Gamescom 2019 – najvažnije vijesti i traileri objavljeni drugog dana sajma

Nakon ponedjeljka koji je bio prilično nakrcan svakakvim najavama, zahvaljujući prezentacijama koje su održane, jučerašnji dan gamescoma bio je dosta mirniji. Danas će se vrata sajma otvoriti za sve posjetitelje, kojih će prema predviđanjima biti više od 500 tisuća, pa je moguće da će izdavači i timovi objaviti više novosti ili su većinu bitnih stvari već podijelili. Kako bilo, ljubitelji igara dobili su i danas nove trailere i vijesti kojima se mogu veseliti.

Final Fantasy VIII Remastered ima datum izlaska

Square Enix je prije par godina započeo s reizdavanjem svih nastavaka u JRPG serijalu Final Fantasy, a polagano se njihova misija približava kraju. Na sajmu E3 najavili su Final Fantasy VIII Remastered, da bi na sajmu u Njemačkoj rekli igračima kada će moći novu verziju igre zaigrati. Kao i u ostalim remasterima, uljepšan je izgled i dorađen gameplay, no razvojni tim je ostao prilično vjeran originalu.

Svi oni koji žele, moći će zaigrati Final Fantasy VIII Remastered na PC-u putem Steama, PlayStationu 4 i Xboxu One od 3. rujna, a ako ste zainteresirani možete igru već sada kupiti po cijeni od 19,99 eura. Sve što možete očekivati od igre reći će vam službene stranice.

Mount & Blade II: Bannerlord

Prva Mount & Blade igra izašla je 2008. godine, ali se razvojni tim TaleWorlds proslavio izlaskom njenog nastavka Warband, koji je stigao dvije godine nakon. Velik broj igrača uživao je u toj srednjovjekovnoj makljaži koja je spajala RTS i RPG elemente u otvorenom svijetu. Tim već jako dugo radi na nastavku, a igrači jednako toliko dugo čekaju neke novosti, detalje i datum izlaska.

Jučer je stigla najbolja vijest, jer se tim konačno odlučio za barem nekakav datum izlaska. Mount & Blade II: Bannerlord stići će putem Early Accessa na Steamu u ožujku 2020. godine. Radnja treće igre u serijalu odvija se 200 godina prije prethodne, a TaleWorlds poručuje da će detaljni borbeni sustav biti još bolji i svijet Calradie još veći. Osim napadanja i ratovanja, moći ćete se baviti diplomacijom, ekonomijom, craftingom, te je uz sve to u pripremi podrška za modding. Sve novosti vezane uz igru koje tim objavljuje nalaze se na ovim stranicama, a na Steamu je možete dodati na popis želja.

Besplatan tjedan za Anno 1800, ali dostupni samo određeni dijelovi igre

Ubisoft je objavio kako želi proslaviti ovogodišnje izdanje gamescoma pripremanjem besplatne verzije strateške igre Anno 1800. Novi nastavak u dugovječnom serijalu izašao je sredinom travnja ove godine i zadovoljio kritičare i igrače, a ako sami želite provjeriti po zašto je ova verzija industrijske revolucije dobra, to možete napraviti do 26. kolovoza. Ipak, valja napomenuti da se ne radi o cijeloj igri, već o prva tri ranga sandbox moda i multiplayer mod. Ako vam to ne smeta i svejedno želite sami iskusiti igru u pokretu, sve što vam treba je Uplay korisnički račun.

Osim demo verzije, dobili smo podsjetnik za nove sadržaje koji stižu 10. rujna. Radi se o drugom DLC-u imena Botanica koji će igračima ponuditi dodatne mogućnosti za uljepšavanje svojih virtualnih gradova. Uz dodatak za koji morate izdvojiti novce, istog dana bit će dostupna i nova besplatna nadogradnja koja će također ubaciti nove sadržaje, među kojima je ciklus dana i noći. Ako vas Anno 1800 zanima, možete ga nabaviti u Ubisoftovoj trgovini ili Epic Games Storeu. Sve druge informacije potražite ovdje.

