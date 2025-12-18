CES 2026: Što nas čeka na najvećem tehnološkom sajmu godine?

CNET-ov tim objavio što se može očekivati od CES-a 2026. Od napredne umjetne inteligencije i pametnih automobila do televizora budućnosti i novih sklopivih telefona, ovo su trendovi koji će oblikovati blisku tehnološku budućnost

CES je jedan od najvećih i najznačajnijih sajmova tehnologije na svijetu, s kojim i Bug surađuje. Posjećuju ga sve velike, etablirane tehnološke tvrtke, kao i brojne nadolazeće kompanije iz cijelog svijeta. Primjerice, Samsung će na ovogodišnju konvenciju donijeti svoj najveći izložbeni prostor do sada, a Lenovo preuzima Las Vegas Sphere za svoju prezentaciju.

Događaj koji također s nestrpljenjem iščekujemo je izložba Sony Honda Mobility, gdje će dvije tvrtke predstaviti predprodukcijski električni automobil Afeela 1, koji bi se trebao naći u prodaji u Kaliforniji 2026. godine. Zajedno s novinarima, investitorima i poslovnim liderima, ove i druge tvrtke okupit će se kako bi pokazale svoje najnovije inovacije i postavile smjernice za nadolazeću godinu. Kako navodi CNET, CES 2025 privukao je preko 140 tisuća ljudi, od kojih je 40 posto došlo izvan SAD-a, što daje jasnu sliku o veličini i važnosti ovog događaja.

AI, čipovi i digitalno zdravlje kao glavni trendovi

Nismo mogli pobjeći od umjetne inteligencije na CES-u 2025., a očekujemo da će i ove godine biti vrlo slično. Dolaze i sve značajnije tvrtke koje proizvode čipove: Arm, Intel, AMD, Qualcomm i Nvidia. One su često na čelu napretka u umjetnoj inteligenciji, posebno onoj na samom uređaju, pa nas zanima što bi mogle imati za reći ili pokazati na ovom CES-u.

Drugi veliki trend koji očekujemo vidjeti ove godine je fokus na digitalno zdravlje. To će vjerojatno obuhvatiti uređaje i usluge, s tvrtkama poput Withingsa, Samsunga i Ultrahumana koje će predstaviti napredak u tehnologiji za osobno zdravlje. Zatim, tu su automobilska tehnologija i mobilnost. Volvo bi trebao održati prezentaciju na CES-u 2026., a očekujemo da će naglasak biti na povezanim vozilima i transportu. Ovo su tri glavna trenda koja je istaknula i Consumer Technology Association, koja organizira događaj, no stručnjaci imaju i vlastita predviđanja.

Revolucija slike i zvuka

Na CES-u 2026. vidjet ćemo dva glavna poboljšanja kod televizora: bolju svjetlinu i bolje boje. Najnovija specifikacija Dolby Vision 2 i Samsungov HDR 10 Plus Advanced pomoći će da televizori postanu još svjetliji nego prije, u nekim slučajevima i dvostruko svjetliji. OLED televizori također će dobiti pojačanje, a vjerojatno ćemo vidjeti više tehnologije s četiri sloja koju je LG debitirao prošle godine. Što se tiče boja, vidjet ćemo televizore koji se mogu pohvaliti proširenim rasponom boja do 100 posto standarda BT.2020, što do sada nije bilo moguće.

U međuvremenu, najbolji i najiznenađujući audio na CES-u obično dolazi od novih tvrtki. Višesobni audio, stolni zvučnici, osobni glazbeni playeri: ovi se uređaji obično prikazuju na događajima dan prije početka sajma i često su najbolje stvari koje vidimo cijeli tjedan. Veće audio tvrtke također će izlagati. Harman grupa, sada u vlasništvu Samsunga, jedna je od stalnih sudionica na CES-u. Kao i svake godine, možete očekivati nove soundbarove, Bluetooth zvučnike i moguće AV komponente. Slično tome, Klipsch i njegov novi partner, Onkyo, vjerojatno će imati još nekoliko soundbarova i zvučnika na izložbi.

