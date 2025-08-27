Gamescom 2025 obara rekorde i postaje najvažniji gaming događaj godine

S rekordnim brojem posjetitelja i ogromnim porastom gledanosti online, njemački sajam učvršćuje svoju poziciju ključnog događaja u kalendaru svakog gamera

Bug.hr srijeda, 27. kolovoza 2025. u 10:17

Za sve gamere, Gamescom je postao nezaobilazno mjesto za najnovije vijesti, trailere i najave igara. Službene brojke za 2025. godinu, koje su nedavno objavili organizatori, samo potvrđuju ono što je mnogima već jasno – ovo je vjerojatno najvažniji događaj u godišnjem gaming kalendaru.

Prema izvješću koje prenosi TechRadar, ovogodišnji Gamescom sajam u Kölnu posjetilo je nevjerojatnih tristo pedeset sedam tisuća (357.000) posjetitelja iz 128 zemalja. Uz to, svoje nadolazeće igre i hardver predstavilo je 1.568 izlagača iz 72 različite države. Posebno je impresivan podatak o gledanosti ceremonije otvaranja, Opening Night Live, koja je privukla čak 72 milijuna gledatelja diljem svijeta, što predstavlja porast od 80% u odnosu na prethodnu godinu.

Velik dio ovog uspjeha vjerojatno možemo pripisati iščekivanju hitova kao što su Hollow Knight: Silksong, Ghost of Yotei i Resident Evil Requiem, koji su svi na neki način bili prisutni tijekom sajma. No, bez obzira na razloge, ovi brojevi jasno pokazuju koliki interes vlada za ovaj godišnji gaming spektakl.

Stalan rast

No, što sve te statistike znače za prosječnog gamera? Jednostavno rečeno, Gamescom je postao događaj koji je sve teže ignorirati. Čak i ako ne putujete u Njemačku, količina novih trailera, intervjua i ekskluzivnih prikaza igara koje pristižu tijekom tih nekoliko dana je ogromna.

Bilo da ste tamo osobno ili pratite sve online, Gamescom je postao ključan datum u kalendaru najvećih svjetskih developera i izdavača. To uključuje imena kao što su Capcom, Bandai Namco, Nintendo, Sega, Square Enix, Epic Games i Xbox Game Studios. Ako se neka željno iščekivana igra treba pojaviti u narednih šest mjeseci, velika je vjerojatnost da će upravo na Gamescomu dobiti novi trailer ili detaljniji prikaz.

Poput drugih velikih manifestacija, Gamescom iz godine u godinu nastavlja rasti i sada je bez konkurencije najveći europski gaming sajam. To ga čini lako dostupnim za europske i britanske studije, no organizatori su potvrdili i značajan porast poslovnih posjetitelja iz SAD-a, Kanade, Kine i Japana, čime je sajam potvrdio svoj globalni status.

Sve u svemu, impresivne brojke Gamescoma 2025 nisu samo statistika, već jasan pokazatelj smjera u kojem se kreće gaming industrija. Dok se neki drugi sajmovi bore za relevantnost, Gamescom je postao centralno mjesto okupljanja koje ni igrači ni developeri ne mogu i ne smiju zaobići.