The Settlers za PC ipak odgođen do iduće godine

Još jedna vijest koja nam je stigla iz Ubisofta vezana je uz novu igru u serijalu The Settlers. Najavljena na prošlogodišnjem izdanju sajma u Njemačkoj, ovaj će serijal svoj 26. rođendan proslaviti ipak nešto kasnije. Trebali smo je zaigrati do kraja ove godine, no sada joj je datum izlaska pomaknut na neodređen datum iduće godine.

Čovječuljci kojima ćete upravljati u ovoj strategiji primorani su napustiti svoje domove nakon razornog potresa i sreću pronaći u novim krajevima. Osim što će morati rješavati brojne logističke probleme, drevni misterij će im zauvijek promijeniti živote. Na ovo putovanje ćete se moći otisnuti sami i istraživati taj srednjovjekovni fantazijski svijet, ili uskočiti u online modove sa svojim prijateljima. Iako je datum izlaska pomaknut, predbilježbe su otvorene u Ubisoftovoj trgovini i Epic Games Storeu. Verzije za Steam neće biti, a sve što je razvojni tim Blue Byte do sada objavio nalazi se na službenim stranicama.

The Yakuza Remastered Collection stiže na zapad

Vesele vijesti za ljubitelje akcijskog serijala Yakuza stižu od izdavača SEGA i razvojnog tima Ryu Ga Gotoku. Za vrijeme prijenosa uživo kojeg je organizirao portal IGN objavljeno je da na naše tržište stižu reizdanja igara Yakuza 3, 4 i 5, a prva od njih dostupna je za igranje već danas. Ova tri nastavka dobila su isti tretman kao i Yakuza 0, Yakuza Kiwami i Yakuza Kiwami 2, što znači da će protagonist Kazuma Kiryu izgledati najbolje do sad i premlaćivati protivnike po ulicama Kamurochoa s više FPS-a.

The Yakuza Remastered Collection je trenutno najavljen samo za PlayStation 4, no SEGA je već izdala prijašnja tri nastavka za PC, tako da će portovi sigurno stići i na tu platformu. Kao što smo rekli, Yakuza 3 je dostupna od danas, Yakuza 4 će izaći 29. listopada, a Yakuza 5 stiže 11. veljače 2020. godine. Ako kupite kolekciju, svaku novu igru dobit ćete čim izađe, pa ako ste zainteresirani, posjetite PSN trgovinu.

RAD i Remnant: From the Ashes u prodaji

Iako ove vijesti nisu nužno vezane uz sajam, od danas možete zaigrati dvije igre poznatijih razvojnih timova. Prva je najavljena prije par mjeseci i za njen razvoj zaslužan je Double Fine, a radi se o 3D akcijskom rogue-likeu RAD smještenom u post-apokaliptičnom svijetu. Vi se nalazite u ulozi tinejdžera koji mora istražiti the Fallow - radioaktivnu pustoš prepunu svakakvih strahota. Posebnost kod ove igre je da okolina utječe na vaše tijelo i što ono može raditi, pa što dalje dođete, to vam se vještine više mijenjaju. Igra je dostupna za PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch po cijeni od 19,99 eura, a ako vam treba više informacija, pronaći ćete ih ovdje.

Drugu igru već nekoliko dana mogu igrati oni koji su odradili predbilježbe, no od danas je službeno dostupan "Dark Souls s puškama", Remnant: From the Ashes. Gunfire Games, poznat po serijalu Darksiders, svoju igru opisuje kao "kooperativni, survival akcijski TPS čija se radnja odvija u post-apokaliptičnoj budućnosti". Njihova je igra posebna po tome što je svijet svaki put drugačije generiran, pa će vam svaki prelazak biti drugačiji - sretat ćete drugačije neprijatelje, dobivati drugačija oružja, opremu i vještine, otkrivati nove tajne i pokušati pobijediti opake bosseve. Ako vam kooperativni mod nije drag, možete bez problema igrati sami, a ako se volite družiti u virtualnim svjetovima s prijateljima, možete pozvati dvoje. Remnant: From the Ashes izašao je za PC, PlayStation 4 i Xbox One, košta 40 eura, dok se detalji o svijetu i ostatku igre kriju na službenim stranicama.

