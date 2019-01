Lenovo na CES donio pametne gadgete, tablete i prijenosna računala

Lenovo je na ovogodišnji CES sajam donio svoje najnovije proizvode za koje kaže kako otključavaju ljudski potencijal, osnažuju korisnike u pomicanju granica i poboljšavaju povezanost. Nove inovacije tvrtke Lenovo izrađene su za Inteligentnu transformaciju, odnosno ideju da korištenjem transformacijske tehnologije ljudi poboljšavaju svoje živote - za zabavu, rad ili korištenje kod kuće, a proizvodi tvrtke Lenovo predstavljeni na događanju CES-u 2019. čine upravo to.

Lenovo je u suradnji s tvrtkom Google predstavio pametnu sat, odnosno budilicu – Smart Clock koji ima podršku za Google Assistanta. Smart Lock je prvenstveno namijenjen za spavaću sobu te pomaže pri opuštanju u večernjim satima ili na početku dana. Također može poslužiti i za kontroliranje pametnog doma te za slušanje glazbe. Pametni sat na tržištu će se naći tijekom proljeća po cijeni od 80 USD.

Smart Clock

Nakon buđenja, treba saznati najnovije vijesti i zemlje i svijeta, a za to su i više nego pogodni tableti, manji su i lakši za rukovanje od prijenosnih računala. Nova Smart Tabs linija sastoji se od 2-u-1 tableta koji se lako mogu pretvoriti u pametne zaslone zahvaljujući podršci za Amazonovu Alexu. Naime, nakon što se tablet umetne u posebno Smart Dock kućište isti uz pomoć Show Moda postaje pravi pametni zaslon putem kojeg mogu na lak način (putem glasa) upravljati s pametnim uređajima unutar doma. Smart Tabs P10 moguće je već sad naručiti po cijeni od 300 USD.

Smart Tab P10

Nakon popijene jutarnje kave, vrijeme je i za prvi pravi posao. Za njegovo obavljanje tu su nova prijenosna računala iz linije Yoga. Lenovo Yoga S940 osim što dolazi s Intelovim procesorima osme generacije (do Core i7-8700T) odlikuje se i AI senzorima koji prepoznaju kada se vlasnik uređaja udalji od zaslona te u cilju privatnosti automatski zaključava desktop, za vrijeme video poziva automatski filtriraju većinu buke iz okoline i zamagljuju pozadinu koja bi korisnika tijekom video poziva mogla dekoncentrirati. Isto tako, ako za vrijeme rada AI senzori primijete da vam netko viri iza ramena upozorit će vas na to. Isto tako, na temelju korisnikove pažnje, namjere i usmjerenosti, AI senzori mogu​​ povećati produktivnost prebacivanjem otvorenih prozora i srodnih sadržaja na spojeni vanjski monitor. U trgovinama bi se trebao naći od svibnja 2019. godine po početnoj cijeni od 1.500 USD.

Yoga S940

Za korisnike koji se bave umjetnošću i dizajnom Lenovo je pripremio stolno AiO računalo Yoga A940. ovo računalo osmišljeno je za kreatore sadržaja te je stoga opremljeno s velikim 27-inčnim IPS opcijskim zaslonom razlučivosti 4K. Zaslon je osjetljiv na dodir i podržava tehnologiju Dolby Vision. Zahvaljujući tomu što ima rotirajući zglob lako se može postaviti u položaj za skiciranje (pod kutom od 25 stupnjeva).

Yoga A940

Kako bi dizajnerima, fotografima i snimateljima olakšao selektiranje i prilagođavanje sadržaja Lenovo je ovo računalo opremio i s Precision Dialom. Yoga A940 posjeduje Lenovo još i Smart Assist AI značajke, Dolby Vision tehnologiju, 4K širokokutni zaslon te Dolby Atmos zvučnički sustav. U trgovine stiže početkom travnja 2019. godine po početnoj cijeni od 2.350 USD.

Yoga C730

Yoga C730 prijenosno računalo opremljeno je s 15,6-inčnim AMOLED zaslonom razlučivosti 4K. Temelji se na osmoj generaciji Intelovih procesora (Core i7-8565U), može imati do 16 GB RAM-a i SSD do kapaciteta 512 GB. Zahvaljujući posebnim šarkama zaslon se može zakrenuti za 360 stupnjeva pa se Yoga C730 može prema potrebi koristiti i kao tablet. Od tehnologija podržane su Windows Ink, Windows Hello te virtualni asistenti Cortana i Alexa. Za dobar zvuk pobrinut će se JBL zvučnici te Dolby Atmos. U prodaji će se naći od travnja 2019. godine po cijeni od 1.650 USD.

Lenovo je obnovio svoju ponudu i unutar Legion linije za igrače – s novim prijenosnim računalima Legion Y740 i Legion Y540, mehaničkom tipkovnicom Legion K500 RGB i gejmerskim mišem M500 RGB, ergonomskim headsetom Legion H500 Pro 7.1 i Legion H300 Stereo, monitorima Legion Y27gq i Y44w te stolnim računalima Legion T730, T530, C730 i C530 koje je opremio najnovijom Nvidia GeForce RTX 2060 grafikom. Uređaji iz Legion linije na tržištu će se naći tijekom prvog kvartala 2019. godine po početnim cijenama od 60 USD pa sve do 1.200 USD koliko će trebati izdvojit za monitor. Cijene gejmerskih računala još nisu poznate.

Za kraj navedimo i kako je Lenovo obnovio ThinkPad X1 Yoga prijenosnik. Novi model dobio je po prvi put aluminijsko kućište. Ovogodišnji Yoga X1 tanji je za 11% i manji za 17% u odnosu na prethodni model. Uz standarde 1080p i 1440p zaslone u ponudi je i zaslon 4K razlučivosti.

Lenovo je u obnovio i karbonski model – ThinkPad X1 Carbon koji kako mu sam naziv kaže, ima kućište od ugljičnih vlakana. Oba modela opremljena su s Intelovim procesorima osme generacije i na tržište dolaze u lipnju 2019. godine. Početna cijena za aluminijski model je 1.930 USD, a za karbonski 1.709 USD.