusnosti. Pokreću ga procesori serije Intel Core Ultra, ugrađen je OLED zaslon, a treba li spomenuti da i ova serija također dolazi s funkcijama koje ju uvrštavaju u seriju Copilot+PC.

Panther Lake nagodinu

Iz Intela su objavili da će njihovi novi Panther Lake procesori pogoniti nadolazeću seriju prijenosnika Acer Swift 16 AI, koja će biti predstavljena uskoro. Zahvaljujući tom novom procesoru bit će moguće pogoniti agentski AI (Intel AI Assistant) na novoj seriji prijenosnika, u potpunosti lokalno. Taj će sustav koristiti lokalne podatke, izvodit će se na računalu, a bit će povezani API-jima s vanjskim sustavima, pa će moći obavljati niz različitih automatiziranih zadataka za korisnika. Linija će dolaziti s OLED zaslonima dijagonale do 16", a još jedna od prednosti bit će najavljeni najveći haptički touchpad na tržištu.