Galaxy XR stiže s micro OLED zaslonima od 27 MP i podrškom za sve Android aplikacije

Kako je bilo najavljivano mjesecima, Samsung je predstavio svoj prvi naglavnik za proširenu stvarnost, Galaxy XR, koji je zapravo funkcionalniji nego što se mislilo da će biti

Samsung je udružio snage s Googleom i Qualcommom kako bi na tržište doveo Galaxy XR, svoj prvi uređaj proširene stvarnosti (XR) i ujedno najavu čitave nove generacije proizvoda s Android XR sustavom. Riječ je, naime, o naprednom naglavniku koji kombinira vrhunske hardverske specifikacije, otvoreni Android sustav i integrirani Gemini AI, zbog čega bi se mogao svidjeti onima koji traže nešto otvoreniju alternativu Metinom Questu ili Appleovom Visionu Pro.

Galaxy XR koristi micro OLED zaslone rezolucije 3.552 × 3.840 piksela (ukupno 27 MP), što je gotovo 8K razina oštrine. Podržani su osvježavajući frekvencijski rasponi od 60, 72 i 90 Hz, a vidno polje iznosi 109° vodoravno i 100° okomito. Zahvaljujući Snapdragonu XR2+ Gen 2, 16 GB RAM-a i 256 GB prostora, uređaj pokreće sve aplikacije za Android bez ograničenja, a developerima su za razvoj novih XR aplikacija dostupni OpenXR, WebXR i Unity.

Nadalje, naglavnik ima dvije prednje kamere za video prikaz stvarnog svijeta, koje mogu snimati i 3D fotografije i videozapise. Uz to, tu je šest kamera za praćenje položaja i ruku, četiri kamere za praćenje pogleda te senzor dubine i pet IMU-ova koji omogućuju precizno praćenje pokreta bez vanjskih senzora. Ugrađeno prepoznavanje šarenice omogućuje i sigurno otključavanje te autentifikaciju unutar aplikacija.

Sam uređaj teži 545 grama, a baterija koja se nosi odvojeno ima 302 grama. Iz Samsunga tvrde da autonomija iznosi do 2,5 sata pri gledanju 2D sadržaja, odnosno oko 2 sata u prosječnoj upotrebi. Kućište je dizajnirano tako da ravnomjerno raspodjeljuje težinu između čela i zatiljka, dok odvojena baterija smanjuje opterećenje na glavu i vrat.

Ključna značajka uređaja je Googleov Gemini AI, koji u stvarnom vremenu “vidi” i “čuje” isto što i korisnik. Tako možete razgovarati s njim o onome što gledate, planirati putovanja kroz Google Maps, tražiti sadržaj na YouTubeu ili jednostavno prstom označiti predmet i odmah pokrenuti pretragu za više informacija.

Galaxy XR nudi i bogate zabavne mogućnosti, od gledanja filmova u kino ambijentu i praćenja više sportskih prijenosa istodobno, do igranja XR igara i korištenja Adobe Project Pulsara za video montažu. Zahvaljujući AI-u, moguće je i pretvoriti obične 2D fotografije i videozapise u 3D.

Od ostalih značajki, Galaxy XR podržava Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, ima šest mikrofona te dva dvosmjerna zvučnika (woofer + tweeter). Cijena u SAD-u i Južnoj Koreji iznosi 1.800 dolara, a u Europu vjerojatno neće doći.