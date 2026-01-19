Lenovo na CES‑u 2026 otkrio novu eru hibridne umjetne inteligencije

Lenovo na CES u 2026 predstavio ekosustav hibridne umjetne inteligencije koji povezuje osobne uređaje, cloud i enterprise infrastrukturu u jedinstveno AI iskustvo

Stjepan Bilić ponedjeljak, 19. siječnja 2026. u 11:57

Lenovo je na Tech World @ CES 2026 u Las Vegasu predstavio najširu i najambiciozniju viziju hibridne umjetne inteligencije do sada. Fokus je na osobnim AI agentima, AI-native uređajima, konceptualnim prototipovima i enterprise infrastrukturi koja omogućuje rad s modelima nove generacije. Umjetna inteligencija u Lenovovoj interpretaciji više nije samo funkcija, nego temeljni sloj koji povezuje uređaje, aplikacije i podatke u jedinstven ekosustav.

Qira: osobni AI superagent za cijeli ekosustav

Središnja točka ovogodišnjih najava je Lenovo i Motorola Qira, objedinjeni osobni AI agent koji radi na računalima, pametnim telefonima, tabletima i nosivim uređajima. Qira koristi multimodalne ulaze i osobnu bazu znanja kako bi razumjela korisnikov kontekst i koordinirala radnje između uređaja. Koncept "jedan AI na više uređaja" omogućuje da agent analizira informacije, predlaže sljedeće korake i automatizira zadatke, ali uvijek uz korisničko dopuštenje.

AI-native uređaji i Aura Edition računala

32-inčni Yoga AIO &#128247; Lenovo

Lenovo je proširio svoj AI PC portfelj u suradnji s Intelom i predstavio novu generaciju Aura Edition računala pogonjenih Intel Core Ultra Series 3 procesorima. U ponudi su ThinkPad X1 i X1 2-in-1 modeli za poslovne korisnike, Yoga Aura Edition uređaji za kreativce i kućnu upotrebu, ThinkCentre X AIO za komercijalna okruženja te 32-inčni Yoga AIO za rad i zabavu. Svi modeli koriste Lenovo Smart Modes, Smart Share i Smart Care, AI funkcije koje prilagođavaju performanse, olakšavaju prijenos sadržaja i nude proaktivnu podršku.

Motorola: dva flagshipa i FIFA World Cup 26 Edition

Motorola je predstavila dva premium AI pametna telefona. Novi motorola razr fold donosi 8,1-inčni zaslon i napredne AI alate za kreatore, dok motorola signature nudi četiri 50 MP AI kamere, Snapdragon 8 Gen 5 platformu i sedam godina softverske podrške. Najavljeno je i posebno FIFA World Cup 26 izdanje razr modela s dizajnom inspiriranim turnirom i dodatnim AI iskustvima za navijače.

Koncepti koji pokazuju smjer razvoja

Legion Pro Rollable &#128247; Lenovo

Lenovo je prikazao niz proof-of-concept uređaja koji istražuju nove oblike interakcije i AI-podržanog rada. ThinkPad Rollable XD Concept donosi out-folding zaslon koji se širi prema van, Legion Pro Rollable horizontalno se razvlači za veći gaming prikaz, AI Glasses Concept kombinira asistenciju i multimediju, a Smart Sense Display povezuje više osobnih uređaja u jedan inteligentni zaslonski hub.

Project Kubit 📷 Lenovo
Project Kubit Lenovo

Posebno se ističe Project Kubit, osobni AI hub s dvjema PGX radnim stanicama temeljenima na NVIDIA Grace Blackwell Superchipu. Namijenjen je korisnicima koji žele lokalnu AI obradu na razini malog edge clouda.

Project Maxwell: AI Perceptive Companion

Motorola je predstavila i Project Maxwell, koncept AI Perceptive Companiona koji se uklapa u ekosustav Qira uređaja. Maxwell je zamišljen kao stalno dostupan i kontekstualno svjestan AI pomoćnik koji vidi ono što korisnik vidi, čuje ono što korisnik čuje i prati ono što korisnik govori. Cilj je pružiti uvid u stvarnom vremenu, nuditi preporuke i automatizirati svakodnevne zadatke na temelju cjelokupne situacijske slike. Riječ je o jednom od najnaprednijih koncepata perceptivne umjetne inteligencije prikazanih na ovogodišnjem CES-u.

Enterprise AI: inferencijski poslužitelji, agentne usluge i AI Library

Lenovo je predstavio najopsežniji portfelj AI inferencijskih poslužitelja do sada. ThinkSystem SR675i cilja najzahtjevnije LLM-ove i simulacije, SR650i donosi skalabilno GPU računalstvo za podatkovne centre, dok ThinkEdge SE455i omogućuje AI obradu na edgeu, uključujući maloprodaju, telekome i industrijska okruženja s ekstremnim temperaturama.

Uz infrastrukturu, Lenovo uvodi i Agentic AI Services, uslugu koja pomaže organizacijama u dizajnu i implementaciji AI agenata za automatizaciju operacija, optimizaciju procesa i brže rješavanje problema. Ključni dio tog ekosustava je Lenovo AI Library, zbirka provjerenih i unaprijed definiranih slučajeva uporabe koji organizacijama omogućuju bržu implementaciju AI rješenja. AI Library služi kao katalog gotovih, testiranih i skalabilnih AI modela i agentnih scenarija, što tvrtkama znatno skraćuje vrijeme potrebno za prelazak iz pilot faze u produkciju. U kombinaciji s Lenovo Hybrid AI Advantage i xIQ platformama, AI Library omogućuje da se enterprise AI rješenja implementiraju u roku od 90 dana, što je iznimno kratko vrijeme za projekte ove složenosti.

Lenovo AI Cloud Gigafactory: ubrzavanje AI-ja na razini industrije

Jedan od ključnih strateških projekata je Lenovo AI Cloud Gigafactory, razvijen u suradnji s tvrtkom NVIDIA. Riječ je o unaprijed integriranoj hibridnoj AI infrastrukturi namijenjenoj pružateljima cloud usluga i organizacijama koje rade s velikim modelima i zahtjevnim AI radnim opterećenjima. Gigafactory kombinira Lenovovu infrastrukturu s NVIDIA akceleriranim platformama, uključujući novi NVIDIA Vera Rubin NVL72 sustav, i omogućuje brže pokretanje modela s bilijunima parametara. Cilj je skratiti vrijeme od razvoja do produkcije uz zadržavanje kontrole nad podacima i fleksibilnosti hibridnog pristupa.

AI u sportu i zabavi: FIFA, Formula 1 i Sphere Studios

Lenovo je prikazao konkretne primjene AI-ja u sportu i medijima. Za FIFA-u je razvijen Football AI Pro, sustav koji analizira milijune podatkovnih točaka i pomaže analitičarima, trenerima i igračima u donošenju odluka. Navijačima su namijenjeni AI alati poput Ref Cam Viewa, navigacije stadionom i personaliziranih highlighta.

U Formuli 1 Lenovo primjenjuje Neptune Liquid Cooling za optimizaciju HPC infrastrukture, dok Sphere Studios koristi Lenovo sustave za renderiranje sadržaja ultra visoke rezolucije za 5600 m² kružnog zaslona u Sphere areni.