Nova generacija osobnih računala

CES je prilično velika pozornica i za ono što slijedi u svijetu osobnih računala. Predstavlja se širok raspon uređaja, od ultraprijenosnih do najnovijih za igranje i stvaranje sadržaja. Osim toga, obično postoje velike najave čipova koji pokreću sva nova prijenosna i stolna računala. Intel, AMD i Qualcomm bore se tko će isporučiti procesore koji su podjednako snažni i energetski učinkoviti. Već viđamo prijenosna računala koja imaju više od 24 sata trajanja baterije i dobre performanse. Na CES-u možemo očekivati prve modele tvrtki Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI, Samsung i drugih s novim prijenosnicima izgrađenim oko Intelovih Panther Lake čipova. Ako je vjerovati glasinama, ovi će laptopi biti ne samo tanki i lagani s izvrsnim trajanjem baterije, već će imati i znatno bolje grafičke performanse bez dodatnih troškova ili zagrijavanja diskretne grafičke kartice.

Budućnost mobilnih uređaja je tanka i sklopiva

Događaji poput CES-a uvijek su prepuni zabavnih, futurističkih koncepata za osobne uređaje, i sigurno ćemo opet vidjeti svoj dio savitljivih zaslona i inovativnih nosivih uređaja. No, u posljednjih nekoliko mjeseci, dva ključna opisa definirala su najsuvremenije pametne telefone: tanki i sklopivi. I to će se vjerojatno nastaviti i u 2026. godini. Proizvođači telefona od Samsunga do Honora i Huaweija predstavili su iznimno tanke uređaje, od kojih se neki i preklapaju. Spremite se za Samsungov novi Galaxy Z TriFold, koji ima tri zaslonske ploče umjesto dvije. Vjerojatno će na CES-u biti izloženo više ovakvih koncepata, a neki bi mogli čak i ugledati svjetlo dana. Naravno, uz sve to ide i puno mobilne umjetne inteligencije.

Pametni domovi i nosivi uređaji postaju inteligentniji

Napredna umjetna inteligencija nastavlja pokretati kućnu tehnologiju. Prošle godine nas je očarao prvi robot usisavač s robotskom rukom. Očekujemo još više kućne robotike na CES-u koja pomaže u svakodnevnim poslovima, uključujući pranje rublja, čišćenje, kuhanje, kućnu sigurnost i općenito upravljanje pametnim domom. Veliki kućanski aparati postaju sve pametniji, nudeći različite stupnjeve korisnosti. Očekujem hladnjake, pećnice i perilice rublja s naprednijim zaslonima i pametnijom integracijom aplikacija. Također ćemo vidjeti konverzacijske glasovne asistente pokretane umjetnom inteligencijom koji mogu razgovarati s vašeg zvona na vratima ili pomoći u postavljanju kućnih rutina.

Što se tiče nosivih uređaja, godinama gledamo kako velike tehnološke tvrtke pokušavaju osmisliti pametne naočale, no stvari postaju ozbiljne sada kada su uključeni Google i Samsung. CES će biti prava pozornica za sve ostale nade u svijetu naočala. Očekujem i širok raspon nosivih AI dodataka u raznim oblicima, uključujući narukvice, privjeske i uređaje opremljene kamerama. Ne zaboravimo ni robotiku; čudni roboti desetljećima su bili vizualna poslastica na CES-u, i sigurno ćemo vidjeti barem nekoliko impresivnih demonstracija.

Automobilska industrija u petoj brzini

Očekuje se da će automobilska tehnologija na CES-u 2026. ubaciti u višu brzinu, potaknuta umjetnom inteligencijom temeljenom na jeziku koja brzo stječe dominaciju u iskustvu upravljačke ploče. Očekujem da ćemo vidjeti pametnije automobile koji mogu predvidjeti navike i potrebe vozača, pa čak i identificirati vlastite probleme s održavanjem. Zamislite glasovnu asistenciju na prirodnom jeziku, gdje možete jednostavno razgovarati sa svojim automobilom kako biste obavili stvari ili dobili odgovore na nasumična pitanja. Međutim, AI u automobilima nije ograničen na upravljačku ploču. Na CES-u 2026. također će značajno poboljšati sigurnost i tehnologiju samostalne vožnje. To znači poboljšane sustave za pomoć vozaču i velike vijesti o autonomnoj vožnji i robotaksi uslugama.

Sve u svemu, CES 2026 obećava biti fascinantan prozor u budućnost tehnologije. Bit će to tjedan ispunjen inovacijama, a tamo će biti i predstavnici Buga kako bi vam prenijeli sve najvažnije vijesti i prve dojmove s lica mjesta.