Galaxy XR stiže s micro OLED zaslonima od 27 MP i podrškom za sve Android aplikacije

Kako je bilo najavljivano mjesecima, Samsung je predstavio svoj prvi naglavnik za proširenu stvarnost, Galaxy XR, koji je zapravo funkcionalniji nego što se mislilo da će biti

Matej Markovinović srijeda, 22. listopada 2025. u 19:15

Samsung je udružio snage s Googleom i Qualcommom kako bi na tržište doveo Galaxy XR, svoj prvi uređaj proširene stvarnosti (XR) i ujedno najavu čitave nove generacije proizvoda s Android XR sustavom. Riječ je, naime, o naprednom naglavniku koji kombinira vrhunske hardverske specifikacije, otvoreni Android sustav i integrirani Gemini AI, zbog čega bi se mogao svidjeti onima koji traže nešto otvoreniju alternativu Metinom Questu ili Appleovom Visionu Pro. 

Galaxy XR koristi micro OLED zaslone rezolucije 3.552 × 3.840 piksela (ukupno 27 MP), što je gotovo 8K razina oštrine. Podržani su osvježavajući frekvencijski rasponi od 60, 72 i 90 Hz, a vidno polje iznosi 109° vodoravno i 100° okomito. Zahvaljujući Snapdragonu XR2+ Gen 2, 16 GB RAM-a i 256 GB prostora, uređaj pokreće sve aplikacije za Android bez ograničenja, a developerima su za razvoj novih XR aplikacija dostupni OpenXR, WebXR i Unity.

Nadalje, naglavnik ima dvije prednje kamere za video prikaz stvarnog svijeta, koje mogu snimati i 3D fotografije i videozapise. Uz to, tu je šest kamera za praćenje položaja i ruku, četiri kamere za praćenje pogleda te senzor dubine i pet IMU-ova koji omogućuju precizno praćenje pokreta bez vanjskih senzora. Ugrađeno prepoznavanje šarenice omogućuje i sigurno otključavanje te autentifikaciju unutar aplikacija.

Sam uređaj teži 545 grama, a baterija koja se nosi odvojeno ima 302 grama. Iz Samsunga tvrde da autonomija iznosi do 2,5 sata pri gledanju 2D sadržaja, odnosno oko 2 sata u prosječnoj upotrebi. Kućište je dizajnirano tako da ravnomjerno raspodjeljuje težinu između čela i zatiljka, dok odvojena baterija smanjuje opterećenje na glavu i vrat.

Ključna značajka uređaja je Googleov Gemini AI, koji u stvarnom vremenu “vidi” i “čuje” isto što i korisnik. Tako možete razgovarati s njim o onome što gledate, planirati putovanja kroz Google Maps, tražiti sadržaj na YouTubeu ili jednostavno prstom označiti predmet i odmah pokrenuti pretragu za više informacija.

Galaxy XR nudi i bogate zabavne mogućnosti, od gledanja filmova u kino ambijentu i praćenja više sportskih prijenosa istodobno, do igranja XR igara i korištenja Adobe Project Pulsara za video montažu. Zahvaljujući AI-u, moguće je i pretvoriti obične 2D fotografije i videozapise u 3D.

Od ostalih značajki, Galaxy XR podržava Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, ima šest mikrofona te dva dvosmjerna zvučnika (woofer + tweeter). Cijena u SAD-u i Južnoj Koreji iznosi 1.800 dolara, a u Europu vjerojatno neće doći.

Vrhunski doživljaj igranja!

Isporuka odmah

Lenovo LOQ 15IRX10 83JE0079SC

Oslobodite snagu gaminga uz Lenovo LOQ s RTX 5060 grafikom i i7 procesorom – FHD IPS ekran i 32 GB RAM-a donose vrhunske performanse bez kompromisa!

1420,39 € 1879,00 € Kupi

Uštedite do 90% na troškovima ispisa !

Isporuka odmah

Epson EcoTank L3286

Višenamjenski pisač A4 sa WiFi-em i zaslonom jednostavnim za upotrebu Ispis, kopiranje i skeniranje visoke kvalitete u jednom stroju.

189,90 € 259,90 € Kupi

Sonos Era 100 – Snaga koja nadmašuje veličinu

Isporuka odmah

Sonos Era 100 prijenosni Bluetooth zvučnik

25 % veći woofer od prethodnog, za još dublji i snažniji bas u kompaktnom kućištu. Zahvaljujući pravom stereo zvuku s dvama precizno usmjerenim visokotoncima i tri Class-D pojačala, Era 100 ispunjava prostor bogatim, kristalno čistim tonovima.

191,20 € 239,00 € Kupi

Trčanje na najvišoj razini!

Garmin Forerunner 965

Pratite sve važne parametre uz dugotrajnu bateriju i sjajan AMOLED zaslon.

569,99 € 619,00 € Kupi

Spremni za zabavu uz JBL karaoke zvučnik.

JBL PartyBox 110

Snažan zvuk, dinamični svjetlosni show!

307,99 € 439,99 € Kupi

Sonos Arc Ultra -najelegantniji i najsnažniji soundbar koji je Sonos ikada proizveo.

Isporuka odmah

Sonos soundbar Arc Ultra, crni

S potpuno novom akustičnom arhitekturom koju pokreće 14 Sonosovih ugrađenih zvučnih jedinica i naprednim tehnologijama poput Sound Motion™, Arc Ultra ispunjava svaki kutak prostorije i precizno raspoređuje zvuk oko vas, pružajući doživljaj zabave koji nadmašuje sva očekivanja.

891,65 € 1049,00 € Kupi


Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi