Acer na IFA-i pokazao kako izgleda budućnost održivog AI računalstva

Na svojem događanju next@acer uoči otvorenja ovogodišnje berlinske IFA-e, Acer je predstavio novitete za ovu sezonu u više tržišnih segmenata u kojima su prisutni

Sandro Vrbanus četvrtak, 4. rujna 2025. u 11:27
Jason Chen
Jason Chen

Ovoga tjedna u Berlinu se tradicionalno održava tehnološki sajam IFA, a oči njegovog otvorenja imali smo prilike prisustvovati konferenciji i demo aktivnostima Acera. Oni su, pod nazivom next@acer, održali predstavljanje aktualne palete proizvoda, osvježenja ponude u određenim segmentima, uz najave budućih tehnologija i proizvoda koji nas čekaju do početka sljedeće godine.

Cijelu prezentaciju vodio je Jason Chen, predsjednik uprave i generalni direktor Acera, a na pozornici su mu se bili pridružili predstavnici Nvidije, Microsofta i Intela, s čijim kompanijama Acer usko surađuje na razvoju proizvoda. Velik naglasak stavljen je na ekološku stranu razvoja i proizvodnje, pa je naglašeno da je koncept dizajna proizvoda Vero, s fokusom na održivost, sada primijenjen u cijeloj paleti Acerovih proizvoda.

Ekološki pristup modernim tehnologijama

Kompanija ima težnju biti ugljično neto neutralnom do 2050. godine. Već danas su na 60% udjela korištenja obnovljivih izvora energije u svojem poslovanju, a do 2035. to će biti na 100%. uz to paralelno provode i projekt Humanity, koji je u samoj srži transformacije kompanije, a kroz njega pomažu ljudima i zajednicama diljem svijeta, s fokusom na smanjenje ugljičnog otiska i napredak tehnologije s ekologijom na umu.

U najnovije doba, umjetna inteligencija nameće se kao tehnologija koja definira usluge i proizvode, no u Aceru kažu da se ona u proizvode i usluge implementira odgovorno i ekološki od prvog dana.

Kad je riječ o linijama proizvoda, Acer je tijekom protekle tri godine bio vodeća marka u domeni Chromebook uređaja u SAD-u i EMEA regiji. Taj uspjeh nastavlja se lansiranjem novog uređaja Chromebook Plus Spin 514, prvoga koji dolazi s procesorom performansi 50 TOPS-a, koji omogućava nativno izvođenje AI funkcija, s ugrađenim Googleovim Gemini AI sustavom.

U domeni Windows laptopa Acer je pripremio novi Swift Air 16, prijenosnik lakši od kilograma, sa 16-inčnim OLED zaslonom, AMD Ryzen AI 300 Series procesorom, koji je zasnovan na Windowsima. No, da AI niti ovdje ne bi bio zapostavljen, uređaj omogućava Microsoftove Copilot+ funkcije, koje se izvršavaju lokalno.

Za poslovne korisnike tu je osvježeni TravelMate X4 14 AI, mase tek 1,27 kg, ali uz vojni standard robusnosti. Pokreću ga procesori serije Intel Core Ultra, ugrađen je OLED zaslon, a treba li spomenuti da i ova serija također dolazi s funkcijama koje ju uvrštavaju u seriju Copilot+PC.

Panther Lake nagodinu

Iz Intela su objavili da će njihovi novi Panther Lake procesori pogoniti nadolazeću seriju prijenosnika Acer Swift 16 AI, koja će biti predstavljena uskoro. Zahvaljujući tom novom procesoru bit će moguće pogoniti agentski AI (Intel AI Assistant) na novoj seriji prijenosnika, u potpunosti lokalno. Taj će sustav koristiti lokalne podatke, izvodit će se na računalu, a bit će povezani API-jima s vanjskim sustavima, pa će moći obavljati niz različitih automatiziranih zadataka za korisnika. Linija će dolaziti s OLED zaslonima dijagonale do 16", a još jedna od prednosti bit će najavljeni najveći haptički touchpad na tržištu.



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

2x100W snage s UFPD2 tehnologijom za kristalno čist zvuk.

Akcija

PRIMARE I25 Titanium

Izlazna snaga 2x100W na 8Ω (2x200W na 4Ω), UFPD2 pojačanje, DAC DM35 (PCM 384kHz/24bit, DSD256), 5 analognih i više digitalnih ulaza, Chromecast, AirPlay, Bluetooth, Spotify Connect, podržani formati WAV/FLAC/ALAC/DSD, povezivost LAN, USB-A, Wi-Fi, upravljanje Prisma app i daljinski C25.

2.399 € 2.715,03 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Ultimativni 3D zvuk.

Akcija

SAMSUNG Music Frame HW-LS60D/EN

2 Ch, Dolby ATMOS, Q- Symphony, One Remote Control, Wireless Dolby Atmos, Spotify Connect, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI In 1 / Out 1 (eARC), Optical In 1, (Š x V x D): 35,30 x 36,48 x 14,34 cm

299 € 449 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi