HONOR Robot Phone plijeni pažnju na MWC-u 2026

Umjetna inteligencija koja prelazi iz softverskog u hardverski svijet hit je Mobile World Congressa 2026, a HONOR je jedan od predvodnika tog trenda...

Na MWC-u 2026 u Barceloni, HONOR je predstavio Robot Phone. Riječ je o novoj kategoriji pametnog telefona koja se temelji na konceptu "fizičke umjetne inteligencije", čime se nastoji promijeniti način na koji uređaji integriraju pokret i percepciju prostora. Za razliku od uobičajenih uređaja koji s korisnikom komuniciraju isključivo putem zaslona ili glasovnih naredbi, ovaj model uvodi fizičku interakciju kroz kretanje samog kućišta i sustava kamera.

Uređaj koristi multimodalnu percepciju kako bi prepoznao zvukove, pratio pokrete i održavao vizualnu svjesnost o svojoj okolini. Ova tehnologija omogućuje telefonu da reagira na korisnika kroz različite oblike mehaničkih kretnji, poput kimanja ili odmicanja, čime se ostvaruje izravnija interakcija u svakodnevnoj uporabi. Sustav je dizajniran tako da se perspektiva kamere prilagođava u stvarnom vremenu, prateći subjekte tijekom videopoziva ili snimanja.

Tehnička osnova Robot Phonea počiva na ugradnji mikromotora i ultra-kompaktnog sustava gimbala s četiri stupnja slobode (4DoF). Inženjersko rješenje zahtijevalo je primjenu visokoučinkovitih materijala kako bi se mehanika pokreta integrirala u standardne dimenzije pametnog telefona bez značajnog povećanja mase. Arhitektura uređaja podržava stabilizaciju po tri osi, što osigurava precizno kretanje mehaničkih dijelova čak i kada se korisnik nalazi u pokretu.

Sustav kamera predvodi senzor od 200 MP koji je integriran sa spomenutim stabiliziranim gimbalom. Od softverskih funkcija koje prate ovaj hardver ističu se AI Object Tracking za inteligentno praćenje subjekata te Super Steady Video način rada. Također, uvedena je funkcija AI SpinShot koja omogućuje automatsko rotiranje kamere za 90 ili 180 stupnjeva, čime se postižu fluidni prijelazi tijekom snimanja videa, čak i pri rukovanju jednom rukom.

HONOR-ov humanoidni robot je uz Robot Phone jednako veliki hit fizičkog AI-ja na njihovom boothu

Razvoj ovog uređaja dio je šireg strateškog plana pod nazivom Alpha, unutar kojeg se ispituju novi standardi za hardver u eri umjetne inteligencije. Robot Phone služi kao tehnološki demonstrator koji spaja vizualnu inteligenciju s mehaničkom izvedbom. Cilj ovakvog pristupa je smanjiti tehničke razlike između amaterskih snimki nastalih mobilnim telefonom i profesionalne video produkcije kroz automatizaciju kretanja kamere.

Predstavljeni koncept ukazuje na smjer u kojem bi se mobilna tehnologija mogla razvijati u budućnosti, fokusirajući se na uređaje koji aktivno sudjeluju u prostoru. Iako su specifični detalji o komercijalnoj dostupnosti i cijeni Robot Phonea izostali, on predstavlja temelj za integraciju robotskih funkcija u potrošačku elektroniku. HONOR ovime nastoji proširiti svoj ekosustav uređaja prema rješenjima koja kombiniraju digitalnu obradu podataka s fizičkim odgovorom hardvera.