Dark Pictures Anthology – Man of Medan novi trailer uoči izlaska

O novoj horor igri na kojoj radi tim zaslužan za Until Dawn pisali smo u više navrata, a izdavač Bandai Namco nas je još jednom odlučio podsjetiti da ona stiže za deset dana. Pripremili su kratak novi trailer, koji je sasvim dovoljan da nas podsjeti da će igra biti jeziva. Dark Pictures Anthology - Man of Medan prva je horor igra u kolekciji priča koju razvojni tim ima u planu proširivati do daljnjeg.

Protagonisti ove igre krenuli su na godišnji odmor, a vrlo je vjerojatno da se svi s njega neće vratiti. Ovisno o tome kako igrate možda se ne vrati nitko, a možda ih ipak uspijete sve spasiti. U tome vam može pomoći i prijatelj, ili možete svi kao ekipa sjesti ispred televizora i svatko upravljati svojim od dostupnih pet likova i pokušati se međusobno spasiti (ili ubiti, ako vam je draže). Man of Medan izlazi 30. kolovoza za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a predbilježbe su otvorene već neko vrijeme i igru možete nabaviti po cijeni od 30 eura. Više o iskustvu koje Supermassive Games priprema možete pročitati ovdje.

Code Vein dobiva demo za konzole za dva tjedna

Druga vijest koju nam je Bandai Namco imao za prenijeti vezana je uz još jedan RPG koji se uspoređuje s FromSoftwareovim hitom, osim što se uz njega dodaje riječ anime. Likovi u Code Veinu su vampiri, svijet je u rasulu i sve što je ostalo u raznim ruševinama vas na razne načine želi ubiti. Oni koji su ostali živi žeđaju za krvi u zamjenu za razne moći, ali moraju paziti da ne pretjeraju ako se ne žele pretvoriti u bića zvana Lost, koja će sve napraviti da pokušaju utažiti svoju žeđ.

Iako je igra u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, demo verzija bit će dostupna samo na konzolama, objavio je izdavač. Vlasnici Microsoftove ili Sonyjeve konzole moći će isprobati igru od 3. rujna, kako bi mogli sami vidjeti da li je ono što japanski studio priprema za njih. Već kad smo spomenuli konačnu verziju, ona stiže 27. rujna i već sada se prodaje po cijeni od 50 eura, odnosno 70 ako želite Season Pass i neke dodatke. Više detalja o svemu potražite na službenim stranicama.

DOOM Eternal prikazao opakog protivnika

Tri mjeseca dijeli nas od izlaska nastavka na odličan reboot serijala DOOM, punog imena DOOM Eternal. id Software i Bethesda su do sada pokazali brojne trailere i pričali o raznim dijelovima igre mnogo puta, a tu praksu su nastavili i na sajmu gamescom. Ove godine smo mogli čuti o kampanji (koja će prema posljednjim informacijama biti dulja od one u prijašnjem nastavku), asimetričnom multiplayer modu oko kojeg se tim posebno potrudio, vidjeti kako izgleda naš planet nakon što su ga nastanili demoni i koje sve nove vještine ima Doom Slayer.

Budući da je snagama pakla lagano dozlogrdilo koliko ih on efikasno tamani, pripremili su mu posebno iznenađenje. Protivnik imena Hunter ima samo jedan zadatak zbog kojeg je dizajniran - ubiti Slayera. Ili mu barem jako zagorčati život, jer znamo kako svi susreti demona i Slayera završavaju. DOOM Eternal je u izradi za PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch i stići će i na Google Stadiu, te izlazi 22. studenog. Ako želite, na svim platformama već sada možete kupiti igru, a za informacije o tome gdje to možete napraviti kliknite ovdje.